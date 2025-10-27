वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत

कोविड के आने के बाद से वर्क फ्राम होम का ट्रेंड काफी ज्यादा हो गया है. आजकल कई लोग घर से ही काम करते हैं. ऐसे में लगातार 9 से 10 घंटे तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर आंखे गड़ाकर काम करने से सिर में दर्द के साथ-साथ आंखों में दर्द और जलन होने की समस्या भी आ जाती है.

इसके अलावा ज्यादातर लोग बेड या सोफे पर बैठकर अपना काम करते हैं, जिससे दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने से कमर में दर्द और पोस्चर बिगड़ने जैसी प्रॉब्लम्स हो हो जाती हैं. इसलिए अपनी बॉडी और आंखों का ख्याल रखना काफी जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक इसी तरह इन परेशानियों को इग्नोर करने से ये बढ़ सकती हैं और भयानक हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्क फ्राम होम में कैसे रखे अपनी बॉडी और आंखों का ख्याल.

आंखों का कैसे रखें ख्याल ?

वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं. आंखों को आराम देने के लिए आप 20-20-20 मिनिट्स रूल को फॉलो कर सकते हैं. इस छोटी सी आदत में आपको हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से आंखे हटाकर किसी दूर की चीज को देखना है. इससे आपके आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और स्ट्रेस कम होता है. इसके अलावा लैपटॉप पर काम करते समय स्क्रीन टाइम और रोशनी का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसलिए आपके डिवाइस की ब्राइटनेस रूम लेवल के अनुसार सेट होनी चाहिए और ब्ल्यू रेस से बचाव के लिए चश्मा जरूर पहने. साथ ही, टाइम-टू-टाइम ब्रेक लें इससे आंखों को रेस्ट मिलता है. स्क्रीन का आई लेवल से सही दूरी पर होना भी जरूरी है.

कैसे रखें बॉडी का ख्याल ?

बॉडी का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पोस्चर को सही रखें. इसके लिए आप कुर्सी और डेस्क का इस्तेमाल करें. पीठ को सीधा रखने के लिए एग्रोनोमिक कुर्सी का इस्तेमाल करें. काम करते समय डेस्क की ऊंचाई ऐसी रखें कि लैपटॉप आपकी आंखों के लेवल पर हो. साथ ही, बैठने का तरीका सुधारना भी जरूरी है. इसके लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें. ऐसे में आप पीठ को सहारा देने के लिए कुर्सी में पीठ के पीछे तकिया लगा सकते हैं. साथ ही, काम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर काम न करें. थोड़ी-थोड़ी देर बाद पोजीशन बदलना जरूरी है. बॉडी की एक्सरसाइज के लिए आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

