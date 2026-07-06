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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMonsoon Diseases: बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली 7 बीमारियां कौन-सी, इनसे बचने के आसान उपाय क्या?

Monsoon Diseases: बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली 7 बीमारियां कौन-सी, इनसे बचने के आसान उपाय क्या?

Dengue And Malaria: बारिश जहां गर्मी से राहत दिलाती है, वहीं अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है. बारिश के दौरान जगह-जगह पानी जमा हो जाता है और मच्छरों का खतरा बढ़ जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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Common Monsoon Diseases And Prevention: मानसून की बारिश जहां गर्मी से राहत दिलाती है, वहीं अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है. हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट Healthline के अनुसार, बारिश के दौरान जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ता है. वहीं दूषित पानी और गंदगी के कारण बैक्टीरिया और वायरस भी तेजी से फैलते हैं. ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होने वाली 7 बीमारियों और उनसे बचने के आसान उपायों के बारे में. 

डेंगू

बारिश के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं. यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में तेज दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं. इससे बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.

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मलेरिया

मलेरिया इंफेक्टेड मच्छर के काटने से होता है. इसमें ठंड लगकर बुखार आना, पसीना आना, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. मच्छरों से बचाव के लिए रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और शाम के समय विशेष सावधानी बरतें.

चिकनगुनिया

यह भी मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी है. इसमें अचानक तेज बुखार के साथ जोड़ों में इतना दर्द हो सकता है कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाए. घर और आसपास साफ-सफाई रखने तथा मच्छरों की रोकथाम करने से इसका खतरा काफी कम किया जा सकता है.

टाइफाइड

दूषित भोजन और पानी के कारण टाइफाइड होने का खतरा मानसून में बढ़ जाता है. लगातार बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं इसके सामान्य लक्षण हैं. हमेशा उबला या साफ पानी पिएं और खुले में बिकने वाले खाने से परहेज करें.

हेपेटाइटिस ए

यह इंपेक्शन भी गंदे पानी और दूषित भोजन के जरिए फैलता है. इसमें आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, भूख कम लगना, थकान और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. भोजन और पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना इसका सबसे अच्छा बचाव है.

गैस्ट्रोएंटेराइटिस

बारिश के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं भी काफी बढ़ जाती हैं. दूषित खाना या पानी खाने से दस्त, उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है. हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

सर्दी-जुकाम और फ्लू

मौसम में अचानक बदलाव और बढ़ी हुई नमी के कारण वायरल इंफेक्शन तेजी से फैलते हैं. नाक बहना, गले में खराश, खांसी और हल्का बुखार इसके आम लक्षण हैं. हाथों की नियमित सफाई करें, पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन खाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखें.

बारिश के मौसम में छोटी-सी सावधानी कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है. साफ पानी पीना, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, संतुलित आहार लेना और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना आपकी और पूरे परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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Monsoon Diseases Rainy Season Diseases Common Monsoon Illnesses
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