एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, ICMR ने बता दिया हिसाब-किताब

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह न सिर्फ मसल्स बनाने और टिश्‍यू रिपेयर करने में मदद करता है, बल्कि हार्मोन, एंजाइम और इम्यून सिस्टम के सही से काम करने के लिए भी जरूरी है. यही वजह है कि हर उम्र के लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा ली जाए तो यह किडनी की समस्याओं को बढ़ा सकती है, जबकि कम प्रोटीन लेने पर कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है और ICMR इसे लेकर क्या कहता है.



एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी?

ICMR-NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एक युवा व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.83 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए. यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है तो उसे करीब 66 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए. इसके अलावा जो लोग नियमित एक्सरसाइज या जिम करते हैं उन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटी और इंटेंसिटी के आधार पर 1.2 से 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट तक प्रोटीन की जरूरत होती है. इसका मतलब है कि 80 किलो वजन वाले व्यक्ति को 96 ग्राम से 160 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है.



क्या कहता है ICMR?

- ICMR ने अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए रोजाना के प्रोटीन के मात्रा तय की है.

- युवा पुरुषों के लिए- मीडियम एक्टिविटी वाले पुरुषों के लिए 54 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना जरूरी होता है.

- युवा महिलाओं के लिए- मीडियम एक्टिविटी वाली यंग महिलाओं के लिए 45.7 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना जरूरी होता है.

- प्रेग्नेंट महिलाएं- ICMR के अनुसार, प्रेग्नेंट महिलाओं को चौथे से छठे महीने में 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा और सातवें से नौवें महीने में 22 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन रोजाना लेना जरूरी होता है.

- ब्रेस्टफीडिंग करने वाली महिलाएं- ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को पहले 6 महीने में 16.9 ग्राम एक्‍स्‍ट्रा प्रोटीन और डिलीवरी के बाद 6 से 12 महीने तक 13.2 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है.



एक्सपर्ट्स की राय

रोजाना कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि औसतन एक व्यक्ति को हर खाने में 15 से 25 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए ताकि दिन भर की जरूरत पूरी हो सके. वहीं 30 या 35 साल की उम्र के बाद शरीर में मसल्स लॉस यानी सार्कोपेनिया शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर इस उम्र में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन लिया जाए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए तो इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

