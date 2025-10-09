एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, जानें क्या होती हैं दिक्कतें?

किडनी हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक हैं. यह ब्लड से जहरीले पदार्थ निकालती है, शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखती है और हार्मोन का उत्पादन करती है. अधिकांश लोग दो किडनी के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जन्म से ही एक किडनी होती है, जबकि कई लोग बीमारी, चोट या किसी अन्य कारण से एक किडनी के साथ जीवन जीते हैं. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि एक किडनी के साथ इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि एक किडनी के साथ इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है और इससे क्या-क्या दिक्कतें होती है?



एक किडनी के साथ लंबे समय तक जिंदा रहना संभव

कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इंसान एक किडनी के साथ कितने समय तक जिंदा रहा जा सकता है. लेकिन सच यह है कि एक किडनी के साथ भी इंसान लंबे समय तक पूरी तरह स्वस्थ रहकर जीवन जी सकता है. दरअसल अगर किसी इंसान के पास एक किडनी है तो आमतौर पर वहीं क‍िडनी दोनों किडनी का काम संभालने लगती है. इससे कम्पेन्सेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं. इसे इस तरह से समझा जा सकते हैं कि हर साल हजारों लोग अपनी एक किडनी दान करते हैं और फिर भी उन्हें पूरे जीवन में एक किडनी के सहारे जीवन जीने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती है.



एक किडनी के साथ हो सकती हैं कुछ दिक्कतें

आमतौर पर एक किडनी के साथ इंसान जिंदा रह सकता है. लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है. दरअसल समय के साथ एक किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ने लग सकता है. वहीं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज होने पर किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा माइल्ड प्रोटीन्यूरिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है. हालांकि इन खतरों से बचने के लिए नियमित जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है.



एक किडनी के साथ कैसे रहे हेल्दी?

एक किडनी के साथ हेल्दी लाइफ जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि किडनी को सही ढंग से काम करने के लिए हाइड्रेट रहना जरूरी होता है. इसके अलावा आप रोजाना संतुलित आहार लें, इसमें आप फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राथमिकता दे सकते हैं. वहीं नमक और ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से बचे. इसके अलावा नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान से बचे और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाएं.

