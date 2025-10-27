Side Effects of Hair Dye on Health: समय के साथ ही लोगों के शौक भी बदल गए हैं. आजकल हेयर कलर करवाना लाखों लोगों का डेली ब्यूटी रूटीन बनता जा रहा है. कभी सफेद बालों को छिपाने के लिए तो कभी नए और ट्रेंडी लुक के लिए लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. यह न सिर्फ लुक बदल देता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हेयर डाई में मौजूद कुछ रसायन सेहत पर असर डाल सकते हैं, खासकर किडनी पर. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

किडनी कैसे होती है प्रभावित?

किडनी हमारे शरीर में नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है, जो खून से विषैले तत्व और बेकार पदार्थ निकालती है. जब हम हेयर डाई लगाते हैं, तो इसमें मौजूद कुछ केमिकल स्कैल्प के जरिए शरीर में जा सकते हैं और ब्लडस्ट्रीम में पहुंच जाते हैं. खासकर पैरा-फिनाइलेंडायमीन और अमीनो फिनॉल्स जैसे केमिकल से इसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि ये अक्सर सिंथेटिक डाई में पाए जाते हैं. अगर डाई का इस्तेमाल बार-बार और गलत तरीके से किया जाए, तो यह किडनी की फिल्टरिंग क्षमता पर असर डाल सकता है और सूजन या हल्की इंफ्लेमेशन पैदा कर सकता है. Journal of the Pakistan Medical Association में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा मात्रा में PPD के संपर्क में आने से गंभीर किडनी जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें एक्यूट रीनल फेल्योर भी शामिल है.

कब बरतनी चाहिए सावधानी?

अब हर बार हेयर कलर करवाने से किडनी पर असर तो होगा नहीं. इसलिए चलिए जानते हैं कि आपको कब सावधान होने की जरूरत है. अगर डाई केमिकल का असर शरीर में होता है, तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पैरों, टखनों या हाथों में सूजन, थकान या कमजोरी, भूख में कमी या लगातार जी मिचलाना, यूरिन में बदलाव और आंखों के आसपास सूजन अगर दिखता है और ये लक्षण लगातार बने रहते हैं, तो आपको बिना रुके डॉक्टर के पास दौड़कर जाना है.

किन लोगों को रखनी चाहिए सावधानी?

अब बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है. इनमें पहले वे लोग आते हैं, जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है. दूसरे नंबर पर उन लोगों का नाम शामिल है जो डायबिटीज के मरीज हैं. तीसरे नंबर पर जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है या जिन्हें एलर्जी जल्दी होती है, उन्हें इससे सावधान होने की जरूरत होती है. चौथे और आखिरी स्थान पर वे लोग आते हैं, जो बार-बार या बहुत डार्क शेड्स के डाई का इस्तेमाल करते हैं.

सुरक्षित विकल्प

अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए. जिसमें नेचुरल डाई का यूज आपको बढ़ाना चाहिए. अगर आप बाजार से भी खरीद कर ला रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अमोनिया-फ्री और PPD-फ्री प्रोडक्ट्स ही खरीद कर लाएं और हर्बल टिंट्स या सेमी-परमानेंट कलर का यूज करें. इसके साथ ही हमेशा पैच टेस्ट करें ताकि एलर्जी का खतरा टाला जा सके.

ये भी पढ़ें: मेकअप हटाने बिना तो नहीं सो जाती हैं आप? चेहरे पर ऐसा होता है असर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator