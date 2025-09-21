Alcohol Absorption Facts: शराब पीने का चलन हर समाज में अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है. कोई इसे पार्टी का हिस्सा मानता है तो कोई तनाव दूर करने का जरिया. लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि शराब खाने से पहले पीनी चाहिए या खाने के बाद. चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि शराब खाने के पहले ज्यादा असर करका है या फिर खाने के बाद.

खाली पेट शराब पीना

अगर आप खाना खाने से पहले शराब पीते हैं तो इसका असर शरीर पर सबसे तेज पड़ता है. जब पेट खाली होता है तो अल्कोहल सीधे छोटी आंत में पहुंचकर खून में तेजी से घुल जाती है. इससे ब्लड अल्कोहल लेवल (BAC) अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है.

खाली पेट नशा जल्दी और ज्यादा चढ़ता है.

उल्टी, चक्कर और ब्लैकआउट होने का खतरा रहता है.

लंबे समय तक ऐसा करने से पेट और लीवर को नुकसान पहुंचता है.

एक्सपर्ट का मानना है कि खाली पेट शराब पीना सबसे ज्यादा हानिकारक है और इससे बचना चाहिए.

खाना खाने के बाद शराब पीना

खाने के बाद शराब पीना आसान और फायदेमंद माना जाता है. जब पेट भरा होता है तो भोजन अल्कोहल के absorption को धीमा कर देता है.

नशा धीरे-धीरे चढ़ता है और उतना तीव्र नहीं होता.

शरीर को अल्कोहल को पचाने और प्रोसेस करने का समय मिल जाता है.

प्रोटीन और फैट से भरपूर भोजन (जैसे पनीर, मांस, दाल, अंडे) शराब के असर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.

इसलिए अगर शराब पीनी ही है, तो इसे खाने के बाद लेना बेहतर विकल्प है.

खाना खाते समय शराब पीना

कई लोग शराब को खाने के साथ ही पीते हैं. इस स्थिति में असर बीच का होता है , न तो नशा बहुत जल्दी चढ़ता है और न ही बहुत देर से.

भोजन अल्कोहल के असर को संतुलित कर देता है.

शरीर पर अचानक दबाव नहीं पड़ता.

यूरोपियन कल्चर में वाइन को भोजन के साथ लेने की परंपरा इसी वजह से है.

कब ज्यादा होता है नशा?

रिसर्च बताते हैं कि खाली पेट शराब पीने से नशा सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी होता है. इसके विपरीत, खाना खाने के बाद नशा हल्का और नियंत्रित रहता है.

शराब की मात्रा और उसका प्रकार (बीयर, वाइन, व्हिस्की) भी नशे की तीव्रता पर असर डालते हैं.

शरीर का वजन, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति भी मायने रखते हैं.

एक्सपर्ट की राय

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि शराब हमेशा सीमित मात्रा में और खाने के बाद ही पीनी चाहिए.

खाली पेट शराब पीने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर और लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है.

संयम (moderation) ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

खाने से पहले शराब पीना नशे को तेज कर देता है और शरीर को नुकसान भी ज्यादा पहुंचाता है. इसके उल्टा, खाने के बाद या साथ में शराब पीने से इसका असर धीरे-धीरे होता है और सेहत पर जोखिम कम होता है. अगर शराब पीनी ही है तो इसे भोजन के बाद सीमित मात्रा में ही लेना सबसे बेहतर माना जाता है.

इसे भी पढ़ें-Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator