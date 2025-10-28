Symptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में काफी तेजी के साथ बढ़े हैं. तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें इंसान बैठा है, खा रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, तो उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है. कई बार समय से इलाज न मिल पाने के चलते इंसान की मौत भी हो जाती है. ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हार्ट अटैक अचानक आता है? क्या हमारा शरीर इसको लेकर पहले से कोई चेतावनी नहीं देता है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कौन से संकेत दिखाई देते हैं, जिनको अगर हम समझ लें, तो जान बच सकती है.

कौन से संकेत पहले से देता है शरीर?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट अटैक से कुछ घंटे या दिन पहले शरीर कई चेतावनी संकेत दिखा सकता है. इनमें सीने में असहजता, दर्द का शरीर के अन्य हिस्सों में फैलना, सांस लेने में कठिनाई और अचानक पसीना आना शामिल हैं. मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट अटैक का सबसे आम संकेत सीने में दबाव या भारीपन है. यह दर्द कभी-कभी बाएं हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या यहां तक कि दांतों तक फैल सकता है. इसके अलावा अचानक ठंडा पसीना आना, जी मिचलाना और चक्कर आना भी चेतावनी के संकेत हैं. इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई मरीजों को हार्ट अटैक से पहले असामान्य थकान महसूस होती है. खासकर महिलाएं अक्सर बिना किसी खास कारण के ज्यादा कमजोरी और थकान की शिकायत करती हैं. अगर नॉर्मल लक्षणों की बात करें, तो सीने में दर्द या भारीपन, ठंडा पसीना और जी मिचलाना, चक्कर, दर्द का फैलना और कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और असामान्य थकान शामिल हैं.

हार्ट अटैक क्यों आते हैं?

अब हम इस सवाल पर आते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है. इसका सीधा सा और सिंपल जवाब है कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज के कारण रुक जाती हैं. ब्लॉकेज आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की परत, फैटी डिपॉजिट और थक्कों की वजह से होता है. खून का प्रवाह रुकने से दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हार्ट अटैक हो जाता है. अगर इससे बचाव की बात करें, तो इससे बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, इसके लिए एक रूटीन पर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए. इसके अलावा आपको स्मोकिंग और शराब को छोड़ना चाहिए. इनके कारण ही हार्ट अटैक सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है.

इसे भी पढ़ें- High Protein Diet Risks: कितना प्रोटीन इनटेक हो जाता है बॉडी में हद से ज्यादा प्रोटीन, इससे सेहत को कितनी हो सकती है दिक्कत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator