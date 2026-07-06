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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLate Night Eating: रात में देर से खाना खाने की आदत सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात

Late Night Eating: रात में देर से खाना खाने की आदत सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात

Diabetes And Late Night Eating: देर तक काम करने की वजह से कई लोग रात में काफी देर से खाना खाते हैं. कुछ लोगों के लिए यह रोजमर्रा की आदत बन चुकी है, लेकिन क्या यह आदत सेहत के लिए सही है?.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Jul 2026 01:15 PM (IST)
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Side Effects Of Eating Late At Night: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी और देर तक काम करने की वजह से कई लोग रात में काफी देर से खाना खाते हैं. कुछ लोगों के लिए यह रोजमर्रा की आदत बन चुकी है, लेकिन क्या यह आदत सेहत के लिए सही है? डाइट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता. देर रात खाना खाने का असर आपकी सेहत, लाइफस्टाइल और पहले से मौजूद बीमारियों पर निर्भर करता है. 

देर रात खाना खाने का क्या होता है असर?

Univerity of Rochester Medical Center के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स  या डायबिटीज जैसी समस्या है, तो देर रात खाना खाने से परेशानी बढ़ सकती है. सोने से ठीक पहले खाना खाने पर पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की ओर आ सकता है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकार और गले में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.  इसलिए ऐसे लोगों को सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए. 

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डायबिटीड के मरीजों के लिए क्या दिक्कत?

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी देर रात खाना नुकसानदायक हो सकता है. तय समय से अलग भोजन करने पर ब्लड शुगर का स्तर ऊपर-नीचे हो सकता है. इससे नींद प्रभावित होती है और अगले दिन भूख भी असामान्य महसूस हो सकती है. ऐसे लोगों को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही रात के भोजन का समय तय करना चाहिए. अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, तो कभी-कभार देर से खाना खाना बड़ी समस्या नहीं माना जाता. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ आदत या बोरियत की वजह से खाने से बचना चाहिए. पहले यह समझें कि आपको वास्तव में भूख लगी है या आप सिर्फ समय बिताने के लिए कुछ खा रहे हैं. 

रात में क्या खाने से बचना चाहिए?

रात में क्या खा रहे हैं, यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि कब खा रहे हैं. अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो सोने से पहले ज्यादा तला-भुना या मांस, चीज, अंडे और अधिक डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बचें. इसकी बजाय मेवे, नट बटर या हल्के पौधों से बने स्नैक्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं. वहीं डायबिटीज के मरीजों को ऐसा स्नैक चुनना चाहिए जिसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट का संतुलन हो, ताकि ब्लड शुगर नियंत्रित रहे. दांतों की सेहत के लिए भी देर रात मीठी या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाना ठीक नहीं माना जाता. ऐसे खाद्य पदार्थ मुंह में लंबे समय तक शुगर छोड़ते हैं, जिससे कैविटी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रात में कुछ भी खाने के बाद ब्रश करना और दांतों की सफाई करना जरूरी है. 

रात में भूख लगने पर क्या करें?

अगर आपको रोज रात में भूख लगती है, तो इसकी वजह दिनभर पर्याप्त भोजन न करना, तनाव, बोरियत, इमोशनल कारण, ज्यादा एक्सरसाइज या फिर शरीर में प्रोटीन और फाइबर की कमी भी हो सकती है. ऐसे में सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि भूख असली है या सिर्फ आदत. अगर सच में भूख लगी है तो हल्का और संतुलित स्नैक लें, लेकिन अगर यह सिर्फ आदत है तो उसे धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 01:15 PM (IST)
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