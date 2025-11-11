 खराब अंडा खा लिया तो अंदर से सड़ने लगेगा पेट, जानें कितना कर सकता है नुकसान?

अंडा हमारे रोजाना के खाने का अहम हिस्सा होता है. सुबह के नाश्ते से लेकर डाइट प्लान तक अंडे को हेल्दी प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंडा खराब हो जाए और आप उसे गलती से भी खा ले तो यह हेल्दी फूड आपके लिए कितना खतरनाक बन सकता है. दरअसल खराब अंडा खाने से पेट में इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त और यहां तक कि फूड प्वाइजनिंग तक हो सकती है. वहीं खराब अंडा खाने से आपका पेट अंदर से सड़ने तक लग जाता है. इसलिए जरूरी है कि अंडा खाने से पहले उसकी ताजगी जरूर चेक करनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि खराब अंडा खाने से अंदर से पेट कैसे सड़ने लगता है और यह खराब अंडे कितना नुकसान कर सकते हैं.

खराब अंडा खाने से क्या होता है असर?

खराब अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया पनप सकता है जो शरीर में जाकर संक्रमण फैलता है. इसे साल्मोनेला बैक्टीरिया कहा जाता है. यह बैक्टीरिया पेट की आंतों में सूजन पैदा करता है, जिससे खाने का पाचन रुक जाता है और पेट में गैस, जलन और दर्द बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह इन्फेक्शन खून तक पहुंच सकता है. वहीं कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में यह संक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है.

ऐसे पहचानें अंडा खराब है या नहीं

गंध से पहचानें- अगर अंडा फोड़ते ही उसमें सड़ी या बदबूदार महक आए तो समझ जाए कि वह अंडा खराब है ‌.

पानी टेस्ट करें- आप अंडे की पहचान का टेस्ट पानी से भी कर सकते हैं. इसके लिए कटोरे में पानी भरें और उसमें अंडा डालें. अगर अंडा नीचे बैठ जाए तो वह ताजा है और अगर ऊपर तैरने लगे तो समझ जाए कि वह खराब हो चुका है.

रंग और बनावट चेक करें- अगर अंडे की सफेदी बहुत पतली हो या पीला दाग लगा हुआ हो और वह टेस्ट में भी फिका लगे तो उसे तुरंत फेंक दें. क्योंकि ऐसे अंडे खराब हो जाते हैं.

छिलका चेक करें- अंडा खराब है या नहीं यह जांचने के लिए आप अंडे के छिलके को भी चेक कर सकते हैं. दरअसल फटा हुआ, चिपचिपा या फफूंदीदार अंडा खाने लायक नहीं होता है. वह खराब होता है.

अंडे को खराब होने से कैसे बचाएं?

अंडे को खराब होने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि खरीदते वक्त अंडे का कार्टन खोलकर चेक करें. अगर उसमें कोई दरार या गंदगी नजर आए तो वह अंडा न खरीदें. वहीं घर पर भी अंडों को तुरंत रेफ्रिजरेटर में रखें. आप अंडों की एक्सपायरी डेट देखकर ही उनका इस्तेमाल करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

