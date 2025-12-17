हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFlat Stomach Workout: न्यू ईयर ईव से पहले चाहिए एकदम फ्लैट पेट? तुरंत शुरू करें ये 5 एक्सरसाइज, फटाफट गायब होगा फैट

Home Workout Without Equipment: आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो पेट को लेकर परेशान रहते हैं.चलिए आपको उन एक्सराइज के बारे में बताते हैं, जो आपके पेट की दिक्कत को खत्म करके आपको फिट कर देंगे.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

Belly Fat Reduction Exercises: नए साल के जश्न में कौन नहीं चाहता कि वह अपनी सबसे अच्छी फिटनेस और लुक के साथ नजर आए? न्यू ईयर ईव करीब है और ऐसे में ज्यादातर लोग फिट दिखने की तैयारी में जुट जाते हैं. फ्लैट पेट कई लोगों की फिटनेस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है. लेकिन पेट की चर्बी कम करना सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि पेट के आसपास जमा अतिरिक्त फैट डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है.

यह समझना जरूरी है कि सिर्फ एक जगह की फैट कम करना यानी स्पॉट रिडक्शन मुमकिन नहीं होता. हालांकि, सही एक्सरसाइज, संतुलित डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पूरे शरीर की चर्बी कम की जा सकती है, जिसका असर पेट पर भी दिखता है. फिटनेस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फुल-बॉडी वर्कआउट, कार्डियो और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइज पेट की चर्बी घटाने में मदद करती हैं. ये एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ाती हैं, मसल्स मजबूत करती हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं. खास बात यह है कि ये एक्सरसाइज आप घर पर बिना किसी मशीन के भी कर सकते हैं. अगर आप नियमित रहें और खान-पान व पानी पीने का ध्यान रखें, तो न्यू ईयर से पहले पेट की चर्बी कम करने में अच्छी प्रगति देख सकते हैं.

माउंटेन क्लाइम्बर्स

इस एक्सरसाइज में कार्डियो और कोर दोनों का काम होता है. यह हार्ट रेट तेजी से बढ़ाती है और पेट, कंधों व पैरों को एक साथ एक्टिव करती है. प्लैंक पोजिशन में आकर एक-एक घुटने को तेजी से छाती की ओर लाएं, जैसे दौड़ रहे हों. इसे 30 से 60 सेकंड तक करें.

प्लैंक

मजबूत और स्थिर कोर के लिए प्लैंक बेहद असरदार एक्सरसाइज है. यह पेट की गहरी मसल्स को मजबूत करती है और शरीर की पोजिशन सुधारती है. भले ही यह अकेले चर्बी न घटाए, लेकिन बाकी फैट-बर्निंग एक्सरसाइज को ज्यादा असरदार बनाती है. कोहनी और पंजों के सहारे शरीर सीधा रखें और 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करें.

बाइसिकल क्रंच

ऊपरी और निचले पेट के साथ साइड मसल्स को टोन करने के लिए बाइसिकल क्रंच बेहतरीन है. पीठ के बल लेटकर पैरों को हवा में चलाएं और उल्टे घुटने की ओर कोहनी मोड़ें. यह पेट के साथ कार्डियो का भी काम करती है.

लेग रेज

निचले पेट की चर्बी कम करने के लिए लेग रेज़ काफी असरदार मानी जाती है. पीठ के बल लेटकर पैरों को सीधा ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं, लेकिन जमीन को न छुएं. इससे लोअर एब्स मजबूत होते हैं. 12 रेप्स के 3 सेट करें.

हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग

अगर कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, तो एचआईआईटी सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें तेज एक्सरसाइज और छोटे ब्रेक शामिल होते हैं. इससे वर्कआउट के बाद भी शरीर ज्यादा फैट बर्न करता रहता है. हाई नीज, बर्पीज, जंपिंग जैक और माउंटेन क्लाइम्बर्स जैसी एक्सरसाइज इसमें शामिल की जा सकती हैं.

इसे भी पढ़ें- हार्ट अटैक से अचानक मौतों का COVID-19 वैक्सीन से लिंक नहीं, AIIMS की रिपोर्ट ने किया साफ

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
Belly Fat Belly Fat Reduction Exercises New Year Fitness Goals
और पढ़ें
