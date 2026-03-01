अदरक-लहसुन का मिलावटी पेस्ट सेहत के लिए कितना खतरनाक, किन अंगों को सड़ा देता है यह?

Can Adulterated Ginger Garlic Paste Damage Liver: हैदराबाद से 4 हजार किलो मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद पुलिस ने एमएस मक्था रेलवे गेट के पास अचानक छापा मारा, जहां उनको एक कंटेनर में अनहाइजीनिक तरीके से रखा हुआ लहसुन- अदरक का पेस्ट मिला. इस मामले में एक 21 साल के युवक की गिरफ्तारी भी की गई है. चलिए आपको बताते हैं कि अदरक और लहसुन का मिलावटी पेस्ट आपकी सेहत पर कितना असर करता है और इससे आपके किन अंगों को ज्यादा नुकसान होता है.

क्या होती है दिक्कत?

रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला अदरक-लहसुन पेस्ट अगर मिलावटी हो, तो यह सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. चेन्नई स्थित श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की रजिस्टर्ड डाइटीशियन दीपलक्ष्मी के मुताबिक, कई बार इस पेस्ट में मात्रा बढ़ाने के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर मिलाया जाता है. इसे ताजा दिखाने और ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं. कुछ मामलों में पुराना या खराब अदरक-लहसुन दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है.

ऐसा पेस्ट खाने से गैस, एसिडिटी और दस्त जैसी डाइजेशन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. लंबे समय तक सेवन करने पर इसका असर लिवर और किडनी पर भी पड़ सकता है. केमिकल मिलावट की वजह से कुछ लोगों में एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं या सांस की तकलीफ भी देखी जा सकती है. सबसे बड़ी बात, मिलावट के कारण अदरक-लहसुन के प्राकृतिक फायदे जैसे पाचन में मदद, सूजन कम करना और संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाते हैं.

इनका भी होती है मिलावट

जुलाई 2025 में भी इस तरह का एक मामला आया था, जिसमें फूड सेफ्टी अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मोनो साइट्रेट जैसे हानिकारक एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे तत्वों का उपयोग खाद्य उत्पादन में प्रतिबंधित है. जांच के दौरान टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मोनो साइट्रेट और रंग बढ़ाने के लिए हल्दी पाउडर की बड़ी मात्रा जब्त की गई थी.

घर पर कैसे कर सकते हैं जांच?

घर पर शुद्धता की जांच के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें. पेस्ट का रंग हल्का आइवरी होना चाहिए, न कि गहरा या बदरंग. उसमें फफूंदी, चिपचिपापन या खराब गंध नहीं होनी चाहिए. बनावट स्मूद और एकसार हो, और खुशबू ताजा अदरक-लहसुन जैसी तीखी हो. स्वाद कड़वा या बासी नहीं लगना चाहिए. पैक्ड उत्पाद खरीदते समय सामग्री सूची जरूर पढ़ें, शुद्ध पेस्ट में मुख्य रूप से अदरक और लहसुन ही होने चाहिए, अतिरिक्त आर्टिफिसियल रंग या प्रिजर्वेटिव न्यूनतम हों.

