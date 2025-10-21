हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLiver Damage Symptoms in Dengue: लिवर को भी इफेक्ट करता है डेंगू, ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान

Liver Damage Symptoms in Dengue: लिवर को भी इफेक्ट करता है डेंगू, ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान

Dengue: डेंगू वायरस का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. पिछले कुछ समय से इसका प्रभाव लिवर पर भी बढ़ा है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं.

By : सोनम | Updated at : 21 Oct 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

Dengue Effect on Liver: बरसात का मौसम बीत चुका है, लेकिन डेंगू का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. यह वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है और इसका सबसे ज्यादा असर ब्लड प्लेटलेट्स पर होता है. जिसकी संख्या घटने के साथ ही इंसान कमजोरी, थकान और ब्लीडिंग जैसी समस्याओं का शिकार होने लगता है. लेकिन क्या आपको पता है कि डेंगू सिर्फ प्लेटलेट्स को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है? कई मामलों में डेंगू लिवर डैमेज तक की स्थिति पैदा कर देता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

बढ़ रहे डेंगू के मरीज

पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. इनमें से ज्यादातर लोगों में बुखार के बाद यह ठीक हो जा रहा है, लेकिन कई लोगों में लिवर की भी दिक्कत हो रही है. रिपोर्ट्स में यह निकलकर सामने आया है कि डेंगू से लिवर के सेल्स को काफी नुकसान हो रहा है. यह समस्या खासकर उन मरीजों में देखी जा रही है, जिनका या तो इम्यून सिस्टम खराब है या फिर उनको पहले से लिवर की कोई बीमारी रही है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसमें लिवर के अंदर सूजन देखी जा रही है, क्योंकि डेंगू वायरस शरीर में पहुंचकर सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

इसके कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?

Liver involvement in dengue मेडिकल रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि डेंगू में लिवर इन्क्लूजन आम है, जैसे जॉन्डिस-पीली, पेट में दर्द, लिवर बढ़ना, और लिवर एंजाइम्स में वृद्धि. अगर डेंगू के दौरान आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. 

  • लगातार तेज बुखार और पेट में दर्द
  • आंख और स्किन पर पीलापन
  • भूख कम लगना और उल्टी आना
  • पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना
  • थकान और कमजोरी बढ़ जाना
  • खून की उल्टी या यूरिन में खून आना

इन चीजों का ध्यान रखें

अगर आपको डेंगू की दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे इसका खतरा है या नहीं यह साफ-साफ पता चल सके. दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि खूब पानी पिएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें. इसके साथ ही आपको तले-भुने और मसालेदार खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. किसी भी ऐसी चीज का सेवन न करें, जिसको पचाना आपके लिए मुश्किल हो जाए.

यह भी पढ़ें: Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 04:45 PM (IST)
Dengue Dengue Effect On Liver Liver Damage Symptoms In Dengue
