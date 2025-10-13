हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGuidelines For Cough Syrup: बच्चों को कफ सिरप देने की क्या है सही उम्र? एक्सपर्ट से जानें

Guidelines For Cough Syrup: बच्चों को कफ सिरप देने की क्या है सही उम्र? एक्सपर्ट से जानें

Cough Syrup: कफ सिरप को लेकर इस समय देश में बवाल मचा हुआ है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की जान चली गई. चलिए आपको बताते हैं कि बताते हैं कि किस उम्र के बच्चों को सिरप देनी चाहिए.

By : सोनम | Updated at : 13 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Cough Syrup Safe Age: भारत एक ऐसा देश है जहां अगर घर में कोई बीमार होता है, तो उसके लिए उसी घर या आसपास आपको तीन-चार लोग सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि यह दवा ठीक रहेगी, इस दवा से मेरा या फिर मेरे बच्चे की बीमारी ठीक हो गई थी. इसके बाद लोग बिना डॉक्टर की सलाह के उस दवा को खरीद लाते हैं. हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप ने कई लोगों की जान ले ली है. इसमें काफी खतरनाक केमिकल पाए गए थे. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कफ सिरप देने के लिए बच्चों की सही उम्र क्या है.

क्या है सही उम्र?

कफ सिरप कब देना चाहिए और कब नहीं, यह माता-पिता के लिए बड़ा सवाल रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चों में दवा का असर और दुष्प्रभाव दोनों तेज हो सकते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है. अमेरिका की FDA (Food and Drug Administration) के अनुसार, दो साल से कम की उम्र तक के बच्चों को किसी प्रकार की ओवर-द-काउंटर कफ और कोल्ड दवाएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं. भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ कफ सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. भोपाल स्थित एक सुपरस्पेशलिटी क्लीनिक के पीडियाट्रिशियन डॉ. संजय जैन का कहना है कि ज्यादातर सर्दी और जुकाम के मामले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. आप शरीर को पर्याप्त आराम देकर और गुनगुना पानी पीकर इसको ठीक कर सकते हैं. सिरप की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है. डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को ज्यादातर खांसी एलर्जी के कारण होती है. डॉक्टर का कहना है कि चार साल से छोटे बच्चों को खुद से कभी सिरप न दें.

सिरप की जगह क्या है विकल्प?

अगर आपके बच्चे को खांसी की दिक्कत हो, तो पानी पीना, भाप लेना और अगर वह एक साल से बड़ा है, तो शहद देकर इसको ठीक किया जा सकता है. अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तभी सिरप या दवा लेनी चाहिए और वे भी डॉक्टर से दिखाकर. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो छोटे बच्चों में खांसी-जुकाम की समस्या होने पर घरेलू नुस्खों और डॉक्टर की देखरेख पर भरोसा करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की रिपोर्ट बताती है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कफ और सर्दी की दवाओं का उपयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इन दवाओं के लाभ कम हैं और नुकसान का खतरा अधिक होता है.

इसे भी पढ़ें- Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Cough Syrup Cough Syrup Safe Age
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Simple Scooter Review: Power, value, performance | Auto Live
BYD Sealion 7 India review, driven in Jaipur! | Auto Live
Mercedes-Benz G580 with EQ review | Auto Live
Aprilia Tuono 457 First Ride Review | Auto Live
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
बॉलीवुड
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
शिक्षा
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
हेल्थ
Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget