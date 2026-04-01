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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBone Marrow Health tips : इन हरकतों से खराब हो जाएगा आपका बोन मैरो! जल्द कर लें सुधार वरना यमराज से होगी मुलाकात

Bone Marrow Health tips : इन हरकतों से खराब हो जाएगा आपका बोन मैरो! जल्द कर लें सुधार वरना यमराज से होगी मुलाकात

Bone Marrow Health tips : बोन मैरो का सबसे बड़ा  काम ब्लड फोर्मेशन है. यह काम हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है. यह सेल्स डिवाइड होकर लाल रेड ब्लड सेल्स,व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पैदा करते हैं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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Bone Marrow Health tips : हमारी हड्डियों के अंदर एक खास टिशू होता है जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं. यह मुख्य रूप से लंबी हड्डियों (जैसे जांघ की हड्डी और श्रोणि की हड्डी) और रीढ़ की हड्डियों के अंदर पाया जाता है. इसे हम सिर्फ हड्डियों के अंदर भरा हुआ स्पंजी टिशू न समझते हैं, लेकिन यह शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है.

बोन मैरो का सबसे बड़ा  काम ब्लड फोर्मेशन है. यह काम हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है. यह सेल्स डिवाइड होकर लाल रेड ब्लड सेल्स,व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पैदा करते हैं. यही वजह है कि बोन मैरो को स्वस्थ रखना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन हमारी डेली की आदतों के कारण ये खराब भी हो सकती हैं, ऐसें में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन हरकतों से आपका बोन मैरो खराब हो सकता है. 

 बोन मैरो के जरूरी काम क्या होते हैं?

1.  रेड ब्लड सेल्स बनाना (RBCs) - इनका काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है. इनकी कमी होने पर थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं होती हैं. 

2. व्हाइट ब्लड सेल्स (WBCs) - ये हमारी इम्यूनिटी की रक्षा करता हैं. संक्रमण, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं. 

3. प्लेटलेट्स (Platelets) बनाना - चोट लगने पर ब्लड को थक्का बनने में मदद करती हैं. अगर इनकी संख्या कम हो जाए तो छोटे घाव भी बहुत खून बहने लगते हैं. 

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किन हरकतों से आपका बोन मैरो खराब हो सकता है?
 
1. धूम्रपान और तंबाकू - धूम्रपान और तंबाकू में बहुत सारे खतरनाक केमिकल होते हैं. ये  केमिकल बोन मैरो में ब्लड सेल्स  के निर्माण को कम कर देते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स पर्याप्त नहीं बन पाती है.

2. ज्यादा शराब का सेवन - बहुत ज्यादा शराब पीने से रेड ब्लड सेल्स का निर्माण दब जाता है. इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, एनीमिया, और थकान जैसे समस्याएं हो जाती हैं. लंबे समय तक शराब का सेवन बोन मैरो की कोशिकाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है. 

3. केमिकल का संपर्क - कीटनाशक, बेंजीन और अन्य औद्योगिक रसायन सीधे बोन मैरो को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है. विशेष रूप से अगर केमिकल लंबे समय तक शरीर में प्रवेश करें, तो गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. 

4. पोषण की कमी - विटामिन D, कैल्शियम और आयरन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और बोन मैरो सही से काम नहीं करता हैं. जिससे रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है. थकान, कमजोरी और एनीमिया हो सकता है. लंबे समय तक पोषण की कमी से बोन मैरो की कार्यक्षमता इतनी कमजोर हो सकती है कि ब्लड कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है. 

5. संक्रमण - कुछ संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस और HIV सीधे बोन मैरो की कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं. इससे ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है और इम्यूनिटी कमजोर होती है. 

6. दवाइयां और स्टेरॉयड ज्यादा लेना - बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड या अन्य दवाइयां लेने से बोन मैरो की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. 

बोन मैरो को हेल्दी कैसे रखें?

बोन मैरो को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट लें, जिसमें विटामिन और प्रोटीन पर्याप्त हों, धूम्रपान और शराब से बचें, और खतरनाक केमिकल से दूर रहें. इसके साथ ही नियमित एक्सरसाइज करें, संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफाई और टीकाकरण का ध्यान रखें, और अनियंत्रित दवाइयां न लें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 01 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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