हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGlobal cancer deaths 2050: साल 2050 तक कैंसर से होंगी 75% मौतें, स्टडी में डराने वाला खुलासा

Global cancer deaths 2050: साल 2050 तक कैंसर से होंगी 75% मौतें, स्टडी में डराने वाला खुलासा

Cancer Deaths: अनहेल्दी भोजन और बदलते लाइफस्टाइल से आज कैंसर के मामले पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं. आपको बताते हैं कि कैंसर से होने वाली मौत क्यों बढ़ने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Sep 2025 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

Global Cancer Deaths: हाल में ही हुए एक स्टडी  में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. द लांसेट जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक कैंसर से हर साल होने वाली मौतों की संख्या करीब 75 प्रतिशत बढ़कर 1.86 करोड़ (18.6 मिलियन) तक पहुंच सकती है. चलिए आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ेंगे

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक नए कैंसर मरीजों की संख्या 61 प्रतिशत बढ़कर 3.05 करोड़ (30.5 मिलियन) तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में हर साल करीब 1.85 करोड़ (18.5 मिलियन) नए कैंसर के मामले सामने आते हैं. यानी अगले 25 सालों में मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी.

1990 से अब तक का बदलाव

  • 1990 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम थी.
  • 2023 तक कैंसर से मौतों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह संख्या 1.04 करोड़ (10.4 मिलियन) तक पहुंच गई.
  • इसी अवधि में नए मरीजों की संख्या भी दोगुनी होकर 1.85 करोड़ तक पहुंच गई.

भारत और चीन में अलग-अलग तस्वीर

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 1990 से 2023 तक भारत में कैंसर के मामलों में 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह दुनिया के सबसे ज्यादा बढ़ते दरों में से एक है. इसके उलट, चीन में कैंसर के मामलों की दर 18.5 प्रतिशत कम हुई.

वजह क्या है?

  • एक्सपर्ट के मुताबिक, कैंसर के तेजी से फैलने के पीछे दो बड़े कारण हैं-
  • आर्थिक विकास और बदलती लाइफस्टाइल – जैसे अस्वस्थ खानपान, धूम्रपान, शराब, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी.
  • बुजुर्ग आबादी में वृद्धि – उम्र बढ़ने के साथ कैंसर का खतरा भी ज्यादा होता है.
  • रोके जा सकने वाले कारण

रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में कैंसर से होने वाली 40 प्रतिशत से ज्यादा मौतें 44 तरह के जोखिम कारकों से जुड़ी हैं. इनमें प्रमुख हैं-

  • तंबाकू का सेवन
  • अनहेल्दी भोजन
  • ज्यादा चीनी और उच्च रक्त शर्करा
  • मोटापा और व्यायाम की कमी

इन कारणों पर ध्यान देकर और जीवनशैली में सुधार करके कैंसर की रोकथाम संभव है.

नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

अध्ययन की प्रमुख लेखिका डॉ. लिसा फोर्स (Lisa Force) का कहना है कि कैंसर नियंत्रण के लिए नीतियां और योजनाएं अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में प्राथमिकता नहीं पा रही हैं. बहुत से देशों में पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से समय पर जांच और बेहतर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सभी देशों में समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तो कैंसर से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) अध्ययन, जिसने 204 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, स्पष्ट करता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक कैंसर की स्थिति और गंभीर हो जाएगी. रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2050 में हर साल 3.05 करोड़ नए केस और 1.86 करोड़ मौतें होंगी, जो 2024 की तुलना में क्रमशः 60.7 प्रतिशत और 74.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. यानि आने वाले समय में कैंसर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनने वाला है. अगर समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: World lung day: शरीर में दिखने वाले इन संकेतों से समझ जाएं फेफड़ों में भर गया है पानी, तुरंत करा लें जांच

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 26 Sep 2025 01:58 PM (IST)
Tags :
Cancer Deaths Global Cancer Deaths 2050 Cancer Rise India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Mahesh Bhatt and Anu Malik Exclusive: नेपो किड्स बनाम आउटसाइडर्स, बॉलीवुड, तू मेरी पूरी कहानी और बहुत कुछ
Lucknow में वायरल हुई तेंदुए की फोटो निकली फर्जी! AI से बनी थी तस्वीर | ABP News
MiG-21 Farewell: 62 साल बाद Indian Air Force से विदा हुआ 'गोल्डन लेटर्स' वाला फाइटर जेट!
Bihar Defection: BJP को बड़ा झटका, Kaimur के दो बड़े नेता RJD में शामिल!
GST में कटौती, लेकिन दाम वही पुराने! असली फायदा आखिर किसे?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
बिहार
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget