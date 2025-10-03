हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थधमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन

लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के कारण हार्ट हेल्थ को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. वहीं समय के साथ धमनि‍यां भी सिकुड़ने लगती है. लेकिन खानपान में बदलाव करके आप धमनियों की सुरक्षा कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Oct 2025 09:44 AM (IST)
आज की लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के कारण हार्ट हेल्थ को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. वहीं समय के साथ धमनि‍यां भी सिकुड़ने लगती है. जब तक कोई गंभीर समस्या नहीं होती तब तक हम हार्ट हेल्‍थ पर ध्यान भी नहीं देते. ऐसे में धमनियों में जमा प्लाक समय के साथ सख्त हो जाता है. जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. यह दिल का दौरा, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. लेकिन खानपान में बदलाव करके आप धमनियों की सुरक्षा कर सकते हैं और शुरुआती लेवल पर होने वाली नुकसान को भी कम कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे पांच फूड्स जो धमनियों  को साफ करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं .

ओट्स

ओट्स में बीटा ग्‍लूकल नामक सॉल्युबल फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. रिसर्च के अनुसार ओट्स का नियमित सेवन कुल कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक घटा सकता है. बीटा ग्लूकॉन धमनियों में प्लाक बनने से भी रोकता है. साथ ही ओट्स खाने से पाचन स्वास्थ्य बेहतर होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंस्टेंट ओट्स की जगह स्टील कट या होल रोल्ड ओट्स का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है. 

मोरिंगा 

मोरिंगा या सहजन पोषक तत्व का खजाना माना जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो धमनियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. इसमें पाई जाने वाली क्वेरसेटिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और ब्लड सेल्स की लचक बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. मोरिंगा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बनाए रखता है. इसे सुबह पाउडर के रूप में, चाय में या फिर सब्जियों में मिलाकर खाया जा सकता हैं. 

अखरोट

अखरोट अल्फा-लिनोलेनिक एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है. रोजाना कुछ अखरोट खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड प्रेशर घटाने और सूजन कम करने में मदद मिलती है. अखरोट का सेवन विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि यह कैलोरी में हाई होता है इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना होता है. 

मेथी

भारतीय रसोई में मेथी सामान्य मानी जाती है, लेकिन इसके बीज और पत्ते हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. मेथी के बीजों में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक घटा सकते हैं. रोजाना मेथी का सेवन करने वाले लोगों में बेहतर लिपिड प्रोफाइल देखा जाता है.  मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाया जा सकता है. इसके अलावा इसकी पत्तियों को सब्जियों या दाल में मिलकर भी खाया जा सकता है. 

करी पत्ता

करी पत्ता केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माने जाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाते हैं. करी पत्तों में कैम्पफेरोल होता है, जो सूजन को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. करी पत्तों को चटनी के रूप में या फिर सूप या सब्जियों में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा इसके सेवन से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 03 Oct 2025 09:44 AM (IST)
Healthy Blood Circulation Foods Arteries
