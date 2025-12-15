हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदेश में 57.2 % से ज्यादा मौतों की वजह हार्ट डिजीज, AIIMS की चौंकाने वाली रिपोर्ट

देश में 57.2 % से ज्यादा मौतों की वजह हार्ट डिजीज, AIIMS की चौंकाने वाली रिपोर्ट

AIIMS new study on heart attack: AIIMS के किए गए अध्ययन के अनुसार आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाली मौतों का मुख्य कारण हृदय से संबधित बीमारियां है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 15 Dec 2025 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

AIIMS new study on heart attack: एक समय में हार्ट अटैक केवल बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक समस्या थी. आज के समय में यह बड़ी उम्र के लोगों के साथ-साथ कम उम्र के लोगों के लिए भी काफी चिंताजनक बन गया हैं. AIIMS के किए गए अध्ययन के अनुसार आज के समय में हार्ट अटैक से मरने वालों के संख्या में सबसे ज्यादा 18 से 45 वर्ष के लोगों की हैं.

AIIMS से सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

आज के समय में थोड़ी देर पहले आपके सामने स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति अचानक आए हार्ट अटैक से गिर कर अपनी जान को खो बैठता है. AIIMS ने अध्ययन में पाया की आज के समय में 57.2 प्रतिशत से ज्यादा होने वाले मौतों का मुख्य कारण हृदय से संबंधित बीमारियां ही हैं. सबसे ज्यादा हृदय से संबंधित होने वाली मुख्य बीमारियां कोरोनरी आर्टरी डिजीज है. इसमें हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों के किसी कारण से ब्लॉक हो जाने के कारण हृदय में ऑक्सीजन का संचालन नहीं हो पाता है. इस रिसर्च में यह भी पाया की COVID-19 की वैक्सीन का अचानक होने वाली मौत से कोई भी लेना-देना नहीं है.

इन पांच संकेतों से लगा सकते हैं पता

आइए आपको पांच ऐसे संकेत बताए, जिससे आप पहले ही नोटिस कर जल्द से जल्द अपना इलाज करवा लें. यें जरुर आपको साधारण लग सकते हैं, परंतु इनसे कुछ ही समय में आपके सामने स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति अपनी जान खो सकता हैं.

इस लक्षणों में सबसे पहला, हर समय रहने वाला थकान है. यह तब होता है, जब हमारा हृदय उचित मात्रा में रक्त शरीर तक नहीं पम्प कर पाता है. इसके कारण आपका शरीर मामूली कामों को कर के भी थका हुआ महसूस करने लगता है. यह लक्षण आज के समय में काफी ज्यादा सामान्य है. इससे लोग कई बार अनदेखा कर देते हैं. आपको अगर हर समय सोने का मन, शरीर को पूरा आराम मिलने पर भी थकान और हर छोटे से काम को करके भी थकान महसूस हो. तो इनको नजरअंदाज न करे. 

बार बार चक्कर आने को न करें नजरअंदाज

बार-बार चक्कर आना भी एक काफी बड़े लक्षणों में एक है. इसका मतलब दिमाग में उचित मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा हैं. कुछ केस में ऐसा इसलिए भी हो सकता है, जब आपके शरीर में पानी की कमी हो या आप अचानक से उठते है.ऐसे में यह ज्यादा गंभीर नहीं है. 

इसके साथ ही आपको अगर मामूली से कार्य को करने पर भी सांस लेने में दिक्क्त होती है. तो यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है. इसका मुख्य कारण आपके हृदय का आपके शरीर को उचित मात्रा में ब्लड पम्प न कर पाने के कारण होता है. कम उम्र के लोगों में इस कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है. इसके कारण उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं. 

गर्दन में दर्द को कभी न करें इग्नोर

अगर आपको बार-बार जबड़े, गर्दन और पीठ के ऊपरी भाग में दर्द रहता है. तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. केवल सीने में दर्द होना ही हार्ट अटैक का संकेत नहीं है. हार्ट अटैक आने से पहले कई लोग खासकर महिलाओं में उल्टी, बिना किसी कारण के बार-बार बहुत ज्यादा पसीना आना और अपच होने जैसी समस्याओं को देखा गया है. कुछ लोगों को यह लक्षण काफी ज्यादा मामूली लग सकते है. साधारणतया इन लक्षणों को ज्यादा चिंता लेना या किसी चीज को खाने के कारण होने वाले संकेतों में गिना जाता है. इन्हें नजरअंदाज करने से आप अपनी या अपने परिवार में किसी करीबी की जान को खो सकते है.

Published at : 15 Dec 2025 04:05 PM (IST)
