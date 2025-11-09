हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSigns of Stomach Cancer: पेट के कैंसर से बचना है तो बदलें ये डेली हैबिट्स, डॉक्टरों ने दी सलाह

Signs of Stomach Cancer: पेट के कैंसर से बचना है तो बदलें ये डेली हैबिट्स, डॉक्टरों ने दी सलाह

Stomach Cancer: कैंसर के मामले तेजी से दुनियाभर में बढ़े हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको पेट के कैंसर से बचकर रहना है, तो अपनी लाइफस्टाइल में क्या-क्या बदलाव करना होगा.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Stomach Cancer Symptoms: पेट का कैंसर आज पूरी दुनिया में एक गंभीर हेल्थ समस्या बन चुका है. हर साल लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. हालांकि जेनेटिक कारण और आसपास का माहौल फैक्टर भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक खानपान और लाइफस्टाइल पेट की सेहत और कैंसर के खतरे पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं. अगर हम अपने खाने-पीने और आदतों में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करें, तो डाइजेशन को मजबूत किया जा सकता है, इम्युनिटी बढ़ाई जा सकती है और लंबे समय में कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है.

AIIMS, Harvard और Stanford से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में स्टमक कैंसर का खतरा कम करने के लिए 4 आसान और कारगर तरीके बताए हैं. उनकी सलाह में शामिल हैं, सही डाइट, गट-फ्रेंडली आदतें, प्रोसेस्ड मीट से दूरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की जांच. ये उपाय न सिर्फ पेट की सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत और कैंसर से लड़ने में सक्षम भी बनाते हैं.

डाइट में शामिल करें क्रूसीफेरस सब्जियां

ब्रोकली, पत्तागोभी, फूलगोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां कैंसर से बचाव में बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. इनमें पाया जाने वाला सल्फोराफेन नामक प्राकृतिक तत्व शरीर को डिटॉक्स करता है, लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है. डॉ. सेठी के मुताबिक, अगर आप इन सब्जियों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करते हैं. चाहे वो उबली हों, भुनी हों या हल्की सॉते की गई हों, तो इससे पाचन, इम्युनिटी और पेट की सेहत तीनों बेहतर होती हैं. इनमें मौजूद विटामिन C, विटामिन K और फोलेट शरीर को इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं.

खाने में लहसुन को बनाएं जरूरी हिस्सा

लहसुन को हमेशा से सुपरफूड माना गया है. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन तत्व एंटी-कैंसर और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. डॉ. सेठी के अनुसार, लहसुन पेट की अंदरूनी परत को बचाता है, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है और H. pylori जैसे इंफेक्शन से बचाव में मदद करता है. इसे रोजमर्रा के खाने में आसानी से जोड़ा जा सकता है, जैसे सूप, सब्जियों, स्टर-फ्राई या सलाद में. कच्चे लहसुन में एलिसिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हल्का पकाकर खाने से भी इसका फायदा बना रहता है. नियमित सेवन से न केवल खाना स्वादिष्ट बनता है, बल्कि पेट को प्राकृतिक सुरक्षा भी मिलती है.

प्रोसेस्ड मीट से दूरी बनाएं

बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग और डेली मीट्स जैसी प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नामक केमिकल्स पाए जाते हैं, जो पेट के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं. इनका ज्यादा सेवन पाचन तंत्र में सूजन बढ़ाता है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. डॉ. सेठी के अनुसार, इनकी जगह चिकन, मछली, दालें या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन शामिल करें. ताजा मांस घर पर पकाएं और ओवरकुक्ड या जली हुई मीट से बचें, क्योंकि ये कैंसर पैदा करने वाले यौगिक छोड़ती हैं.

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जांच करवाएं

H. pylori एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पेट की अंदरूनी परत में इंफेक्शन पैदा करता है और गैस्ट्राइटिस, अल्सर और पेट के कैंसर का बड़ा कारण बन सकता है. अगर आपको बार-बार पेट में दर्द, गैस, बदहजमी, मितली या जलन की शिकायत रहती है, तो यह संकेत हो सकता है कि पेट में H. pylori इंफेक्शन है. डॉ. सेठी सलाह देते हैं कि समय रहते इसका टेस्ट करवाएं और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से इलाज लें. एंटीबायोटिक्स और एसिड-सप्रेसिंग मेडिकेशन से इस इंफेक्शन का इलाज संभव है. साफ-सफाई रखना, गंदा पानी और बाहर का अधपका खाना न खाना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें-मोटे लोगों के लिए खुशखबरी! दिल की बीमारियों का रहता है खतरा कम, सामने आई चौंकाने वाली स्टडी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Stomach Cancer Stomach Cancer Pain Stomach Cancer Cure
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget