Belly Fat Reduction Exercises: नए साल के जश्न में कौन नहीं चाहता कि वह अपनी सबसे अच्छी फिटनेस और लुक के साथ नजर आए? न्यू ईयर ईव करीब है और ऐसे में ज्यादातर लोग फिट दिखने की तैयारी में जुट जाते हैं. फ्लैट पेट कई लोगों की फिटनेस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है. लेकिन पेट की चर्बी कम करना सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि पेट के आसपास जमा अतिरिक्त फैट डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है.

यह समझना जरूरी है कि सिर्फ एक जगह की फैट कम करना यानी स्पॉट रिडक्शन मुमकिन नहीं होता. हालांकि, सही एक्सरसाइज, संतुलित डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पूरे शरीर की चर्बी कम की जा सकती है, जिसका असर पेट पर भी दिखता है. फिटनेस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फुल-बॉडी वर्कआउट, कार्डियो और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइज पेट की चर्बी घटाने में मदद करती हैं. ये एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ाती हैं, मसल्स मजबूत करती हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं. खास बात यह है कि ये एक्सरसाइज आप घर पर बिना किसी मशीन के भी कर सकते हैं. अगर आप नियमित रहें और खान-पान व पानी पीने का ध्यान रखें, तो न्यू ईयर से पहले पेट की चर्बी कम करने में अच्छी प्रगति देख सकते हैं.

माउंटेन क्लाइम्बर्स

इस एक्सरसाइज में कार्डियो और कोर दोनों का काम होता है. यह हार्ट रेट तेजी से बढ़ाती है और पेट, कंधों व पैरों को एक साथ एक्टिव करती है. प्लैंक पोजिशन में आकर एक-एक घुटने को तेजी से छाती की ओर लाएं, जैसे दौड़ रहे हों. इसे 30 से 60 सेकंड तक करें.

प्लैंक

मजबूत और स्थिर कोर के लिए प्लैंक बेहद असरदार एक्सरसाइज है. यह पेट की गहरी मसल्स को मजबूत करती है और शरीर की पोजिशन सुधारती है. भले ही यह अकेले चर्बी न घटाए, लेकिन बाकी फैट-बर्निंग एक्सरसाइज को ज्यादा असरदार बनाती है. कोहनी और पंजों के सहारे शरीर सीधा रखें और 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करें.

बाइसिकल क्रंच

ऊपरी और निचले पेट के साथ साइड मसल्स को टोन करने के लिए बाइसिकल क्रंच बेहतरीन है. पीठ के बल लेटकर पैरों को हवा में चलाएं और उल्टे घुटने की ओर कोहनी मोड़ें. यह पेट के साथ कार्डियो का भी काम करती है.

लेग रेज

निचले पेट की चर्बी कम करने के लिए लेग रेज़ काफी असरदार मानी जाती है. पीठ के बल लेटकर पैरों को सीधा ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं, लेकिन जमीन को न छुएं. इससे लोअर एब्स मजबूत होते हैं. 12 रेप्स के 3 सेट करें.

हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग

अगर कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, तो एचआईआईटी सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें तेज एक्सरसाइज और छोटे ब्रेक शामिल होते हैं. इससे वर्कआउट के बाद भी शरीर ज्यादा फैट बर्न करता रहता है. हाई नीज, बर्पीज, जंपिंग जैक और माउंटेन क्लाइम्बर्स जैसी एक्सरसाइज इसमें शामिल की जा सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

