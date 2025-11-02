Dharmendra Deol: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की सख्त निगरानी में हैं और फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र किस बीमारी से पीड़ित हैं.

हालत स्थिर, लेकिन निगरानी में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र शुरू में एक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें भर्ती करने का फैसला किया. ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक स्टाफ सदस्य ने मीडिया को बताया कि "धर्मेंद्र जी सांस फूलने की शिकायत लेकर आए थे. अभी वो आईसीयू में हैं और आराम कर रहे हैं." जब उनकी सेहत को लेकर पूछा गया तो अस्पताल के प्रतिनिधि ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है. वो स्थिर हैं. उनका हार्ट रेट 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है और यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल है.

डॉक्टरों ने उन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी है. इस बीच, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर पिता के पास मौजूद हैं. दिसंबर में धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले हैं और हाल के सालों में उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

सांस फूलने की समस्या कितनी गंभीर?

89 साल की उम्र में शरीर के लंग्स और हार्ट पहले जैसे मजबूत नहीं रहते, इसलिए जरा सी थकान या ऑक्सीजन की कमी भी सांस फूलने का कारण बन सकती है. कई बार ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी रुक जाता है, फेफड़ों में हल्का संक्रमण हो जाता है या दिल की धड़कनें ठीक से काम नहीं करतीं. सामान्य तौर पर, अगर किसी बुजुर्ग को सिर्फ थकान या मौसम बदलने की वजह से थोड़ी देर के लिए सांस फूलती है, तो यह बहुत खतरनाक नहीं होती. लेकिन जब सांस लेने में तकलीफ अचानक या बार-बार होने लगे, तो यह दिल, फेफड़ों या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकती है.

कुछ महीने पहले हुई थी सर्जरी

इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही रिकवरी कर ली थी. उम्र के इस पड़ाव पर भी वो खुद को एक्टिव रखते हैं न सिर्फ निजी जिंदगी में बल्कि प्रोफेशनली भी. वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र हाल ही में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) में नजर आए थे, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन ने मुख्य भूमिका निभाई थी. अब वह श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे. यह एक वॉर ड्रामा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है, जो भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता हैं. फिल्म में अगस्त्या नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है.

इसे भी पढ़ें: अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator