बाहर ही नहीं पटाखों के धुएं से घर की भी खराब हो सकती है एयर क्वालिटी, बच्चों और बुजुर्गों का ऐसे रखें ध्यान
दिवाली के समय पटाखे और आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. बच्चों की नाजुक सांस की नलियों पर यह धुआं सीधा असर डालता है.
पूरे देश में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है. हालांकि, दिवाली की रोशनी और खुशियों के बीच बढ़ते वायु प्रदूषण ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, दिवाली के समय फोड़े जाने वाले पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, खांसी और थकान जैसी समस्या हो सकती है.
वहीं, पटाखों से निकलने वाले धुंए का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी देखने को मिलता है. इसलिए त्योहारों के समय में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों का कैसे ध्यान रख सकते हैं.
बच्चों और बुजुर्गों पर कैसे पड़ता है पटाखे का असर
दिवाली के समय पटाखे और आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. बच्चों की नाजुक सांस की नलियों पर यह धुआं सीधा असर डालता है. जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है. वहीं बुजुर्गों में यह पहले से मौजूद सांस की समस्याओं और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. इसके अलावा बुजुर्गों में यह हाई ब्लड प्रेशर या तनाव जैसी परेशानियां भी बढ़ा सकता है.
प्रदूषण से कैसे रखें बच्चों का खास ख्याल
- घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें- दिवाली के समय कोशिश करें कि आप घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखें. जिससे पटाखों का धुआं कम से कम घर के अंदर आ पाएं .
- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें- दिवाली के समय आप घर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घर के अंदर की हवा साफ होगी और बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों तक हानिकारक कण नहीं पहुंच पाएंगे.
- धुएं वाले घरेलू सामान कम जलाएं- कोशिश करें कि दिवाली पर मोमबत्ती, अगरबत्ती जैसी चीजें कम जलाए, ताकि घर के अंदर प्रदूषण न बढ़े.
- बाहर जाने से बचें- दिवाली के मौके पर बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ वाले इलाकों और आतिशबाजी वाली जगह पर जाने से रोकें.
- मास्क पहनें- अगर दिवाली के मौके पर बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाना जरूरी हो तो एन95 या एफएफपी2 वाला मास्क पहन कर ही बाहर निकलें.
