खराब अंडा खा लिया तो अंदर से सड़ने लगेगा पेट, जानें कितना कर सकता है नुकसान?

 खराब अंडा खा लिया तो अंदर से सड़ने लगेगा पेट, जानें कितना कर सकता है नुकसान?

खराब अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया पनप सकता है जो शरीर में संक्रमण फैलता है. इसे साल्मोनेला बैक्टीरिया कहा जाता है. यह बैक्टीरिया पेट की आंतों में सूजन पैदा करता है, जिससे खाने का पाचन रुक जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Nov 2025 06:46 PM (IST)
अंडा हमारे रोजाना के खाने का अहम हिस्सा होता है. सुबह के नाश्ते से लेकर डाइट प्लान तक अंडे को हेल्दी प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंडा खराब हो जाए और आप उसे गलती से भी खा ले तो यह हेल्दी फूड आपके लिए कितना खतरनाक बन सकता है. दरअसल खराब अंडा खाने से पेट में इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त और यहां तक कि फूड प्वाइजनिंग तक हो सकती है. वहीं खराब अंडा खाने से आपका पेट अंदर से सड़ने तक लग जाता है. इसलिए जरूरी है कि अंडा खाने से पहले उसकी ताजगी जरूर चेक करनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि खराब अंडा खाने से अंदर से पेट कैसे सड़ने लगता है और यह खराब अंडे कितना नुकसान कर सकते हैं.

खराब अंडा खाने से क्या होता है असर?

खराब अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया पनप सकता है जो शरीर में जाकर संक्रमण फैलता है. इसे साल्मोनेला बैक्टीरिया कहा जाता है. यह बैक्टीरिया पेट की आंतों में सूजन पैदा करता है, जिससे खाने का पाचन रुक जाता है और पेट में गैस, जलन और दर्द बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह इन्फेक्शन खून तक पहुंच सकता है. वहीं कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में यह संक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है.

ऐसे पहचानें अंडा खराब है या नहीं

  • गंध से पहचानें- अगर अंडा फोड़ते ही उसमें सड़ी या बदबूदार महक आए तो समझ जाए कि वह अंडा खराब है ‌.
  • पानी टेस्ट करें- आप अंडे की पहचान का टेस्ट पानी से भी कर सकते हैं. इसके लिए कटोरे में पानी भरें और उसमें अंडा डालें. अगर अंडा नीचे बैठ जाए तो वह ताजा है और अगर ऊपर तैरने लगे तो समझ जाए कि वह खराब हो चुका है.
  • रंग और बनावट चेक करें- अगर अंडे की सफेदी बहुत पतली हो या पीला दाग लगा हुआ हो और वह टेस्ट में भी फिका लगे तो उसे तुरंत फेंक दें. क्योंकि ऐसे अंडे खराब हो जाते हैं.
  • छिलका चेक करें- अंडा खराब है या नहीं यह जांचने के लिए आप अंडे के छिलके को भी चेक कर सकते हैं. दरअसल फटा हुआ, चिपचिपा या फफूंदीदार अंडा खाने लायक नहीं होता है. वह खराब होता है.

अंडे को खराब होने से कैसे बचाएं?

अंडे को खराब होने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि खरीदते वक्त अंडे का कार्टन खोलकर चेक करें. अगर उसमें कोई दरार या गंदगी नजर आए तो वह अंडा न खरीदें. वहीं घर पर भी अंडों को तुरंत रेफ्रिजरेटर में रखें. आप अंडों की एक्सपायरी डेट देखकर ही उनका इस्तेमाल करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 11 Nov 2025 06:46 PM (IST)
