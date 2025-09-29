World Heart Day: हम सभी जानते हैं कि दिल हमारी जिंदगी की धड़कन है. लेकिन अगर यही दिल कमजोर पड़ जाए या उसका साइज बढ़ने लगे तो ये शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकता है. इसलिए (World Heart Day) पर ये जानना जरूरी है कि हम अपने दिल की सेहत पर ध्यान दें और यह समझें कि अगर दिल का साइज बढ़ने लगे तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं और इसे कैसे रोका या ठीक किया जा सकता है.

दिल का साइज क्यों बढ़ता है?

डॉ. बिमल छाजेड़ बताते हैं कि दिल का साइज बढ़ना यानी Cardiomegaly कई कारणों से हो सकता है.

लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहना

हृदय की धमनियों में रुकावट

थायरॉइड या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां

जब दिल पर लगातार अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तो उसकी मांसपेशियां फैलने लगती हैं और साइज सामान्य से बड़ा हो जाता है.

लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें

अगर आपका दिल बढ़ने लगा है तो शरीर आपको कई संकेत देता है.

बहुत जल्दी थकान महसूस होना

सांस लेने में तकलीफ़, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय

पैरों या टखनों में सूजन

दिल की धड़कन अनियमित होना (धड़कन तेज़ या धीमी लगना)

लगातार खांसी या सीने में दबाव

बेहोशी या चक्कर आना

ये लक्षण सामान्य कमजोरी या थकान जैसे लग सकते हैं, लेकिन दरअसल यह हृदय रोग की गंभीर चेतावनी हो सकते हैं.

इलाज और देखभाल के तरीके

दिल का साइज बढ़ने का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है.

दवाइयां – डॉक्टर ब्लड प्रेशर , धड़कन और ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने की दवाएं देते हैं.

लाइफस्टाइल में बदलाव

नमक और तैलीय भोजन कम करना

धूम्रपान और शराब से दूरी

नियमित व्यायाम और योग

तनाव कम करना और नींद पूरी करना

दिल को सेहतमंद रखने के घरेलू उपाय

ताज े फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं

प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें

गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम (अनुलोम-विलोम, कपालभाति ) करें

हर दिन हंसी और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाएं

World Heart Day हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा स्वस्थ दिल है. अगर समय रहते लक्षणों को पहचाना जाए और डॉक्टर की सलाह पर सही इलाज और जीवनशैली अपनाई जाए, तो दिल का साइज बढ़ने जैसी समस्या से भी बचा जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

