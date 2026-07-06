बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली 7 बीमारियां कौन-सी, इनसे बचने के आसान उपाय क्या?

Common Monsoon Diseases And Prevention: मानसून की बारिश जहां गर्मी से राहत दिलाती है, वहीं अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है. हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट Healthline के अनुसार, बारिश के दौरान जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ता है. वहीं दूषित पानी और गंदगी के कारण बैक्टीरिया और वायरस भी तेजी से फैलते हैं. ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होने वाली 7 बीमारियों और उनसे बचने के आसान उपायों के बारे में.

डेंगू

बारिश के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं. यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में तेज दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं. इससे बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.

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मलेरिया

मलेरिया इंफेक्टेड मच्छर के काटने से होता है. इसमें ठंड लगकर बुखार आना, पसीना आना, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. मच्छरों से बचाव के लिए रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और शाम के समय विशेष सावधानी बरतें.

चिकनगुनिया

यह भी मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी है. इसमें अचानक तेज बुखार के साथ जोड़ों में इतना दर्द हो सकता है कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाए. घर और आसपास साफ-सफाई रखने तथा मच्छरों की रोकथाम करने से इसका खतरा काफी कम किया जा सकता है.

टाइफाइड

दूषित भोजन और पानी के कारण टाइफाइड होने का खतरा मानसून में बढ़ जाता है. लगातार बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं इसके सामान्य लक्षण हैं. हमेशा उबला या साफ पानी पिएं और खुले में बिकने वाले खाने से परहेज करें.

हेपेटाइटिस ए

यह इंपेक्शन भी गंदे पानी और दूषित भोजन के जरिए फैलता है. इसमें आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, भूख कम लगना, थकान और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. भोजन और पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना इसका सबसे अच्छा बचाव है.

गैस्ट्रोएंटेराइटिस

बारिश के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं भी काफी बढ़ जाती हैं. दूषित खाना या पानी खाने से दस्त, उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है. हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

सर्दी-जुकाम और फ्लू

मौसम में अचानक बदलाव और बढ़ी हुई नमी के कारण वायरल इंफेक्शन तेजी से फैलते हैं. नाक बहना, गले में खराश, खांसी और हल्का बुखार इसके आम लक्षण हैं. हाथों की नियमित सफाई करें, पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन खाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखें.

बारिश के मौसम में छोटी-सी सावधानी कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है. साफ पानी पीना, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, संतुलित आहार लेना और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना आपकी और पूरे परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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