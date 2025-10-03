हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थChronic Morning Cough: सुबह-सुबह उठते ही आती है खांसी तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, हो सकती है यह बीमारी

Chronic Morning Cough: सुबह-सुबह उठते ही आती है खांसी तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, हो सकती है यह बीमारी

Morning Cough: हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं, जो सुबह खांसते उठते हैं. उनको यह समस्या बस सुबह होती है, दिन के समय में नहीं होती है. चलिए आपको बताते हैं कि यह दिक्कत क्यों होती है.

By : सोनम | Updated at : 03 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

Morning Cough Causes: हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं, जब वे सुबह-सुबह उठते हैं तो उनको खांसी आने लगती है. यह बार-बार आती है और कई बार तो उनको काफी दिक्कत होने लगती है. जैसे-जैसे दिन निकलने लगता है, वैसे-वैसे उनकी खांसी भी ठीक होने लगती है. दरअसल यह कोई नॉर्मल खांसी नहीं होती है. इसके पीछे कई कारण होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन-कौन से कारण हैं, जिनके चलते सुबह-सुबह खांसी आती है और इससे कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है.

क्या कारण होते हैं

अगर सुबह-सुबह आपको भी खांसी आती है, तो इसके 4 कारण हो सकते हैं. इसमें पहला कारण है क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज-COPD. इसमें फेफड़ों के वायु मार्ग में अकड़न आ जाती है. इसके चलते इंसान को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है. इसको सुबह की हवा या फिर हवा में प्रदूषण ट्रिगर करने का काम करता है. स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर के अंदर ही रह जाता है. इस स्थिति में गैस के अंदर-बाहर निकालने में और ऑक्सीजन लेने में फेफड़े को दिक्कत होने लगती है. यही कारण है कि इस स्थिति में मरीज को जोर-जोर से खांसी आने लगती है. इसमें दूसरा जो कारण है, वह है अस्थमा की बीमारी. इसमें मॉर्निंग में हवा में उपस्थित पोलन, वायु प्रदूषण इसको ट्रिगर करने का काम करते हैं, जिसके चलते इंसान सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगता है और उसे खांसी आने लगती है.

तीसरा कारण यह है कि ब्रोंकाइटिस के चलते भी इस तरह की दिक्कत होती है. यह दिक्कत ब्रोंकियल नलियों में सूजन के चलते होती है. बैक्टीरिया और वायरस इसको ट्रिगर करने का काम करते हैं. ऐसे में इंसान सुबह उठते ही खांसने लगता है. इस स्थिति में कभी-कभी खांसी बढ़कर बलगम वाली खांसी हो जाती है. चौथा जो कारण है, वह है जीईआरडी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज. यह एक खराब डाइजेशन से जुड़ी समस्या है, जिसमें इंसान को सीने के अंदर जलन और खट्टी डकार महसूस होती है. यह गले या फेफड़ों में भी जलन पैदा करने में सक्षम होता है, जिसके चलते सुबह-सुबह खांसी की समस्या होने लगती है.

कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

अगर बात करें कि इसको लेकर कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो medicalnewstoday के अनुसार, अगर खांसी दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी है, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर खांसी में खून आता है, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, वीजिंग (सीटी जैसी आवाज), वजन घटने, थकान, नींद में रुकावट जैसी दिक्कतें दिखती हैं, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Rajasthan Madhya Pradesh Cough Syrup Deaths: खांसी की दवा या जहर? सिरप से राजस्थान-एमपी में 11 बच्चों की मौत, जानें कब दवा बन जाती है जहर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Morning Cough Causes Chronic Cough Research Asthma Cough Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement

वीडियोज

MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Honda Activa e Review : Power, Range और Comfort का Perfect Combination
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
यूटिलिटी
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
लाइफस्टाइल
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget