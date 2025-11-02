अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी

सर्दियों का मौसम आते ही अंडों की खपत तेजी से बढ़ जाती है. वहीं अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी माना जाता है और इसे डाइट में कई तरीकों से शामिल किया जा सकता है. लेकिन अगर अंडे खराब या सड़े हुए हो तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. खराब अंडे खाने से लिवर एब्सेस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग इस बीमारी के चपेट में आते हैं. यह बीमारी ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अंडा सही है या खराब यह कैसे चेक करें और खराब अंडे खाने से कैसे लिवर एब्सेस हो सकता है.



खराब अंडे से कैसे होता है लिवर एब्सेस?



लिवर एब्सेस में लिवर की पस गांठ बन जाती है. यह संक्रमण बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस से होता है. खराब अंडे खाने से पेट में बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला या एन्टामीबा पनप जाते हैं. यह पेट में संक्रमण पैदा करते हैं और फिर खून के जरिए लिवर तक पहुंचकर वहां पस जमा कर देते हैं. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है और लिवर को खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर समय पर इलाज न हो तो लिवर में बनी गांठ फट सकती है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता है. जिसे सेप्सिस कहा जाता है. इससे मौत का खतरा 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. हालांकि अगर समय पर डाइग्नोसिस और इलाज हो जाए तो 90 प्रतिशत मरीज ठीक हो जाते हैं.



कैसे करें पता कि अंडा खराब है या नहीं?



1. सूंघकर- अंडा खराब है या नहीं इसका पता आप सूंघकर भी कर सकते हैं. खराब अंडे से सड़ेपन या सल्फर जैसी बदबू आती है, जबकि सही अंडे से किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है.

2. पानी में डालकर- अंडे को पानी में डालकर भी आप चेक कर सकते हैं कि वह खराब है या नहीं. पानी में डालने पर अगर अंडा नीचे बैठ जाए तो वह ताजा है और अगर वह ऊपर तैरने लगे तो समझ जाएं कि अंडा खराब है.

3. देखकर- ताजा अंडे का छिलका साफ और बिना दरार वाला होता है. अगर छिलके पर पाउडर या फंगस दिखे या फिर चिपचिपा लगे तो समझ लें कि वह अंडा खराब है ‌.

4. तोड़कर देखें - आप अंडे को तोड़कर भी यह पता कर सकते हैं कि वह खराब है या नहीं. दरअसल ताजा अंडे की सफेदी साफ और जर्दी गोल होती है. वहीं खराब अंडे का रंग बदला हुआ या जर्दी बिखरी हुई होती है.

5. एक्सपायरी डेट देखें- अंडा खराब है या नहीं उसका पता आप उसकी एक्सपायरी डेट देखकर भी लगा सकते हैं. कोशिश करें कि आप हमेशा पैक डेट के चार से पांच हफ्ते के अंदर ही अंडे को इस्तेमाल कर लें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

