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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeat Cramps Symptoms and Causes : गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं हीट क्रैम्प्स के मामले, कैसे रखें खुद का ख्याल

Heat Cramps Symptoms and Causes : गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं हीट क्रैम्प्स के मामले, कैसे रखें खुद का ख्याल

Heat Cramps Symptoms and Causes : कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही स्थिति आगे चलकर हीट क्रैम्प्स यानी गर्मी के कारण होने वाले मांसपेशियों के दर्द में बदल सकती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Apr 2026 03:23 PM (IST)
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Heat Cramps Symptoms and Causes : गर्मियों का मौसम आते ही शरीर पर असर साफ दिखने लगता है. तेज धूप, उमस और पसीना मिलकर शरीर को जल्दी थका देते हैं. कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही स्थिति आगे चलकर हीट क्रैम्प्स यानी गर्मी के कारण होने वाले मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन में बदल सकती है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो धूप में काम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं.

हीट क्रैम्प्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के ओवरहीट होने का पहला संकेत हो सकता है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति आगे बढ़कर हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गर्मियों में हीट क्रैम्प्स के मामले क्यों बढ़ जाते हैं और इससे कैसे खुद का ख्याल रखें. 

हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं

हीट क्रैम्प्स मांसपेशियों में होने वाली दर्दनाक ऐंठन होती है, जो शरीर के ज्यादा गर्म हो जाने और पानी और जरूरी मिनरल्स (इलेक्ट्रोलाइट्स) की कमी के कारण होती है. ये ऐंठन आमतौर पर पैरों में, हाथों में, पेट या पेट के आसपास और पीठ के हिस्सों में होती है. जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो शरीर से नमक और जरूरी तत्व बाहर निकल जाते हैं. इससे मांसपेशियां सही तरह से काम नहीं कर पाती और उनमें अकड़न या दर्द शुरू हो जाता है. 

गर्मियों में हीट क्रैम्प्स के मामले क्यों बढ़ जाते हैं

 1. शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) - गर्मी में पसीना ज्यादा आता है. अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन और तापमान कंट्रोल प्रभावित होता है.

2. इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी - सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ये मांसपेशियों और नसों को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं. पसीने के साथ ये तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रैम्प्स होने लगते हैं. 

3. ज्यादा शारीरिक मेहनत - धूप में काम करना, एक्सरसाइज करना या भारी काम करना शरीर को जल्दी थका देता है और पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे क्रैम्प्स का खतरा बढ़ जाता है. 

4. ज्यादा गर्मी और उमस - अगर आप बहुत गर्म और बंद जगह पर हैं, जहां हवा का सही प्रवाह नहीं है, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है. इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है. 

5. उम्र का असर - छोटे बच्चे और बुजुर्ग जल्दी प्रभावित होते हैं, बच्चों का शरीर तापमान जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाता है और बुजुर्गों में पसीना कम बनता है, जिससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता है. 

यह भी पढ़ें - Biryani and Watermelon Myth: क्या बिरयानी के बाद तरबूज खाना जानलेवा है? जानिए- क्या कहते हैं डॉक्टर्स

हीट क्रैम्प्स के लक्षण

हीट क्रैम्प्स धीरे-धीरे या अचानक शुरू हो सकते हैं. इसके कुछ आम लक्षण मांसपेशियों में तेज दर्द या ऐंठन, अचानक झटके या खिंचाव, बहुत ज्यादा पसीना आना, त्वचा का नम और लाल हो जाना, कमजोरी या थकान और कभी-कभी हल्का बुखार है. 

हीट क्रैम्प्स से कैसे खुद का ख्याल रखें

1. अगर आपको या किसी और को हीट क्रैम्प्स हो जाएं, तो धूप या गर्म जगह से हट कर ठंडी जगह पर जाएं और शरीर को आराम दें. 

2. ठंडा पानी पीएं, गीले कपड़े या ठंडी पट्टी शरीर पर रखें और पंखे या एसी के पास बैठें. 

3. ज्यादा से ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें. जैसे नॉर्मल पानी, नारियल पानी, ORS या स्पोर्ट्स ड्रिंक. 

4. जिस मांसपेशी में दर्द है, उसे धीरे-धीरे स्ट्रेच करें और हल्की मालिश करें.  

यह भी पढ़ें - Perfume Tips For Summer: लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 28 Apr 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Health Tips Health Heat Cramps LIfestyle Heat Stroke Risk
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