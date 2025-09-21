हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBest Time to Drink Alcohol: खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?

Best Time to Drink Alcohol: खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?

Empty Stomach Drinking: पार्टियों से लेकर डेली रूटीन तक कई लोगों को जिंदगी में शराब जरूरी होता है. चलिए आपको बताते हैं कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद शराब कब ज्यादा चढ़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Sep 2025 06:33 PM (IST)

Alcohol Absorption Facts: शराब पीने का चलन हर समाज में अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है. कोई इसे पार्टी का हिस्सा मानता है तो कोई तनाव दूर करने का जरिया. लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि शराब खाने से पहले पीनी चाहिए या खाने के बाद. चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि शराब खाने के पहले ज्यादा असर करका है या फिर खाने के बाद. 

खाली पेट शराब पीना

अगर आप खाना खाने से पहले शराब पीते हैं तो इसका असर शरीर पर सबसे तेज पड़ता है. जब पेट खाली होता है तो अल्कोहल सीधे छोटी आंत में पहुंचकर खून में तेजी से घुल जाती है. इससे ब्लड अल्कोहल लेवल (BAC) अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है.

  • खाली पेट नशा जल्दी और ज्यादा चढ़ता है.
  • उल्टी, चक्कर और ब्लैकआउट होने का खतरा रहता है.
  • लंबे समय तक ऐसा करने से पेट और लीवर को नुकसान पहुंचता है.
  • एक्सपर्ट का मानना है कि खाली पेट शराब पीना सबसे ज्यादा हानिकारक है और इससे बचना चाहिए.

खाना खाने के बाद शराब पीना

  • खाने के बाद शराब पीना आसान और फायदेमंद माना जाता है. जब पेट भरा होता है तो भोजन अल्कोहल के absorption को धीमा कर देता है.
  • नशा धीरे-धीरे चढ़ता है और उतना तीव्र नहीं होता.
  • शरीर को अल्कोहल को पचाने और प्रोसेस करने का समय मिल जाता है.
  • प्रोटीन और फैट से भरपूर भोजन (जैसे पनीर, मांस, दाल, अंडे) शराब के असर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.
  • इसलिए अगर शराब पीनी ही है, तो इसे खाने के बाद लेना बेहतर विकल्प है.

खाना खाते समय शराब पीना

  • कई लोग शराब को खाने के साथ ही पीते हैं. इस स्थिति में असर बीच का होता है , न तो नशा बहुत जल्दी चढ़ता है और न ही बहुत देर से.
  • भोजन अल्कोहल के असर को संतुलित कर देता है.
  • शरीर पर अचानक दबाव नहीं पड़ता.
  • यूरोपियन कल्चर में वाइन को भोजन के साथ लेने की परंपरा इसी वजह से है.

कब ज्यादा होता है नशा?

  • रिसर्च बताते हैं कि खाली पेट शराब पीने से नशा सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी होता है. इसके विपरीत, खाना खाने के बाद नशा हल्का और नियंत्रित रहता है.
  • शराब की मात्रा और उसका प्रकार (बीयर, वाइन, व्हिस्की) भी नशे की तीव्रता पर असर डालते हैं.
  • शरीर का वजन, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति भी मायने रखते हैं.

एक्सपर्ट की राय

  • हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि शराब हमेशा सीमित मात्रा में और खाने के बाद ही पीनी चाहिए.
  • खाली पेट शराब पीने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर और लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है.
  • संयम (moderation) ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

खाने से पहले शराब पीना नशे को तेज कर देता है और शरीर को नुकसान भी ज्यादा पहुंचाता है. इसके उल्टा, खाने के बाद या साथ में शराब पीने से इसका असर धीरे-धीरे होता है और सेहत पर जोखिम कम होता है. अगर शराब पीनी ही है तो इसे भोजन के बाद सीमित मात्रा में ही लेना सबसे बेहतर माना जाता है.

इसे भी पढ़ें-Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 21 Sep 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
Alcohol Absorption Facts Empty Stomach Drinking Health Effects Of Liquor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement

वीडियोज

जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
GST Reforms: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
Poonam Pandey in Ramleela: दिल्ली की लव-कुश रामलीला ने मंदोदरी की भूमिका के लिए कामुक अभिनेत्री को क्यों चुना?
Surya Grahan 2025: 122 साल बाद 15 दिनों में दो ग्रहण, दुनिया पर क्या होगा असर? | Solar eclipse
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget