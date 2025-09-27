हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीMoringa Oil Benefits for Hair Growth: बालों को तेजी से लंबा करने के लिए मोरिंगा का तेल लगाएं, ऐसे करें इस्तेमाल

Moringa Oil Benefits for Hair Growth: बालों को तेजी से लंबा करने के लिए मोरिंगा का तेल लगाएं, ऐसे करें इस्तेमाल

Moringa Oil Benefits for Hair Growth: सुबह बालों में मोरिंगा तेल लगाने के फायदे और कैसे यह बालों को मजबूत, लंबे और स्वस्थ बनाता है. साथ ही ये भी जानिए कि, इसका इस्तेमाल कैसे करें.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 27 Sep 2025 03:24 PM (IST)
Moringa Oil Benefits for Hair Growth: बाल हर किसी की सुंदरता और व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होते हैं. लंबे, घने और स्वस्थ बाल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं. लेकिन तेजी से बाल बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इस मुश्किल में सबसे कारगर उपायों में से एक है मोरिंगा तेल को बालों में लगाना.

जानकारी के मुताबिक ये तेल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इस तेल को लगाने से बालों की जड़ों तक पोषण जल्दी पहुंचता है, जिससे बाल मजबूत और लंबे होते हैं.

ये भी पढ़े- Skin Care tips: थ्रेडिंग के बाद कभी न करें ये गलती, वरना त्वचा को होगा भारी नुकसान

सीधे स्कैल्प पर लगाएं

मोरिंगा ऑइल को हल्का गर्म करके अपने स्कैल्प पर लगाएं. 5 मिनट तक मालिश करें. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों के रोम को मजबूती देता है.

रात भर के लिए हॉट ऑइल ट्रीटमेंट

रात को सोने से पहले बालों में मोरिंगा ऑइल लगाएं और टॉवल या शॉवर कैप से ढक दें. सुबह शैम्पू करें. इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और टूटने की समस्या कम होगी.

कंडीशनर के साथ मिलाकर लगाएं

अपने सामान्य कंडीशनर में 2 बूंदें मोरिंगा ऑइल मिलाएं. बाल धोने के बाद इसे लगाने से बाल मुलायम, चमकदार और लम्बे होंगे.

हर्बल हेयर मास्क बनाएं

2 चम्मच मोरिंगा ऑइल, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर मास्क बनाएं. इसे बालों में 30 मिनट लगाएँ और फिर हल्के शैम्पू से धोएं. यह मास्क बालों को पोषण और मॉइश्चर दोनों देगा.

सुबह तेल लगाने का सही तरीका

बालों को हल्का गीला करें

तेल लगाने से पहले बालों को हल्का गीला कर लें. इससे तेल जड़ों तक आसानी से पहुंचता है.

तेल की मात्रा

बहुत अधिक तेल लगाने से बाल चिपचिपे और भारी लग सकते हैं. एक से दो चम्मच पर्याप्त होते हैं.

हल्की मालिश करें

तेल को बालों की जड़ों में लगाकर 5 मिनट तक हल्की मालिश करें. यह रक्त संचार बढ़ाता है और पोषण को जड़ों तक पहुँचाता है.

बालों को ढकें या छोड़ दें

यदि समय हो तो 1 घंटे के लिए बालों को टॉवल या शॉवर कैप से ढक दें. सुबह जल्दी निकलना हो तो हल्का तेल ही पर्याप्त है.

बालों की ग्रोथ के लिए अतिरिक्त टिप्स

  • प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं.
  • बालों को गर्म पानी और स्ट्रेटनर से कम हानि पहुंचाएं.
  • हफ्ते में 2 बार तेल लगाने के साथ-साथ हल्का मसाज भी करें.
  • स्ट्रेस कम करें क्योंकि तनाव बालों के झड़ने का बड़ा कारण है.

इसे भी पढ़ें- PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 27 Sep 2025 03:24 PM (IST)
Embed widget