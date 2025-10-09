हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज

गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज

अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग हाई सोडियम और फैट वाला खाना खाते हैं, उनमें हेल्दी फूड खाने वालों की तुलना में मोतियाबिंद का ज्यादा खतरा रहता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती उम्र के साथ आंखों में कई तरह की समस्याएं होने लगती है. जिनमें मोतियाबिंद एक आम समस्या मानी जाती है. इस बीमारी में आंखों का नेचुरल लेंस धीरे-धीरे धुंधला होने लगता है, जिससे नजर कमजोर हो जाती है. आमतौर पर उम्र और जेनेटिक कारणों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि खानपान और लाइफस्टाइल भी आंखों की रोशनी पर बड़ा असर डालते हैं. अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग हाई सोडियम और फैट वाला खाना खाते हैं, उनमें हेल्दी फूड खाने वालों की तुलना में मोतियाबिंद का ज्यादा खतरा रहता है. चलिए अब आपको बताते हैं कि गलत खान-पान आंखों की रोशनी पर कैसे असर डालता है और आपको इसके लिए किन चीजों का से परहेज करना चाहिए. 

प्रोसेस्ड और फ्राइड खाने से मोतियाबिंद का खतरा 

फ्राइड चिकन, पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स और फास्ट फूड जैसी चीजों में मौजूद अन हेल्दी फैट्स आंखों की कोशिकाओं पर बुरा असर डालते हैं. यह फैट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन बढ़ाते हैं. जिसे आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन कमजोर होकर आपकी नजर को धुंधला कर देता है. अगर इन फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड की जगह ताजी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाना खाया जाए तो आंखों की कोशिकाएं फ्री रेडिकल डैमेज से बेहतर तरीके से बच पाती है. 

ज्यादा शुगर भी है आंखों के लिए खतरा 

मीठा खाना या ड्रिंक ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है. लंबे समय तक इस तरह की चीजें खाने से आंखों के लेंस के प्रोटीन को नुकसान पहुंचता है. जिससे नजर धीरे-धीरे धुंधली होने लगती है. इन मीठी चीजों में सोडा, कैंडी, पेस्ट्री या फ्लेवर्ड योगर्ट जैसी चीजें शामिल होती है जो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में उन्हें छोड़कर नेचुरल स्वीट्स जैसे फलों को आप खा सकते हैं. 

लाल और प्रोसेस्ड मांस भी है आंखों के लिए खतरा 

बीफ, सॉसेज, हॉट डॉग और बेकन जैसी चीजें लंबे समय तक खाने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट्स, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स आंखों के साथ-साथ दिल की सेहत पर भी असर डालते हैं. अगर आप इन चीजों से परहेज नहीं कर सकते हैं तो इनकी जगह चिकन, मछली, दाल या अन्य प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं जो आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है. 

ज्यादा नमक भी आंखों के लिए खतरा 

नमक शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ देता है. जिससे लेंस में तरल पदार्थ का संतुलन गड़बड़ा जाता है और धुंधलापन आ सकता है. ऐसे में ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे कैन सूप, फ्रोजन डिनर, डेली मीट और स्नैक्स से बचना चाहिए. उनकी जगह पर ताजा मसालों या हर्ब्‍स के साथ घर का बना खाना आंखों के लिए फायदेमंद होता है. 

रिफाइंड फूड और ज्यादा अल्कोहल से भी खतरा 

व्‍हाइट ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री जैसी रिफाइंड चीजें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है, जिससे वहीं ग्लाइकेशन प्रोसेस शुरू होती है जो शुगर से होती है. वहीं ज्यादा शराब पीने से शरीर डिहाइड्रेट होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. जिससे यह लेंस को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में साबुत अनाज, पर्याप्त पानी और सीमित मात्रा में शराब आंखों के लिए ज्यादा बेहतर होती है. 

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 09 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Embed widget