हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

Dengue: हर साल बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक जारी रहता है. इनसे जो बीमारियां फैलती हैं, उनमें से एक है डेंगू की बीमारी. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं.

By : सोनम | Updated at : 08 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

Dengue Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू से नोएडा अथॉरिटी के एजीएम आशीष भाटी का डेंगू से निधन हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजसेवी हरीशचंद्र भाटी के बेटे थे और वे काफी दिनों से डेंगू से पीड़ित थे. उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था. डेंगू से मौत के मामले काफी कम होते हैं, ऐसे में एनसीआर में हुए इस डेथ के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है. चलिए आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या होते और इसे बचाव के लिए क्या-क्या करना चाहिए.

डेंगू की बीमारी

हर साल बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है. यह बीमारी एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती है. इसको वायरल इंफेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका कोई विशेष इलाज नहीं होता है. बस अगर आपको इससे सुरक्षित रहना है, तो कुछ नियमों का पालन करना होता है. दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे भारत में इसके काफी मामले देखने को मिलते हैं. पिछले कुछ सालों में इसके केस बढ़े हैं.

क्या होते हैं इसके लक्षण?

दिल्ली के सोमदत्त नर्सिंग होम में जनरल फिजिशियन डॉ. सचदेवा ने बताया कि अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें, तो डेंगू में अचानक तेज बुखार आ जाता है, जो अक्सर 102 से 104 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है. इसमें तेज सिरदर्द की भी समस्या होती है, खासकर आंखों के पीछे तेज दर्द महसूस होता है. इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है, इसमें हड्डियों और मांसपेशियों में काफी तेज दर्द होता है. लगातार उल्टी और जी मिचलाना इस बीमारी का आम लक्षण है. कई बार इसमें रोगियों के चकत्ते भी निकल जाते हैं. डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है. इसके अलावा मामला तब गंभीर हो जाता है जब पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बार-बार उल्टी और बेहोशी हो, इसे इसका सबसे खतरनाक स्टेज माना जाता है.

डेंगू से बचाव के उपाय

अगर इसके इलाज की बात करें तो इसका कोई खास टीका या दवा नहीं है. इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है. बरसात के मौसम में कोशिश करें कि पूरा शरीर ढकने वाला कपड़ा पहनें. घर में मच्छरदानी और मच्छररोधी क्रीम का उपयोग करें, इसके अलावा खिड़की-दरवाज़ों पर जाली लगाकर रखें. साफ-सफाई की बात करें तो घर और आसपास गमलों, टायर, कूलर या बाल्टियों में पानी इकट्ठा न होने दें. 

अगर बुखार तीन दिन से ज्यादा रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो यह एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसको रोका जा सकता है. समय पर लक्षण पहचानकर और सावधानियां अपनाकर हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं. इससे बचाव करना ही इस बीमारी से बचने में आपके लिए असरदार हथियार हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Pregnancy Risks: क्या छोटे कद की औरतों को बच्चा पैदा करने में होती है दिक्कत? डॉक्टर से जान लें हकीकत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Dengue Symptoms Dengue Prevention Tips Dengue Fever Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Y-Category Security: भोजपुरी स्टार को मिली सुरक्षा, CRPF कमांडो करेंगे निगरानी!
Haryana ADGP Suicide: 8 पेज के Suicide Note में 10 IPS अधिकारियों के नाम
NDA Seat Sharing: चिराग पासवान 36 सीटों पर अड़े, BJP नेताओं से मुलाकात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं, देखें लिस्ट
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget