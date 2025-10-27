हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Health Risks from Hair Dye: हेयर डाई से कैसे डैमेज हो जाती है किडनी, जानें इससे आपकी सेहत को कितना खतरा?

Kidney Health Risks from Hair Dye: हेयर डाई से कैसे डैमेज हो जाती है किडनी, जानें इससे आपकी सेहत को कितना खतरा?

Hair Dye: आजकल लोग अलग-अलग कारणों से बालों को कलर करवा रहे हैं. कुछ लोगों को सफेद बाल छिपाने हैं, तो कुछ को रंग बिरंगे बाल रखने का शौक है. चलिए आपको बताते हैं कि यह आपके लिए कितना खतरनाक है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

Side Effects of Hair Dye on Health: समय के साथ ही लोगों के शौक भी बदल गए हैं. आजकल हेयर कलर करवाना लाखों लोगों का डेली ब्यूटी रूटीन बनता जा रहा है. कभी सफेद बालों को छिपाने के लिए तो कभी नए और ट्रेंडी लुक के लिए लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. यह न सिर्फ लुक बदल देता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हेयर डाई में मौजूद कुछ रसायन सेहत पर असर डाल सकते हैं, खासकर किडनी पर. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

किडनी कैसे होती है प्रभावित?

किडनी हमारे शरीर में नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है, जो खून से विषैले तत्व और बेकार पदार्थ निकालती है. जब हम हेयर डाई लगाते हैं, तो इसमें मौजूद कुछ केमिकल स्कैल्प के जरिए शरीर में जा सकते हैं और ब्लडस्ट्रीम में पहुंच जाते हैं. खासकर पैरा-फिनाइलेंडायमीन और अमीनो फिनॉल्स जैसे केमिकल से इसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि ये अक्सर सिंथेटिक डाई में पाए जाते हैं. अगर डाई का इस्तेमाल बार-बार और गलत तरीके से किया जाए, तो यह किडनी की फिल्टरिंग क्षमता पर असर डाल सकता है और सूजन या हल्की इंफ्लेमेशन पैदा कर सकता है. Journal of the Pakistan Medical Association में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा मात्रा में PPD के संपर्क में आने से गंभीर किडनी जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें एक्यूट रीनल फेल्योर भी शामिल है.

कब बरतनी चाहिए सावधानी?

अब हर बार हेयर कलर करवाने से किडनी पर असर तो होगा नहीं. इसलिए चलिए जानते हैं कि आपको कब सावधान होने की जरूरत है. अगर डाई केमिकल का असर शरीर में होता है, तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पैरों, टखनों या हाथों में सूजन, थकान या कमजोरी, भूख में कमी या लगातार जी मिचलाना, यूरिन में बदलाव और आंखों के आसपास सूजन अगर दिखता है और ये लक्षण लगातार बने रहते हैं, तो आपको बिना रुके डॉक्टर के पास दौड़कर जाना है.

किन लोगों को रखनी चाहिए सावधानी?

अब बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है. इनमें पहले वे लोग आते हैं, जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है. दूसरे नंबर पर उन लोगों का नाम शामिल है जो डायबिटीज के मरीज हैं. तीसरे नंबर पर जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है या जिन्हें एलर्जी जल्दी होती है, उन्हें इससे सावधान होने की जरूरत होती है. चौथे और आखिरी स्थान पर वे लोग आते हैं, जो बार-बार या बहुत डार्क शेड्स के डाई का इस्तेमाल करते हैं.

सुरक्षित विकल्प

अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए. जिसमें नेचुरल डाई का यूज आपको बढ़ाना चाहिए. अगर आप बाजार से भी खरीद कर ला रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अमोनिया-फ्री और PPD-फ्री प्रोडक्ट्स ही खरीद कर लाएं और हर्बल टिंट्स या सेमी-परमानेंट कलर का यूज करें. इसके साथ ही हमेशा पैच टेस्ट करें ताकि एलर्जी का खतरा टाला जा सके.

ये भी पढ़ें: मेकअप हटाने बिना तो नहीं सो जाती हैं आप? चेहरे पर ऐसा होता है असर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Tags :
Hair Dye Side Effects Of Hair Dye On Health Side Effects Of Hair Dye
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
क्रिकेट
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
रिलेशनशिप
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget