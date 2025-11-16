हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLip Cancer: होंठों पर नजर आते हैं इस कैंसर के 5 लक्षण, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास

Symptoms of Lip Cancer: कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि होठों के कैंसर का क्या लक्षण होता है और कैसे पता चलता है कि आपको होठों का कैंसर हुआ है या फिर नहीं हुआ है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

Lip Corner Cancer: होंठों पर होने वाला कैंसर अक्सर शुरुआत में मामूली फटने, सफेद दाग या न भरने वाले घाव जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि यह दो अलग-अलग तरह का हो सकता है, एक जो होंठ के बाहर दिखता है और दूसरा, जो होंठ के अंदर की तरफ बनता है . दिलचस्प बात यह है कि जहां होंठ मिलते हैं, उसके बाहर की तरफ होने वाला कैंसर स्किन कैंसर माना जाता है, जबकि अंदर की तरफ दिखाई देने वाला ओरल कैंसर की कैटेगरी में आता है.

हैड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉ. कैरोल लुईस के मुताबिक, होंठों की दो सतहों को समझना जरूरी है. बाहर वाला हिस्सा “ड्राई लिप” है, जो स्किन जैसा होता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा “वेट लिप” कहलाता है, जो मुंह की नाजुक त्वचा जैसा होता है. सूखे हिस्से में होने वाला कैंसर ज्यादातर सूरज की किरणों की वजह से होता है, जबकि अंदरूनी हिस्से में बनने वाला कैंसर तंबाकू, धूम्रपान और शराब से जुड़ा पाया जाता है.

होंठों पर होने वाले ज्यादातर कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं. यह वही सेल्स हैं जो मुंह, जीभ और मसूड़ों की सतह को कवर करते हैं. अच्छी बात यह है कि यह कैंसर बहुत तेजी से नहीं फैलता, लेकिन अनदेखी करने पर लिम्फ नोड्स से लेकर फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है. mdanderson के अनुसार, इसके पांच लक्षण कुछ इस प्रकार हैं.

दो हफ्ते तक न ठीक होने वाला घाव

होंठ पर कोई भी घाव, कट या छाला जो 14 दिनों में भी भरने के बजाय बिगड़ने लगे, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है. कोल्ड सोर जैसे वायरल छाले दो हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कैंसर के घाव ठीक नहीं होते और धीरे-धीरे फैलते जाते हैं.

होंठ पर उभरी या कठोर गांठ

अगर होंठ पर कोई छोटा उभार, कठोर गांठ या असामान्य मोटापन नजर आए तो इसे हल्के में न लें. यह सूजन छूने पर दर्द कर सकती है. अंदर की तरफ यह सफेद या लाल पैच जैसा दिखता है, जो आसपास की त्वचा से अलग रंग का होता है.

लगातार जलन, दर्द या सुन्नपन

बिना किसी चोट के होंठों में जलन, चुभन या सुन्न महसूस होना कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. यह लक्षण अक्सर बोलने, खाना चबाने या मसालेदार चीजें खाने पर बढ़ जाता है.

होंठों का रंग बदलना

होंठ पर सफेद , लाल या भूरा दाग अचानक उभर आए और न मिटे, तो तुरंत जांच करानी चाहिए. रंग बदलने वाला हिस्सा अक्सर समय के साथ फैलता जाता है.

होंठों की सूजन या आकार में बदलाव

अगर होंठ अचानक फूलने लगें, उनकी लचक बदल जाए या आकार टेढ़ा लगे, तो यह भी कैंसर की तरफ इशारा करता है. धूप में ज्यादा रहने वाले और स्मोकिंग करने वाले लोगों में यह लक्षण आम है.

क्यों होता है होंठों का कैंसर?

  • ज्यादा UV सूरज की किरणें (ड्राई लिप कैंसर)
  • स्मोकिंग और तंबाकू (वेट लिप कैंसर)
  • भारी शराब सेवन
  • लगातार होंठ काटने की आदत
  • कमजोर इम्यून सिस्टम

कैसे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं?

डॉक्टर सबसे पहले होंठ और मुंह का फिजिकल एग्जाम करते हैं. अगर शक हो, तो बायोप्सी की जाती है, जिसमें टिश्यू का छोटा-सा सैंपल लेकर जांच की जाती है. यही कैंसर कन्फर्म करने का असली तरीका है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Nov 2025 10:10 AM (IST)
