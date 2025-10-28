हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarly Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान

Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान

Heart Attack: हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ें हैं. हमको लगता है कि हमें इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके क्या लक्षण दिखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

Symptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में काफी तेजी के साथ बढ़े हैं. तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें इंसान बैठा है, खा रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, तो उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है. कई बार समय से इलाज न मिल पाने के चलते इंसान की मौत भी हो जाती है. ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हार्ट अटैक अचानक आता है? क्या हमारा शरीर इसको लेकर पहले से कोई चेतावनी नहीं देता है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कौन से संकेत दिखाई देते हैं, जिनको अगर हम समझ लें, तो जान बच सकती है.

कौन से संकेत पहले से देता है शरीर?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट अटैक से कुछ घंटे या दिन पहले शरीर कई चेतावनी संकेत दिखा सकता है. इनमें सीने में असहजता, दर्द का शरीर के अन्य हिस्सों में फैलना, सांस लेने में कठिनाई और अचानक पसीना आना शामिल हैं. मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट अटैक का सबसे आम संकेत सीने में दबाव या भारीपन है. यह दर्द कभी-कभी बाएं हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या यहां तक कि दांतों तक फैल सकता है. इसके अलावा अचानक ठंडा पसीना आना, जी मिचलाना और चक्कर आना भी चेतावनी के संकेत हैं. इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई मरीजों को हार्ट अटैक से पहले असामान्य थकान महसूस होती है. खासकर महिलाएं अक्सर बिना किसी खास कारण के ज्यादा कमजोरी और थकान की शिकायत करती हैं. अगर नॉर्मल लक्षणों की बात करें, तो सीने में दर्द या भारीपन, ठंडा पसीना और जी मिचलाना, चक्कर, दर्द का फैलना और कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और असामान्य थकान शामिल हैं.

हार्ट अटैक क्यों आते हैं?

अब हम इस सवाल पर आते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है. इसका सीधा सा और सिंपल जवाब है कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज के कारण रुक जाती हैं. ब्लॉकेज आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की परत, फैटी डिपॉजिट और थक्कों की वजह से होता है. खून का प्रवाह रुकने से दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हार्ट अटैक हो जाता है. अगर इससे बचाव की बात करें, तो इससे बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, इसके लिए एक रूटीन पर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए. इसके अलावा आपको स्मोकिंग और शराब को छोड़ना चाहिए. इनके कारण ही हार्ट अटैक सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है.

इसे भी पढ़ें- High Protein Diet Risks: कितना प्रोटीन इनटेक हो जाता है बॉडी में हद से ज्यादा प्रोटीन, इससे सेहत को कितनी हो सकती है दिक्कत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 28 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Symptoms Of Heart Attack Why Sudden Heart Attack Occurs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
आरोपी को फंसाने के लिए गढ़ी कहानी, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार
चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
जनरल नॉलेज
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
हेल्थ
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नौकरी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget