क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच

हमारी रोजमर्रा की आदतें और बीजी लाइफस्टाइल अक्सर अनजाने में हमारे दिमाग की क्षमता को प्रभावित करती है. लगातार काम, स्क्रीन टाइम और लाइफ की बढ़ती मांगे हमारे दिमाग को ओवर स्टिम्युलेटेड कर देती है. इसी वजह से डिजिटल डिवाइस से ब्रेक लेना और शांति में समय बताना अब केवल एक ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए जरूरी माना जाने लगा है. यह न केवल मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है बल्कि फोकस और आपके वर्क बैलेंस में भी सुधार करता है. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स रोजमर्रा की उन आदतों के बारे में भी बताते हैं जिससे आपके दिमाग की ताकत कम हो रही है. इसके साथ ही दिमाग को मजबूत करने के उपाय भी बताते हैं.



डेली लाइफ की आदतें, जो दिमाग को करती हैं कमजोर



नींद की कमी: रोजाना पूरी गहरी नींद न लेने से दिमाग में जमा टॉक्सिन्‍स साफ नहीं हो पाते हैं और इससे हमारी सोचने और फोकस करने की क्षमता पर असर पड़ता है.



लंबे समय तक बैठना: लगातार लंबे समय तक बैठने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जिससे काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है.



बार-बार मल्टी टास्किंग करना- लगातार एक काम से दूसरे काम में स्विच करने से फोकस और याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है.



खराब डाइट: ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और शुगर का सेवन करना हमारे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है.



लंबे समय तक तनाव: लगातार तनाव में रहने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचता है और नींद को प्रभावित करता है.



पानी कम पीना: बिजी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे यह हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकता है.



कैसे सुधार सकते हैं दिमाग को प्रभावित करने वाली आदतें?



व्यवस्थित रहें: अपने सेहत को सही करने के लिए आप डेली प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी सोचने की क्षमता सही होगी और जरूरी कामों को याद रखने में भी मदद मिलेगी.



पर्याप्त नींद लें: आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने के लिए रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. पर्याप्त नींद लेने से हमारे दिमाग को जानकारी को स्टोर करने में भी मदद मिलती है.



मेंटल एक्सरसाइज करें: बिजी लाइफस्टाइल में अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए मेंटल एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत जरूरी है. पजल्स, स्टडी, नई स्किल सीखना, जर्नलिंग, योग और मेडिटेशन दिमाग को सक्रिय रखकर न्यूरल कनेक्शन मजबूत करते हैं.



डेली फिजिकल एक्टिविटी: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको रोजाना डेली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है.

