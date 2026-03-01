हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Adulterated Ginger Garlic Paste: अदरक-लहसुन का मिलावटी पेस्ट सेहत के लिए कितना खतरनाक, किन अंगों को सड़ा देता है यह?

Artificial Colors In Food Risks: हैदराबाद से बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक- लेहसुन का पेस्ट बरामद किया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

Can Adulterated Ginger Garlic Paste Damage Liver: हैदराबाद से 4 हजार किलो मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद पुलिस ने एमएस मक्था रेलवे गेट के पास अचानक छापा मारा, जहां उनको एक कंटेनर में अनहाइजीनिक तरीके से रखा हुआ लहसुन- अदरक का पेस्ट मिला. इस मामले में एक 21 साल के युवक की गिरफ्तारी भी की गई है. चलिए आपको बताते हैं कि अदरक और लहसुन का मिलावटी पेस्ट आपकी सेहत पर कितना असर करता है और इससे आपके किन अंगों को ज्यादा नुकसान होता है. 

क्या होती है दिक्कत?

रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला अदरक-लहसुन पेस्ट अगर मिलावटी हो, तो यह सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. चेन्नई स्थित श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की रजिस्टर्ड डाइटीशियन दीपलक्ष्मी के मुताबिक, कई बार इस पेस्ट में मात्रा बढ़ाने के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर मिलाया जाता है. इसे ताजा दिखाने और ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं. कुछ मामलों में पुराना या खराब अदरक-लहसुन दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है.

ऐसा पेस्ट खाने से गैस, एसिडिटी और दस्त जैसी डाइजेशन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. लंबे समय तक सेवन करने पर इसका असर लिवर और किडनी पर भी पड़ सकता है. केमिकल मिलावट की वजह से कुछ लोगों में एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं या सांस की तकलीफ भी देखी जा सकती है. सबसे बड़ी बात, मिलावट के कारण अदरक-लहसुन के प्राकृतिक फायदे जैसे पाचन में मदद, सूजन कम करना और संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाते हैं.

इनका भी होती है मिलावट

जुलाई 2025 में भी इस तरह का एक मामला आया था, जिसमें फूड सेफ्टी अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मोनो साइट्रेट जैसे हानिकारक एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे तत्वों का उपयोग खाद्य उत्पादन में प्रतिबंधित है. जांच के दौरान टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मोनो साइट्रेट और रंग बढ़ाने के लिए हल्दी पाउडर की बड़ी मात्रा जब्त की गई थी. 

घर पर कैसे कर सकते हैं जांच?

घर पर शुद्धता की जांच के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें. पेस्ट का रंग हल्का आइवरी होना चाहिए, न कि गहरा या बदरंग. उसमें फफूंदी, चिपचिपापन या खराब गंध नहीं होनी चाहिए. बनावट स्मूद और एकसार हो, और खुशबू ताजा अदरक-लहसुन जैसी तीखी हो. स्वाद कड़वा या बासी नहीं लगना चाहिए. पैक्ड उत्पाद खरीदते समय सामग्री सूची जरूर पढ़ें, शुद्ध पेस्ट में मुख्य रूप से अदरक और लहसुन ही होने चाहिए, अतिरिक्त आर्टिफिसियल रंग या प्रिजर्वेटिव न्यूनतम हों. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 01 Mar 2026 01:38 PM (IST)
