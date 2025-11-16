Lip Corner Cancer: होंठों पर होने वाला कैंसर अक्सर शुरुआत में मामूली फटने, सफेद दाग या न भरने वाले घाव जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि यह दो अलग-अलग तरह का हो सकता है, एक जो होंठ के बाहर दिखता है और दूसरा, जो होंठ के अंदर की तरफ बनता है . दिलचस्प बात यह है कि जहां होंठ मिलते हैं, उसके बाहर की तरफ होने वाला कैंसर स्किन कैंसर माना जाता है, जबकि अंदर की तरफ दिखाई देने वाला ओरल कैंसर की कैटेगरी में आता है.

हैड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉ. कैरोल लुईस के मुताबिक, होंठों की दो सतहों को समझना जरूरी है. बाहर वाला हिस्सा “ड्राई लिप” है, जो स्किन जैसा होता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा “वेट लिप” कहलाता है, जो मुंह की नाजुक त्वचा जैसा होता है. सूखे हिस्से में होने वाला कैंसर ज्यादातर सूरज की किरणों की वजह से होता है, जबकि अंदरूनी हिस्से में बनने वाला कैंसर तंबाकू, धूम्रपान और शराब से जुड़ा पाया जाता है.

होंठों पर होने वाले ज्यादातर कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं. यह वही सेल्स हैं जो मुंह, जीभ और मसूड़ों की सतह को कवर करते हैं. अच्छी बात यह है कि यह कैंसर बहुत तेजी से नहीं फैलता, लेकिन अनदेखी करने पर लिम्फ नोड्स से लेकर फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है. mdanderson के अनुसार, इसके पांच लक्षण कुछ इस प्रकार हैं.

दो हफ्ते तक न ठीक होने वाला घाव

होंठ पर कोई भी घाव, कट या छाला जो 14 दिनों में भी भरने के बजाय बिगड़ने लगे, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है. कोल्ड सोर जैसे वायरल छाले दो हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कैंसर के घाव ठीक नहीं होते और धीरे-धीरे फैलते जाते हैं.

होंठ पर उभरी या कठोर गांठ

अगर होंठ पर कोई छोटा उभार, कठोर गांठ या असामान्य मोटापन नजर आए तो इसे हल्के में न लें. यह सूजन छूने पर दर्द कर सकती है. अंदर की तरफ यह सफेद या लाल पैच जैसा दिखता है, जो आसपास की त्वचा से अलग रंग का होता है.

लगातार जलन, दर्द या सुन्नपन

बिना किसी चोट के होंठों में जलन, चुभन या सुन्न महसूस होना कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. यह लक्षण अक्सर बोलने, खाना चबाने या मसालेदार चीजें खाने पर बढ़ जाता है.

होंठों का रंग बदलना

होंठ पर सफेद , लाल या भूरा दाग अचानक उभर आए और न मिटे, तो तुरंत जांच करानी चाहिए. रंग बदलने वाला हिस्सा अक्सर समय के साथ फैलता जाता है.

होंठों की सूजन या आकार में बदलाव

अगर होंठ अचानक फूलने लगें, उनकी लचक बदल जाए या आकार टेढ़ा लगे, तो यह भी कैंसर की तरफ इशारा करता है. धूप में ज्यादा रहने वाले और स्मोकिंग करने वाले लोगों में यह लक्षण आम है.

क्यों होता है होंठों का कैंसर?

ज्यादा UV सूरज की किरणें (ड्राई लिप कैंसर)

स्मोकिंग और तंबाकू (वेट लिप कैंसर)

भारी शराब सेवन

लगातार होंठ काटने की आदत

कमजोर इम्यून सिस्टम

कैसे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं?

डॉक्टर सबसे पहले होंठ और मुंह का फिजिकल एग्जाम करते हैं. अगर शक हो, तो बायोप्सी की जाती है, जिसमें टिश्यू का छोटा-सा सैंपल लेकर जांच की जाती है. यही कैंसर कन्फर्म करने का असली तरीका है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

