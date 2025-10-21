हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarly warning signs of Liver Disease: गलती से भी मत कर देना ये गलतियां, वरना लिवर हो जाएगा काला! चुटकियों में सांसें छीन लेगी मौत

Early warning signs of Liver Disease: गलती से भी मत कर देना ये गलतियां, वरना लिवर हो जाएगा काला! चुटकियों में सांसें छीन लेगी मौत

Liver Disease Causes: लाइफस्टाइल और गलत आदतों की वजह से लिवर डिजीज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में शामिल हो चुकी है. चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, जो गलती हम इग्नोर कर देते हैं.

By : सोनम | Updated at : 21 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

Black Liver Disease Causes: आजकल इंसान की लाइफस्टाइल काफी तेजी के साथ बदल रही है, लोग पहले से ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं. खाने-पीने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है. इन्हीं सब कारणों से इंसान को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं बीमारियों में से एक है लिवर की बीमारी, जो इस समय दुनियाभर में लोगों को परेशान करके रखी हुई है. तमाम मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि हर साल लिवर की दिक्कत से लाखों लोग प्रभावित होते हैं. बाद में इससे काफी लोगों की जान भी चली जाती है. इसी स्टडी में खुलासा किया गया कि लोग शुरुआती स्टेज में लिवर की समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं और जब तक पता चलता है, तब तक लिवर सिरोसिस या ब्लैक लिवर जैसी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप शुरुआत में कौन सी गलतियां कर देते हैं.

क्या होती हैं शुरुआती गलतियां?

Cleveland Clinic के अनुसार, जब लिवर सेल्स बार-बार डैमेज होते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू बनता है, तो लिवर कठोर और डार्क हो जाता है. बाद में यह समस्या आगे चलकर सिरोसिस या लिवर फेल्योर का कारण बनती है और इसमें लोगों की जान भी चली जाती है. British Liver Trust के अनुसार, अल्कोहल लिवर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. अगर आप कई महीनों, सालों तक लगातार अधिक शराब का सेवन करते रहते हैं, तो इससे लिवर के सेल्स मरने लगते हैं. धीरे-धीरे यह दिक्कत सिरोसिस हो जाती है और लिवर सिकुड़ कर काला हो जाता है. Times of India की रिपोर्ट बताती है कि हाई फैट डाइट और जंक फूड फैटी लिवर का मुख्य कारण है. ज्यादा तेल, चीनी और कार्ब्स वाली डाइट से लिवर में इंफ्लेमेशन होता है, जो धीरे-धीरे लिवर को डैमेज कर देता है. कई मेडिकल सेंटर इस बात को भी बताते हैं कि लंबे समय तक पेनकिलर और अन्य दवाओं का ओवरयूज़ लिवर को सीधा नुकसान पहुंचाता है. इससे धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है.

मोटापा भी है कारण

आजकल इंसान जिस एक समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है, वह है मोटापा. यह एक ऐसी समस्या है, जो अपने साथ कई तरह की बीमारी लेकर आती है. Verywell Health की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोटापा और एक्टिविटी की कमी से फैटी लिवर डिजीज सबसे तेजी से फैलता है. इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और लिवर की सेल्स धीरे-धीरे मरने लगती हैं.

कैसे करें बचाव?

अब समस्या जानने के बाद जो सबसे जरूरी बात है, वह है कि इससे बचाव कैसे किया जाए. इसके लिए आपको कुछ नियमों को अपनाना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स की सलाह है कि हेल्दी डाइट लें, शराब से दूरी बनाएं, नियमित एक्सरसाइज करें और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं. अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिखती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और वहां दिक्कत बताएं.

इसे भी पढ़ें- बाहर ही नहीं पटाखों के धुएं से घर की भी खराब हो सकती है एयर क्वालिटी, बच्चों और बुजुर्गों का ऐसे रखें ध्यान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
Liver Disease Black Liver Disease Black Liver Disease Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूटिलिटी
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget