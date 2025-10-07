हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How To Prevent Heart Failure: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं हार्ट फेल्योर के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर

How To Prevent Heart Failure: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं हार्ट फेल्योर के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर

Causes Of Heart Failure: हार्ट फेल्योर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कारण यह है कि लोग इसके लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसके कौन-कौन से लक्षण हमें पहले ही दिखने लगते हैं,

By : सोनम | Updated at : 07 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Heart Failure Symptoms: हार्ट फेल्योर की घटना अचानक नहीं होती है, यह धीरे-धीरे विकसित होता है. हमारा शरीर इसके लिए पहले से ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते और उसे हल्के में लेते हैं, जो हमारे लिए बाद में घातक साबित होती है. हमारे शरीर से हार्ट फेल्योर को लेकर जो साइन दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर साइन रात के समय में हमें दिखाई देते हैं, चलिए आपको इन लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिन्हें आप देखकर इग्नोर कर देते हैं.

क्यों होती है हार्ट फेल्योर की घटना?

अगर बात करें कि हार्ट फेल्योर की घटना क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे कई कारण हैं. जैसे कि खराब खानपान और लाइफस्टाइल, जिंदगी में बढ़ता तनाव और खाने की गलत आदतें. ये ऐसे काम हैं, जो हार्ट फेल्योर की घटना को बढ़ाने में मदद करते हैं. हर इंसान किसी न किसी तरीके से हार्ट की दिक्कत का शिकार जरूर होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या हार्ट फेल्योर की है. हालांकि यह अचानक नहीं होती, बल्कि इसके कुछ लक्षण पहले दिखते हैं, जो बाद में जाकर इसका कारण बनते हैं. ये लक्षण हमारे शरीर में हमें पहले से ही दिखने लगते हैं, खासकर उस वक्त पर जब हम सोने जा रहे होते हैं.

कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं?

अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वह यह है कि अगर आप सीधे लेटते हैं और सांस फूलने लगती है या आपको तकिये के सहारे सोना पड़ता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके फेफड़ों में पानी भर रहा है, जो हार्ट फेल्योर का लक्षण है. दूसरा सबसे बड़ा इसका लक्षण यह है कि सोने के दौरान आपको घरघराहट की आवाज आती है और इसके साथ ही आपको खांसी की दिक्कत भी होने लगती है. तीसरा कारण यह है कि जब आप सोने या आराम करने के लिए लेटते हैं, तो उस वक्त पैरों या टखनों में सूजन महसूस होने लगती है. चौथा कारण यह है कि अगर आपका वजन बिना किसी कारण के बढ़ रहा है, खासकर पेट और पैरों में सूजन के साथ तो आपको सावधान होने की जरूरत है. उसके अलावा भी शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पूरी रात करवटें बदलते रहना, ठीक से न सो पाना या सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होना. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट फेल्योर के बड़े कारण हैं.

इससे बचने के उपाय

अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि स्मोकिंग और तंबाकू छोड़ दें, तेल, घी और फैट कम करें, हेल्दी डाइट लें, तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें. इससे आप इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Heart Failure Symptoms Causes Of Heart Failure How To Prevent Heart Failure
