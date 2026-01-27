हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHelmet And Hair Fall: क्या सच में हेलमेट लगाने से जल्दी झड़ जाते हैं बाल, कितनी सही है ये बात?

Hair Fall Due To Helmet: तमाम ऐसे मिथक होते हैं, जिनके बारे में लोग सुनकर हम विश्वास कर लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता हो. चलिए आपको ऐसे ही हेलमेट से जुड़े मिथक के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Jan 2026 10:44 AM (IST)
Does Helmet Cause Hair Loss: आप अगर बाइक बिना हेलमेट पहनकर चलाते होगें, तो चलान होने का डर रहता होगा या फिर हो चुका होगा. लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि क्या बाइक चलाने वालों में बाल झड़ने की एक वजह हेलमेट भी हो सकता है? यह सवाल आज खासतौर पर युवाओं के बीच तेजी से चर्चा में है. रोजाना बाइक चलाने वाले ज्यादातर लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह डर भी सताता है कि कहीं इससे बालों को नुकसान तो नहीं हो रहा. इसके चलते कई लोग हेलमेट को अनिवार्य बनाने का विरोध भी करते हैं. 

इस मुद्दे पर मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय साझा की है. उन्होंने बताया कि हेलमेट सीधे तौर पर गंजेपन की वजह नहीं बनता, लेकिन कुछ गलत आदतों के कारण बाल झड़ने की समस्या जरूर बढ़ सकती है.  इस मुद्दे पर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने हेलमेट पहनने से होने वाली हेयर प्रॉब्लम्स और उनसे बचने के आसान उपाय बताए.

क्या वाकई हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं?

हेलमेट और हेयर फॉल के संबंध पर बात करते हुए जावेद हबीब बताते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हेलमेट बालों की समस्या बढ़ा सकता है. उनके मुताबिक, हेलमेट पहनने से सिर में पसीना आता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और बाल झड़ने लगते हैं. इसके अलावा, हेलमेट पहनते और उतारते समय बालों का खिंचना भी हेयर फॉल की एक वजह बनता है. अगर हेलमेट सही साइज का न हो या बहुत टाइट हो, तो वह बालों को खींचता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jawed Habib (@jh_hairexpert)

फिर समाधान क्या है?

जावेद हबीब की सलाह है कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, तो रोजाना बाल धोकर उन्हें साफ रखें, ताकि पसीना जमा न हो. इसके साथ ही हमेशा अपने साइज का आरामदायक हेलमेट ही इस्तेमाल करें.

हेलमेट पहनते समय बालों को झड़ने से कैसे बचाएं?

मार्च 2022 में TOI को दिए एक इंटरव्यू में जावेद हबीब ने बालों की सुरक्षा के लिए कुछ और जरूरी टिप्स भी साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि

  • बालों को नियमित रूप से धोते रहें
  • हेयर वॉश से पहले बालों में तेल जरूर लगाएं
  • गीले बालों पर हेलमेट पहनने से बचें
  • हेलमेट के अंदर पतला सूती कपड़ा या कैप पहन सकते हैं
  • हेलमेट को साफ-सुथरा रखें
  • किसी और का हेलमेट इस्तेमाल न करें
  • हफ्ते में एक बार स्कैल्प पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं

किन कारणों से झड़ते हैं बाल?

अगर बाल झड़ने के कारणों की बात करें, तो इनमें जेनेटिक्स, हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस और पोषण की कमी के कारण शामिल होते हैं. इसके अलावा कुछ बीमारियों के चलते भी बाल झड़ने लगते हैं. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 10:44 AM (IST)
