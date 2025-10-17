हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थएक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, ICMR ने बता दिया हिसाब-किताब

एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, ICMR ने बता दिया हिसाब-किताब

ICMR-NIN 2020 के अनुसार, एक युवा व्यक्ति को अपने शरीर के वजन से प्रति किलोग्राम 0.83 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है तो उसे करीब 66 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह न सिर्फ मसल्स बनाने और टिश्‍यू रिपेयर करने में मदद करता है, बल्कि हार्मोन, एंजाइम और इम्यून सिस्टम के सही से काम करने के लिए भी जरूरी है. यही वजह है कि हर उम्र के लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा ली जाए तो यह किडनी की समस्याओं को बढ़ा सकती है, जबकि कम प्रोटीन लेने पर कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है और ICMR इसे लेकर क्या कहता है.

एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी?

ICMR-NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एक युवा व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.83 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए. यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है तो उसे करीब 66 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए. इसके अलावा जो लोग नियमित एक्सरसाइज या जिम करते हैं उन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटी और इंटेंसिटी के आधार पर 1.2 से 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट तक प्रोटीन की जरूरत होती है. इसका मतलब है कि 80 किलो वजन वाले व्यक्ति को 96 ग्राम से 160 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है.

क्या कहता है ICMR?

- ICMR ने अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए रोजाना के प्रोटीन के मात्रा तय की है.
- युवा पुरुषों के लिए- मीडियम एक्टिविटी वाले पुरुषों के लिए 54 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना जरूरी होता है.
- युवा महिलाओं के लिए- मीडियम एक्टिविटी वाली यंग महिलाओं के लिए 45.7 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना जरूरी होता है.
- प्रेग्नेंट महिलाएं- ICMR के अनुसार, प्रेग्नेंट महिलाओं को चौथे से छठे महीने में 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा और सातवें से नौवें महीने में 22 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन रोजाना लेना जरूरी होता है.
- ब्रेस्टफीडिंग करने वाली महिलाएं- ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को पहले 6 महीने में 16.9 ग्राम एक्‍स्‍ट्रा प्रोटीन और डिलीवरी के बाद 6 से 12 महीने तक 13.2 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है.

एक्सपर्ट्स की राय

रोजाना कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि औसतन एक व्यक्ति को हर खाने में 15 से 25 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए ताकि दिन भर की जरूरत पूरी हो सके. वहीं 30 या 35 साल की उम्र के बाद शरीर में मसल्स लॉस यानी सार्कोपेनिया शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर इस उम्र में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन लिया जाए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए तो इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
Protein Requirement Per Day ICMR Protein Recommendation Daily Protein Intake
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget