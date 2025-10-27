हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थवर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत

वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत

वर्क फ्रॉम होम में हेल्दी रहने के लिए अपनी आंखों और बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप भी वर्क फ्राम होम में रह सकेंगे फिट.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 27 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

कोविड के आने के बाद से वर्क फ्राम होम का ट्रेंड काफी ज्यादा हो गया है. आजकल कई लोग घर से ही काम करते हैं. ऐसे में लगातार 9 से 10 घंटे तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर आंखे गड़ाकर काम करने से सिर में दर्द के साथ-साथ आंखों  में दर्द और जलन होने की समस्या भी आ जाती है. 

इसके अलावा ज्यादातर लोग बेड या सोफे पर बैठकर अपना काम करते हैं, जिससे दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने से कमर में दर्द और पोस्चर बिगड़ने जैसी प्रॉब्लम्स हो हो जाती हैं. इसलिए अपनी बॉडी और आंखों का ख्याल रखना काफी जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक इसी तरह इन परेशानियों को इग्नोर करने से ये बढ़ सकती हैं और भयानक हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्क फ्राम होम में कैसे रखे अपनी बॉडी और आंखों का ख्याल. 

आंखों का कैसे रखें ख्याल ?

वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं. आंखों को आराम देने के लिए आप 20-20-20 मिनिट्स रूल को फॉलो कर सकते हैं. इस छोटी सी आदत में आपको हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से आंखे हटाकर किसी दूर की चीज को देखना है. इससे आपके आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और स्ट्रेस कम होता है. इसके अलावा लैपटॉप पर काम करते समय स्क्रीन टाइम और रोशनी का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसलिए आपके डिवाइस की ब्राइटनेस रूम लेवल के अनुसार सेट होनी चाहिए और ब्ल्यू रेस से बचाव के लिए चश्मा जरूर पहने. साथ ही, टाइम-टू-टाइम ब्रेक लें इससे आंखों को रेस्ट मिलता है. स्क्रीन का आई लेवल से सही दूरी पर होना भी जरूरी है.

कैसे रखें बॉडी का ख्याल ?

बॉडी का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पोस्चर को सही रखें. इसके लिए आप कुर्सी और डेस्क का इस्तेमाल करें. पीठ को सीधा रखने के लिए एग्रोनोमिक कुर्सी का इस्तेमाल करें. काम करते समय डेस्क की ऊंचाई ऐसी रखें कि लैपटॉप आपकी आंखों के लेवल पर हो. साथ ही, बैठने का तरीका सुधारना भी जरूरी है. इसके लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें. ऐसे में आप पीठ को सहारा देने के लिए कुर्सी में पीठ के पीछे तकिया लगा सकते हैं. साथ ही, काम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर काम न करें. थोड़ी-थोड़ी देर बाद पोजीशन बदलना जरूरी है. बॉडी की एक्सरसाइज के लिए आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं.

इसे भी पढे़ं : छठ पूजा और प्रकृति का कनेक्शन, जाने इसके महत्व को 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Work From Home Health Tips To Keep Body Posture Correct Tips To Keeps Eyes Healthy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget