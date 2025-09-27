कितने साल का हो गया गूगल, जानें 1998 से अब तक कितना बदल चुका इसका रूप?

27 सितंबर 2025 को गूगल अपना 27 वां जन्मदिन मना रहा है. हालांकि गूगल की आधिकारिक स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी. लेकिन कंपनी ने अपना जन्मदिन 27 सितंबर को मनाना शुरू किया. इसका कारण यह था कि इस दिन गूगल ने अपने सर्च इंजन की ओर से इंडेक्स किए गए पेजों की संख्या में रिकॉर्ड बनाया था. वहीं 27 वर्षों में गूगल ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी है और यह आज केवल एक सर्च इंजन ही नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

गूगल का सफर गैराज से ग्लोबल टेक पावर हाउस तक

गूगल की कहानी 1995 में शुरू हुई थी, जब लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत सर्च एल्गोरिथम डेवलप किया था. इस रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना था. वहीं 1997 में इसे गूगल नाम दिया गया, जो गणितीय शब्द Googol से प्रेरित था. यह शब्द एक के बाद सो शून्य का प्रतीक है और कंपनी की विशाल डाटा को व्यवस्थित करने के महत्व को दर्शाता है.

4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया के एक गैराज से गूगल की स्थापना हुई. शुरुआती दिनों में कंपनी के पास केवल पुराने कंप्यूटर और पिंग-पोंग टेबल थी. यह गैराज ही आज की टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्लेटफार्म की शुरुआत साबित हुआ था.

साल दर साल गूगल की सफलता

1998 गूगल की स्थापना- 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने कैलिफोर्निया में गूगल की शुरुआत की. शुरुआती दिनों में गूगल ने इंटरनेट पर जानकारी को व्यवस्थित करने की दिशा में पहला कदम रखा था.

4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने कैलिफोर्निया में गूगल की शुरुआत की. शुरुआती दिनों में गूगल ने इंटरनेट पर जानकारी को व्यवस्थित करने की दिशा में पहला कदम रखा था. 2000 गूगल एड्स और वर्ल्ड वाइड विस्तार- सन 2000 में गूगल ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए गूगल एडवर्ड्स लॉन्च किया था. इसके जरिए कंपनियों को ऑनलाइन एड देने का मौका मिला और गूगल दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन बन गया था.

सन 2000 में गूगल ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए गूगल एडवर्ड्स लॉन्च किया था. इसके जरिए कंपनियों को ऑनलाइन एड देने का मौका मिला और गूगल दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन बन गया था. 2004 जीमेल और आईपीओ- 1 अप्रैल 2004 को गूगल ने जीमेल लॉन्च किया, जिसने फ्री और बड़े स्टोरेज स्पेस के साथ ईमेल सेवा की दिशा बदल दी. इसी साल गूगल ने आईपीओ के जरिए बाजार से 85 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से भारी निवेश प्राप्त किया था.

1 अप्रैल 2004 को गूगल ने जीमेल लॉन्च किया, जिसने फ्री और बड़े स्टोरेज स्पेस के साथ ईमेल सेवा की दिशा बदल दी. इसी साल गूगल ने आईपीओ के जरिए बाजार से 85 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से भारी निवेश प्राप्त किया था. 2006 यूट्यूब का अधिग्रहण- गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर में यूट्यूब को खरीदा था. जिससे यह वीडियो शेयरिंग के सबसे बड़े प्लेटफार्म में बदल गया और ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत की.

गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर में यूट्यूब को खरीदा था. जिससे यह वीडियो शेयरिंग के सबसे बड़े प्लेटफार्म में बदल गया और ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत की. 2008 एंड्रॉयड और गूगल क्रोम- 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया. इसी साल गूगल क्रोम ब्राउजर भी लॉन्च हुआ, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर बन चुका.

2008 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया. इसी साल गूगल क्रोम ब्राउजर भी लॉन्च हुआ, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर बन चुका. 2015 Alphabet Inc. की स्‍थापना- गूगल ने अपनी संरचना को Alphabet Inc. के तहत पुनर्गठित किया. इसका उद्देश्य कंपनी के कई डोमेन जैसे एआई क्लाउड, स्मार्ट होम और सर्च को फ्रीली और व्यवस्थित तरीके से विकसित करना था. इसी दौरान भारतवंशी सुंदर पिचाई को को गूगल का सीईओ भी नियुक्त किया गया ‌था.

गूगल ने अपनी संरचना को Alphabet Inc. के तहत पुनर्गठित किया. इसका उद्देश्य कंपनी के कई डोमेन जैसे एआई क्लाउड, स्मार्ट होम और सर्च को फ्रीली और व्यवस्थित तरीके से विकसित करना था. इसी दौरान भारतवंशी सुंदर पिचाई को को गूगल का सीईओ भी नियुक्त किया गया ‌था. 2023 से 2025, एआई पावर्ड सर्च और मल्टी मॉडल रिसर्च- गूगल ने एआई और मल्टी मॉडल सर्च में भारी निवेश किया. अब यूजर्स टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को मिक्स करके ज्यादा सहज और स्मार्ट सर्च कर सकते हैं. गूगल gemini एआई और अन्य टूल्स ने सर्च एक्सपीरियंस को और पर्सनलाइज्ड बनाया.

गूगल के संस्थापक और इसका शुरुआती संघर्ष

लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट थे. वहीं गूगल को पेज ने कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में इंटरनेट लिंकिंग पर रिसर्च शुरू की, वहीं ब्रिन गणित में टैलेंटेड थे. इन दोनों ने मिलकर PageRank एल्गोरिथम तैयार किया, जो वेबसाइट की रैंकिंग को लिंकिंग व्यवहार के आधार पर तय करता था. गूगल को शुरुआती निवेश Andy Bechtolsheim ने 1 लाख डॉलर का दिया था. उनके सहयोग से कंपनी गैराज से बाहर आई और पहले ऑफिस Googleplex में शिफ्ट हुआ . गूगल की शुरुआती कर्मचारियों में Susan Wojcicki भी थी जो बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी.

गूगल की चुनौतियां और असफलताएं

गूगल को उसकी हर सफलता के साथ नई चुनौतियां और कुछ असफलताएं भी झेलनी पड़ी थी. जैसे गूगल का गूगल प्लस फेसबुक की तुलना में कम फेमस हुआ था. वहीं गूगल बज्ज केवल 22 महीनों तक ही चला था. इसके अलावा गूगल के और कुछ गूगल ऐप्स जैसे Orkut, Google Labs, Google Allo सीमित सफलताओं के कारण बंद हो गए थे.

