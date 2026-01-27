Does Helmet Cause Hair Loss: आप अगर बाइक बिना हेलमेट पहनकर चलाते होगें, तो चलान होने का डर रहता होगा या फिर हो चुका होगा. लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि क्या बाइक चलाने वालों में बाल झड़ने की एक वजह हेलमेट भी हो सकता है? यह सवाल आज खासतौर पर युवाओं के बीच तेजी से चर्चा में है. रोजाना बाइक चलाने वाले ज्यादातर लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह डर भी सताता है कि कहीं इससे बालों को नुकसान तो नहीं हो रहा. इसके चलते कई लोग हेलमेट को अनिवार्य बनाने का विरोध भी करते हैं.

इस मुद्दे पर मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय साझा की है. उन्होंने बताया कि हेलमेट सीधे तौर पर गंजेपन की वजह नहीं बनता, लेकिन कुछ गलत आदतों के कारण बाल झड़ने की समस्या जरूर बढ़ सकती है. इस मुद्दे पर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने हेलमेट पहनने से होने वाली हेयर प्रॉब्लम्स और उनसे बचने के आसान उपाय बताए.

क्या वाकई हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं?

हेलमेट और हेयर फॉल के संबंध पर बात करते हुए जावेद हबीब बताते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हेलमेट बालों की समस्या बढ़ा सकता है. उनके मुताबिक, हेलमेट पहनने से सिर में पसीना आता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और बाल झड़ने लगते हैं. इसके अलावा, हेलमेट पहनते और उतारते समय बालों का खिंचना भी हेयर फॉल की एक वजह बनता है. अगर हेलमेट सही साइज का न हो या बहुत टाइट हो, तो वह बालों को खींचता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं.

फिर समाधान क्या है?

जावेद हबीब की सलाह है कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, तो रोजाना बाल धोकर उन्हें साफ रखें, ताकि पसीना जमा न हो. इसके साथ ही हमेशा अपने साइज का आरामदायक हेलमेट ही इस्तेमाल करें.

हेलमेट पहनते समय बालों को झड़ने से कैसे बचाएं?

मार्च 2022 में TOI को दिए एक इंटरव्यू में जावेद हबीब ने बालों की सुरक्षा के लिए कुछ और जरूरी टिप्स भी साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि

बालों को नियमित रूप से धोते रहें

हेयर वॉश से पहले बालों में तेल जरूर लगाएं

गीले बालों पर हेलमेट पहनने से बचें

हेलमेट के अंदर पतला सूती कपड़ा या कैप पहन सकते हैं

हेलमेट को साफ-सुथरा रखें

किसी और का हेलमेट इस्तेमाल न करें

हफ्ते में एक बार स्कैल्प पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं

किन कारणों से झड़ते हैं बाल?

अगर बाल झड़ने के कारणों की बात करें, तो इनमें जेनेटिक्स, हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस और पोषण की कमी के कारण शामिल होते हैं. इसके अलावा कुछ बीमारियों के चलते भी बाल झड़ने लगते हैं.

