हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

ड्राइविंग के दौरान तेज आवाज में संगीत सुनना ड्राइवर का ध्यान भटका सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ा देता है. रिसर्च के अनुसार इससे हार्ट बीट बढ़ती है, तनाव होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी गाड़ी चलाते समय तेज संगीत सुनते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है. ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में संगीत सुनने से हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ड्राइविंग के दौरान तेज आवाज में गाने सुनने से दुर्घटना होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि तेज आवाज का संगीत ड्राइवर की हार्ट बीट बढ़ा देता है, जिससे मानसिक तनाव पैदा होता है. यही तनाव सड़क दुर्घटनाओं के बड़े कारणों में से एक माना जाता है.

सर्वे क्या कहता है?

सर्वे के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत लोगों को ड्राइविंग करते समय तेज आवाज या ज्यादा वॉल्यूम में गाने सुनने की आदत होती है, जो उनकी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक है.

वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं?

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में संगीत या गाने सुनने से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है. शोध बताते हैं कि जब कोई ड्राइवर तेज वॉल्यूम में गाने सुनता है, तो उसका अपनी गाड़ी पर कंट्रोल कम होने लगता है. वह ड्राइविंग पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने लगता है, जिससे ड्राइवर और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
वैज्ञानिक शोध से यह भी पता चलता है कि अगर कोई ड्राइवर अपनी पसंद के गाने सुनता है, तो उसकी ड्राइविंग स्किल बेहतर हो सकती है और उसका ध्यान ड्राइविंग पर ज्यादा केंद्रित रहता है. लेकिन अगर ड्राइवर ऐसे गाने सुनता है जो उसे पसंद नहीं हैं या मजबूरी में सुनने पड़ते हैं, तो इस स्थिति में ड्राइविंग के दौरान गलतियां होना तय हो जाता है. ऐसे में लोग गाड़ी चलाने पर सही से ध्यान नहीं दे पाते, जो सड़क दुर्घटना का कारण बन सकता है.

नए ड्राइवर्स पर ज्यादा खतरा

20 से 28 साल की उम्र के नए ड्राइवर्स पर किए गए शोध में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है. शोध के अनुसार, जो नए ड्राइवर्स ड्राइविंग के दौरान तेज आवाज में संगीत या गाने सुनते हैं, उनका ध्यान ज्यादा भटकता है. ऐसे ड्राइवर्स ने यह भी माना कि तेज आवाज में संगीत सुनने से वे अक्सर गाड़ी की स्पीड लिमिट पार कर देते हैं यानी तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं. अगर आप लंबे रूट पर ड्राइविंग कर रहे हैं और थकान दूर करने के लिए गाने सुनते हैं, तो आपके पसंदीदा गानों का असर दिमाग पर केवल 20 से 25 मिनट तक ही रहता है. इसके बाद यह प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Raw Food Diet Benefits: कच्चे ही खाने चाहिए ये 9 फूड, गलती से भी पका लिए तो...

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Driving Safety Loud Music While Driving Road Accident Risk Driver Distraction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
विश्व
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, आसिम मुनीर पर हुए फायर
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस MBS ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, मुनीर पर हुए फायर
ट्रेंडिंग
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
हेल्थ
Morning Sore Throat: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget