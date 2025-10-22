क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत

आजकल के अनहेल्दी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते आजकल लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज काफी कॉमन हो गई हैं. खराब खानपान के चलते ज्यादातर हार्ट पेशेंट्स में हार्ट ब्लॉकेज देखने को मिलती है. इसे खत्म करने के लिए लोग बायपास सर्जरी कराते हैं या फिर स्टेंट डलवाते हैं. इसके अलावा डॉक्टर्स दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट सर्जरी भी करते हैं.

ऐसे में दिल की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है वरना ये समस्या आगे चलकर और भी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि हार्ट की ब्लॉकेज खत्म करने के लिए और कौनसे तरीके अपनाए जा सकते हैं.

क्यों होता है हार्ट ब्लॉकेज?

हार्ट पेशेंट्स की ज्यादातर समस्याएं हार्ट ब्लॉकेज के कारण होती हैं. इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं. इस कंडीशन में आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जमा होने लगता है . इससे हार्ट में बहने वाला ब्लड ब्लाकों जाता है और सही तरह से पास नहीं हो पाता. इसके चलते धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है और सीने में दर्द और दिल का दौरा जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इससे इंसान की जान जाने का खतरा भी होता है.

हार्ट ब्लॉकेज खोलने के दूसरे तरीके

हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए कई दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं जैसे एंजियोप्लास्टी, दवाई लेना और कई नेचुरल तरीके भी इसे खत्म करने में काम आते हैं. इसमें हार्ट पेशेंट्स को जो दवाएं दी जाती हैं वह ब्लड वैसल्स में जमे प्लाक को खत्म करने में मदद करती है. कुछ केसेज में ये दवाईयां खून पतला करने के लिए भी दी जाती हैं जिससे नसों में ब्लड ब्लॉक न हो हो आसानी से पास हो सके. इसके अलावा चेलेशन थेरेपी में आर्टरीज से प्लाक को हटाने के लिए कई तरह के एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और प्लाक को आसानी से हटाया जाता है.

लाइफस्टाइल में करें बदलाव

लॉन्ग टर्म में हार्ट को हेल्थी रखने के लिए जरूरी है कि लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाए और हेल्दी हैबिट्स अपनाई जाएं. इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट में फैट जमा नहीं होता है. साथ ही स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि इससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है. इसके अलावा हेल्थी हार्ट के लिए ऐल्कोहॉल और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अनहेल्दी चीजें जैसे प्रोसेस्ड ऑयली फूड नहीं खान चाहिए.

