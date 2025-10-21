Black Liver Disease Causes: आजकल इंसान की लाइफस्टाइल काफी तेजी के साथ बदल रही है, लोग पहले से ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं. खाने-पीने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है. इन्हीं सब कारणों से इंसान को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं बीमारियों में से एक है लिवर की बीमारी, जो इस समय दुनियाभर में लोगों को परेशान करके रखी हुई है. तमाम मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि हर साल लिवर की दिक्कत से लाखों लोग प्रभावित होते हैं. बाद में इससे काफी लोगों की जान भी चली जाती है. इसी स्टडी में खुलासा किया गया कि लोग शुरुआती स्टेज में लिवर की समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं और जब तक पता चलता है, तब तक लिवर सिरोसिस या ब्लैक लिवर जैसी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप शुरुआत में कौन सी गलतियां कर देते हैं.

क्या होती हैं शुरुआती गलतियां?

Cleveland Clinic के अनुसार, जब लिवर सेल्स बार-बार डैमेज होते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू बनता है, तो लिवर कठोर और डार्क हो जाता है. बाद में यह समस्या आगे चलकर सिरोसिस या लिवर फेल्योर का कारण बनती है और इसमें लोगों की जान भी चली जाती है. British Liver Trust के अनुसार, अल्कोहल लिवर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. अगर आप कई महीनों, सालों तक लगातार अधिक शराब का सेवन करते रहते हैं, तो इससे लिवर के सेल्स मरने लगते हैं. धीरे-धीरे यह दिक्कत सिरोसिस हो जाती है और लिवर सिकुड़ कर काला हो जाता है. Times of India की रिपोर्ट बताती है कि हाई फैट डाइट और जंक फूड फैटी लिवर का मुख्य कारण है. ज्यादा तेल, चीनी और कार्ब्स वाली डाइट से लिवर में इंफ्लेमेशन होता है, जो धीरे-धीरे लिवर को डैमेज कर देता है. कई मेडिकल सेंटर इस बात को भी बताते हैं कि लंबे समय तक पेनकिलर और अन्य दवाओं का ओवरयूज़ लिवर को सीधा नुकसान पहुंचाता है. इससे धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है.

मोटापा भी है कारण

आजकल इंसान जिस एक समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है, वह है मोटापा. यह एक ऐसी समस्या है, जो अपने साथ कई तरह की बीमारी लेकर आती है. Verywell Health की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोटापा और एक्टिविटी की कमी से फैटी लिवर डिजीज सबसे तेजी से फैलता है. इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और लिवर की सेल्स धीरे-धीरे मरने लगती हैं.

कैसे करें बचाव?

अब समस्या जानने के बाद जो सबसे जरूरी बात है, वह है कि इससे बचाव कैसे किया जाए. इसके लिए आपको कुछ नियमों को अपनाना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स की सलाह है कि हेल्दी डाइट लें, शराब से दूरी बनाएं, नियमित एक्सरसाइज करें और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं. अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिखती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और वहां दिक्कत बताएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

