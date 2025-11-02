हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थअंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी

अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी

खराब या सड़े अंडे आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. खराब अंडे खाने से लिवर एब्सेस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है. वहीं अगर समय पर इलाज न मिले तो इंसान की मौत भी हो सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम आते ही अंडों की खपत तेजी से बढ़ जाती है. वहीं अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी माना जाता है और इसे डाइट में कई तरीकों से शामिल किया जा सकता है. लेकिन अगर अंडे खराब या सड़े हुए हो तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. खराब अंडे खाने से लिवर एब्सेस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग इस बीमारी के चपेट में आते हैं. यह बीमारी ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अंडा सही है या खराब यह कैसे चेक करें और खराब अंडे खाने से कैसे लिवर एब्सेस हो सकता है.

खराब अंडे से कैसे होता है लिवर एब्सेस?

लिवर एब्सेस में लिवर की पस गांठ बन जाती है. यह संक्रमण बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस से होता है. खराब अंडे खाने से पेट में बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला या एन्टामीबा पनप जाते हैं. यह पेट में संक्रमण पैदा करते हैं और फिर खून के जरिए लिवर तक पहुंचकर वहां पस जमा कर देते हैं. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है और लिवर को खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर समय पर इलाज न हो तो लिवर में बनी गांठ फट सकती है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता है. जिसे सेप्सिस कहा जाता है. इससे मौत का खतरा 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. हालांकि अगर समय पर डाइग्नोसिस और इलाज हो जाए तो 90 प्रतिशत मरीज ठीक हो जाते हैं.

कैसे करें पता कि अंडा खराब है या नहीं?

1. सूंघकर- अंडा खराब है या नहीं इसका पता आप सूंघकर भी कर सकते हैं. खराब अंडे से सड़ेपन या सल्फर जैसी बदबू आती है, जबकि सही अंडे से किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है.
2. पानी में डालकर- अंडे को पानी में डालकर भी आप चेक कर सकते हैं कि वह खराब है या नहीं. पानी में डालने पर अगर अंडा नीचे बैठ जाए तो वह ताजा है और अगर वह ऊपर तैरने लगे तो समझ जाएं कि अंडा खराब है.
3. देखकर- ताजा अंडे का छिलका साफ और बिना दरार वाला होता है. अगर छिलके पर पाउडर या फंगस दिखे या फिर चिपचिपा लगे तो समझ लें कि वह अंडा खराब है ‌.
4. तोड़कर देखें - आप अंडे को तोड़कर भी यह पता कर सकते हैं कि वह खराब है या नहीं. दरअसल ताजा अंडे की सफेदी साफ और जर्दी गोल होती है. वहीं खराब अंडे का रंग बदला हुआ या जर्दी बिखरी हुई होती है.
5. एक्सपायरी डेट देखें- अंडा खराब है या नहीं उसका पता आप उसकी एक्सपायरी डेट देखकर भी लगा सकते हैं. कोशिश करें कि आप हमेशा पैक डेट के चार से पांच हफ्ते के अंदर ही अंडे को इस्तेमाल कर लें. 

ये भी पढ़ें-ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Egg Freshness Bad Egg Symptoms Liver Abscess From Eggs
और पढ़ें
