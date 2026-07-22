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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow To Clear Stomach In Morning: सुबह नहीं होता पेट साफ तो अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें, एक्सपर्ट्स से जानें डाइट प्लान

How To Clear Stomach In Morning: सुबह नहीं होता पेट साफ तो अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें, एक्सपर्ट्स से जानें डाइट प्लान

How To Clear Stomach In Morning:सुबह पेट साफ न होने से दिनभर थकान और भारीपन महसूस हो सकता है, ऐसे में अगर आप डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर सकते है. जिससे आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 22 Jul 2026 01:13 PM (IST)
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How To Clear Stomach In Morning: आजकल बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्रियां काफी बढ़ चुकी हैं. ऐसे में इन मिलावटी चीजों के सेवन से लोगों की हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में एक समस्या जो काफी ज्यादा सुनने को मिलती है, वह है पेट का साफ न होना. कई लोग सुबह उठते ही इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका पेट साफ नहीं होता. ऐसे में कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दवाओं के बजाय अगर हम अपनी रोज की डाइट में कुछ आसान बदलाव करें, तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि सुबह पेट साफ करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए...

पेट साफ न होने के कारण 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डाइट प्लान जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पेट साफ क्यों नहीं होता. दरअसल जब हमारे भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है, तब हमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है. हमारे शरीर को फाइबर भोजन में हरी सब्जियों और फलों से मिलता है. साथ ही शरीर में पानी की कमी होना भी पेट के खराब होने का एक बड़ा कारण बन सकता है. अगर आप दिनभर एक जगह बैठे रहते है और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी यह समस्या हो सकती है. 

इन चीजों को डाइट में करें शामिल 

अगर आप सुबह बिना किसी परेशानी के पेट साफ करना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरु कर दें, यह आंतों को सक्रिय करता है और मल को आगे बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही रात को 3-4 मुनक्के या 2 सूखे अंजीर पानी में भिगोकर रख दें, सुबह खाली पेट इनका सेवन करें और वह पानी भी पी लें. पपीता हमारें पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें 'पपेन' नामक एंजाइम और भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को तेज करता है. आप चाहें तो दोपहर या सुबह के नाश्ते में ओट्स या गेहूं का दलिया खा सकते हैं, क्योंकि इस में घुलनशील फाइबर होता है, जो पेट को अंदर से साफ रखता है. 

साथ ही आप अपने भोजन में पालक, बथुआ और मेथी जैसी सब्जियों को खाना शुरु करें, क्योंकी इनमें फाइबर के साथ-साथ पानी की मात्रा भी अच्छी होती है, जो कब्ज को दूर रखती है. और दोपहर के खाने में एक गिलास छाछ या एक कटोरी दही जरूर लें. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया आंतों को स्वस्थ रखते हैं. 

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इन चीजों से रहें दूर 

अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र हमेशा सही रहे, तो मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स, ज्यादा चाय-कॉफी, पैकिंग जूस और कोल्ड ड्रिंक्स से हमेशा के लिए दूरी बना लें. 

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Published at : 22 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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