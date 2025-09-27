हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज हैं ये बीज! आज ही खरीदकर शुरु करें खाना

मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज हैं ये बीज! आज ही खरीदकर शुरु करें खाना

साधारण सी कलौंजी जिसे लोग मंगरेल के नाम से भी जानते हैं, यह कई प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होती है. कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

27 Sep 2025 07:48 PM (IST)
भारतीय रसोई में कई ऐसे मसाले होते हैं, जो छोटे साधारण से दिखाई देते हैं. लेकिन आपकी रसोई में रखे यह मसाले सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं. इन मसाले को सदियों से आयुर्वेद में औषधीय रूप से उपयोग किया जा रहा है और इससे कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. ऐसा ही आपकी रसोई में रखा एक और मसाला भी है जो मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपकी रसोई में रखा यह वह कौन सा मसाला है जो मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज करता है. 

रसोई में रखी कलौंजी है हर बीमारी का इलाज 

रसोई में रखी साधारण सी कलौंजी जिसे लोग मंगरेल के नाम से भी जानते हैं, यह कई प्रकार से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है. दरअसल कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इसका नियमित सेवन करने से शरीर कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है और मौसमी इन्फेक्शन जल्दी नहीं फैलते. 

दिल की बीमारियों और वजन घटाने में भी कारगर कलौंजी 

कलौंजी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है. यही वजह है कि यह हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बचाव में खास तौर पर ज्यादा कारगर मानी जाती है. वहीं अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कलौंजी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है और बॉडी शेप में रहती है. 

डायबिटीज पेशेंट और पाचन ल‍िए फायदेमंद 

रिसर्च के अनुसार कलौंजी ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक होती है. टाइप 2 के डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों के लिए इसका सेवन काफी उपयोगी हो सकता है. वहीं कलौंजी अपच, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं में भी आराम देती है. यह हमारी आंतों को मजबूत करती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है.

सर्दी-जुकाम और बाल-स्किन के लिए भी असरदार 

कलौंजी का तेल लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम होती है और डैंड्रफ से भी राहत मिलती है. वहीं स्किन पर इसका इस्तेमाल मुंहासे और पिगमेंटेशन की समस्या को कम कर सकता है. कलौंजी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण खांसी, कफ और गले की खराश में भी राहत पहुंचाते हैं. शहद के साथ इसका सेवन ज्यादा असरदार माना जाता है. इसके अलावा कलौंजी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है. यह याददाश्त और फोकस को बढ़ाती है. महिलाओं के लिए यह हार्मोनल संतुलन और थायराइड समस्याओं में भी सहायक होती है.  कलौंजी का सेवन हल्के आंच इसे भूनकर पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं. 

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
27 Sep 2025 07:48 PM (IST)
Tags :
Kalonji Benefits Black Seed Health Benefits Kalonji For Immunity Kalonji For Heart
और पढ़ें
