हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?

Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?

Dharmendra Deol Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ से गुजर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन-कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

Dharmendra Deol: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की सख्त निगरानी में हैं और फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र किस बीमारी से पीड़ित हैं.

हालत स्थिर, लेकिन निगरानी में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र शुरू में एक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें भर्ती करने का फैसला किया. ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक स्टाफ सदस्य ने मीडिया को बताया कि "धर्मेंद्र जी सांस फूलने की शिकायत लेकर आए थे. अभी वो आईसीयू में हैं और आराम कर रहे हैं." जब उनकी सेहत को लेकर पूछा गया तो अस्पताल के प्रतिनिधि ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है. वो स्थिर हैं. उनका हार्ट रेट 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है और यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल है.

डॉक्टरों ने उन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी है. इस बीच, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर पिता के पास मौजूद हैं. दिसंबर में धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले हैं और हाल के सालों में उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

सांस फूलने की समस्या कितनी गंभीर?

89 साल की उम्र में शरीर के लंग्स और हार्ट पहले जैसे मजबूत नहीं रहते, इसलिए जरा सी थकान या ऑक्सीजन की कमी भी सांस फूलने का कारण बन सकती है. कई बार ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी रुक जाता है, फेफड़ों में हल्का संक्रमण हो जाता है या दिल की धड़कनें ठीक से काम नहीं करतीं. सामान्य तौर पर, अगर किसी बुजुर्ग को सिर्फ थकान या मौसम बदलने की वजह से थोड़ी देर के लिए सांस फूलती है, तो यह बहुत खतरनाक नहीं होती. लेकिन जब सांस लेने में तकलीफ अचानक या बार-बार होने लगे, तो यह दिल, फेफड़ों या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकती है.

कुछ महीने पहले हुई थी सर्जरी

इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही रिकवरी कर ली थी. उम्र के इस पड़ाव पर भी वो खुद को एक्टिव रखते हैं न सिर्फ निजी जिंदगी में बल्कि प्रोफेशनली भी. वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र हाल ही में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) में नजर आए थे, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन ने मुख्य भूमिका निभाई थी. अब वह श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे. यह एक वॉर ड्रामा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है, जो भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता हैं. फिल्म में अगस्त्या नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 02 Nov 2025 07:16 PM (IST)
