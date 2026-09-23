गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?

बुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?

बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो इसे सिर्फ सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज न करें. डेंगू में भी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन सही पहचान के लिए डॉक्टर से सलाह जरूरी है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

गर्मी और बारिश के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इनमें डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है, जिसमें तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, हर बार बुखार और लाल चकत्ते का मतलब डेंगू ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई दूसरी वायरल और संक्रामक बीमारियों में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसलिए केवल लक्षण देखकर खुद से डेंगू मान लेना सही नहीं है. आइए जानते हैं बुखार और लाल चकत्तों के साथ डेंगू में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

 डेंगू में कैसे दिखते हैं लक्षण?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक डेंगू होने पर तेज बुखार के साथ सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और त्वचा पर रैश हो सकता है. डेंगू के लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के करीब 4 से 10 दिन बाद शुरू हो सकते हैं. ज्यादातर लोगों में बीमारी हल्की रहती है और वे एक से दो हफ्ते में ठीक हो जाते हैं. लेकिन कुछ मामलों में डेंगू गंभीर रूप भी ले सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
हेल्थ
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
हेल्थ
Rubella Virus In Jharkhand: झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
हेल्थ
क्रिकेट खेलते या जिम करते हुए अचानक क्यों पड़ता है दिल का दौरा?
क्रिकेट खेलते या जिम करते हुए अचानक क्यों पड़ता है दिल का दौरा?

 लाल चकत्ते दिखें तो क्या समझें?

डेंगू में त्वचा पर रैश या लाल चकत्ते दिखाई देना आम लक्षणों में शामिल है. हालांकि, सिर्फ चकत्ते देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को डेंगू ही है. बुखार के साथ रैश दूसरी वायरल बीमारियों या संक्रमण में भी हो सकता है. इसलिए अगर बुखार लगातार बना हुआ है और उसके साथ शरीर में दर्द, सिरदर्द, उल्टी या रैश जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है. डॉक्टर लक्षणों के साथ जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट के जरिए डेंगू की जांच कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : क्रिकेट खेलते या जिम करते हुए अचानक क्यों पड़ता है दिल का दौरा?

बुखार कम होने पर भी सावधान रहें

डेंगू में एक जरूरी बात यह है कि बुखार कम होना हमेशा पूरी तरह ठीक होने का संकेत नहीं होता. WHO के अनुसार गंभीर डेंगू के warning signs अक्सर बुखार कम होने के आसपास दिखाई दे सकते हैं. तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, बहुत ज्यादा कमजोरी, तेजी से सांस लेना, उल्टी या मल में खून और त्वचा का ठंडा या पीला पड़ना जैसे लक्षण गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा मदद लेनी चाहिए.

डेंगू का शक हो तो क्या करें?

अगर बुखार के साथ लाल चकत्ते या शरीर में तेज दर्द जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. डेंगू के लिए कोई खास antiviral दवा नहीं है, इसलिए इलाज में आराम, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और लक्षणों के अनुसार चिकित्सा देखभाल पर ध्यान दिया जाता है. WHO के अनुसार बुखार और दर्द के लिए paracetamol का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन aspirin और ibuprofen जैसी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे bleeding का खतरा बढ़ सकता है. कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से लेना बेहतर है.

 मच्छरों से बचाव भी जरूरी

डेंगू से बचने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छर के काटने से बचना है. डेंगू फैलाने वाला Aedes मच्छर दिन के समय भी सक्रिय रहता है, इसलिए सिर्फ रात में मच्छरदानी लगाना ही काफी नहीं है. घर के आसपास जमा पानी को हटाना, पानी की टंकियों और कंटेनरों को ढककर रखना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना और जरूरत के अनुसार मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाना मददगार हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, तो बीमारी के दौरान मच्छरों से बचाव करना भी जरूरी है, ताकि मच्छर संक्रमित व्यक्ति से वायरस लेकर दूसरे लोगों तक न पहुंचाएं.

यह भी पढ़ें : बार-बार सिरदर्द होना नहीं है सामान्य, जानें इसके पीछे की बड़ी वजहें

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Dengue Symptoms Lifestyle Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
हेल्थ
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
हेल्थ
Rubella Virus In Jharkhand: झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
हेल्थ
क्रिकेट खेलते या जिम करते हुए अचानक क्यों पड़ता है दिल का दौरा?
क्रिकेट खेलते या जिम करते हुए अचानक क्यों पड़ता है दिल का दौरा?
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
इंडिया
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
जम्मू और कश्मीर
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
इंडिया
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
Home Tips
Kitchen Cloth Smell: रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget