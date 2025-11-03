हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?

Dularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?

dularchand yadav news: मोकामा विधानसभा में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि उनका फेफड़ा फट गया था. चलिए आपको बताते हैं कि फेफड़ा कब फटता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Dularchand Yadav: बिहार की राजनीति फिर एक बार लहुलूहान हो चुकी है. मोकामा विधानसभा में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे कि मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि उनके शरीर को किसी भारी चीज से दबा दिया गया था. आशंका जताई जा रही है कि इसके चलते उनके सीने और फेफड़ों पर काफी दबाव पड़ा और उनका फेफड़ा फट गया. जिसके बाद हार्ट फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे फेफड़ा फट जाता है और इसके बाद इंसान के जिंदा रहने की उम्मीद होती है या फिर नहीं होती.

कब फटता है फेफड़ा

फेफड़ा फटने की मेडिकल भाषा में इसे लंग रप्चर या प्नूमोथोरैक्स कहा जाता है. यह स्थिति तब होती है, जब फेफड़े की दीवार या उसमें मौजूद एयर सैक फट जाते हैं, जिससे हवा छाती की झिल्ली में भर जाती है. हवा का यह दबाव बढ़कर फेफड़े को सिकोड़ देता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. अगर तुरंत इलाज न मिले, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.

कितना खतरनाक है यह स्थिति

अब बात करते हैं कि यह स्थिति कितनी खतरनाक है. इसका सीधा और सरल जवाब दें, तो बहुत ज्यादा खराब है. आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. कुछ मामलों में फेफड़े के फटने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर गिरता है, हार्ट रुक जाता है और मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है. अगर फेफड़ा थोड़ा सा फटा है और मरीज को समय पर इलाज मिल जाए, तो जान बचाई जा सकती है. डॉक्टर आमतौर पर चेस्ट ट्यूब या सर्जरी के जरिए फेफड़े से हवा निकालते हैं और झिल्ली को ठीक करते हैं. लेकिन अगर दोनों फेफड़ों पर दबाव पड़ जाए या एक साथ रप्चर हो जाए, तो हार्ट फेलियर और ऑक्सीजन की कमी से मौत हो सकती है.

कारण

अब आते हैं इस बात पर कि आखिर फेफड़ा फटता कैसे है. इसका सबसे पहला कारण है भारी दबाव या चोट लगना. अगर किसी हादसे या शरीर पर भारी चीज गिरने से सीने पर दबाव पड़ता है, तो फेफड़े की दीवारें फट सकती हैं. यही स्थिति दुलारचंद यादव के केस में भी बताई जा रही है. इसके अलावा भी कई कारण हैं, लेकिन उनमें फेफड़े फटने के मामले काफी रेयर हो सकते हैं. इसका एक ही इलाज है कि मरीज समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, वरना कुछ मामलों में कोई इलाज संभव नहीं होता.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Dularchand Yadav Dularchand Yadav News Dularchand Yadav Case
