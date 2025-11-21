Ginger Tea: क्या अदरक वाली चाय सच में घटाती है वजन, जानें इस दावे को लेकर क्या कहती है रिसर्च?

भारत में अदरक वाली चाय बहुत पसंद की जाती है. अदरक वाली चाय न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. वहीं वजन घटाने के लिए लोग कई तरह के ड्रिंक पीते हैं, जिनमें ग्रीन टी, कॉफी और कई चीजें शामिल होती है. वहीं कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या अदरक वाली चाय भी वजन घटाने में मददगार होती है. इसे लेकर अब एक नई रिसर्च भी सामने आई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या अदरक वाली चाय सच में वजन घटाती है और इस दावे को लेकर रिसर्च क्या कहती है.



क्या कहती है रिसर्च?



नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के अनुसार अदरक के सेवन से वजन पर पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है. इस एनालिसिस में कुल 14 स्टडीज शामिल थी, जिनमें 473 लोग शामिल हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार अदरक के नियमित सेवन से बॉडी वेट में कमी, वेस्ट टू हिप रेशियों में सुधार, फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी देखी गई है. साथ ही अदरक ने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद की है. हालांकि इसका इंसुलिन, बीएमआई, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर कोई खास प्रभाव नहीं पाया गया. वहीं इस रिसर्च का रिजल्ट यह भी बताता है कि अदरक के प्रभाव भले ही बहुत बड़े न हो लेकिन वजन से जुड़े पैमाने पर इसका असर पॉजिटिव है.



वजन घटाने में कितना असरदार है अदरक?



रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण कमी का जिक्र जरूर है. लेकिन यह रिसर्च अभी भी सीमित है. फिर भी अगर आप रोजाना चाय बनाते समय अदरक मिलाते हैं तो यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि हेल्थ को भी हल्का सा बूस्ट दे सकता है.



अदरक के अन्य फायदे



अदरक वाली चाय से वजन घटाने का दावा भले ही पूरी तरह साबित न हुआ हो. लेकिन अदरक के कई अन्य फायदे भी होते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार अदरक पाचन सुधारने में मदद करता है, उल्टी और मतली से राहत देता है. घटिया, सूजन और कई प्रकार के संक्रमणों से भी बचाव में मदद करता है. वहीं मधुमेह और कैंसर के खतरों को कम करने में भी मददगार होता है. अदरक में एंटीऑक्सीडेंट के साथ पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. हालांकि इन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ अदरक पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन यह एक अच्छा सप्लीमेंट्री ऑप्शन भी माना जाता है.

