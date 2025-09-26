Global Cancer Deaths: हाल में ही हुए एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. द लांसेट जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक कैंसर से हर साल होने वाली मौतों की संख्या करीब 75 प्रतिशत बढ़कर 1.86 करोड़ (18.6 मिलियन) तक पहुंच सकती है. चलिए आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ेंगे

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक नए कैंसर मरीजों की संख्या 61 प्रतिशत बढ़कर 3.05 करोड़ (30.5 मिलियन) तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में हर साल करीब 1.85 करोड़ (18.5 मिलियन) नए कैंसर के मामले सामने आते हैं. यानी अगले 25 सालों में मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी.

1990 से अब तक का बदलाव

1990 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम थी.

2023 तक कैंसर से मौतों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह संख्या 1.04 करोड़ (10.4 मिलियन) तक पहुंच गई.

इसी अवधि में नए मरीजों की संख्या भी दोगुनी होकर 1.85 करोड़ तक पहुंच गई.

भारत और चीन में अलग-अलग तस्वीर

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 1990 से 2023 तक भारत में कैंसर के मामलों में 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह दुनिया के सबसे ज्यादा बढ़ते दरों में से एक है. इसके उलट, चीन में कैंसर के मामलों की दर 18.5 प्रतिशत कम हुई.

वजह क्या है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, कैंसर के तेजी से फैलने के पीछे दो बड़े कारण हैं-

आर्थिक विकास और बदलती लाइफस्टाइल – जैसे अस्वस्थ खानपान, धूम्रपान, शराब, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी.

बुजुर्ग आबादी में वृद्धि – उम्र बढ़ने के साथ कैंसर का खतरा भी ज्यादा होता है.

रोके जा सकने वाले कारण

रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में कैंसर से होने वाली 40 प्रतिशत से ज्यादा मौतें 44 तरह के जोखिम कारकों से जुड़ी हैं. इनमें प्रमुख हैं-

तंबाकू का सेवन

अनहेल्दी भोजन

ज्यादा चीनी और उच्च रक्त शर्करा

मोटापा और व्यायाम की कमी

इन कारणों पर ध्यान देकर और जीवनशैली में सुधार करके कैंसर की रोकथाम संभव है.

नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

अध्ययन की प्रमुख लेखिका डॉ. लिसा फोर्स (Lisa Force) का कहना है कि कैंसर नियंत्रण के लिए नीतियां और योजनाएं अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में प्राथमिकता नहीं पा रही हैं. बहुत से देशों में पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से समय पर जांच और बेहतर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सभी देशों में समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तो कैंसर से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) अध्ययन, जिसने 204 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, स्पष्ट करता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक कैंसर की स्थिति और गंभीर हो जाएगी. रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2050 में हर साल 3.05 करोड़ नए केस और 1.86 करोड़ मौतें होंगी, जो 2024 की तुलना में क्रमशः 60.7 प्रतिशत और 74.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. यानि आने वाले समय में कैंसर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनने वाला है. अगर समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: World lung day: शरीर में दिखने वाले इन संकेतों से समझ जाएं फेफड़ों में भर गया है पानी, तुरंत करा लें जांच

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator