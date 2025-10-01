हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलGandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय

Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय

Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes: यह दिन हमें दूसरों की सेवा करने की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है. गांधी जी ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Oct 2025 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

गांधी जयंती हमें याद दिलाती है कि शांति, अहिंसा और सच्चाई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में हमेशा अपनाना चाहिए. इस खास दिन पर शुभकामना संदेश, कोट्स और मैसेज शेयर करके हम न सिर्फ महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं. हम आपके लिए लेकर आए गांधी जयंती के अनोखे और खास शुभकामना संदेश, कोट्स और मैसेज, जो आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.

कौन थे महात्मा गांधी?

महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहते हैं. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था. गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई को अपने शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ा. उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन ने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया और विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की, ताकि देश आत्मनिर्भर बने.

गांधी जयंती का महत्व

हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जो बापू की शिक्षाओं और उनके बलिदान को याद करने का दिन है. यह दिन हमें उनकी सादगी, शांति और दूसरों की सेवा करने की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है. गांधी जी ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया. उनकी सत्याग्रह की विचारधारा आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है. संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया, जो गांधी जी के वैश्विक प्रभाव को दिखाता है.

ये कोट्स बयां करते हैं गांधी जी की सोच

  • खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो जाना.
  • आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी.
  • खुशी तब मिलती है, जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, वह सब एक हो.
  • आपको वह बदलाव खुद बनना होगा, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं.
  • ताकत शरीर से नहीं, बल्कि अडिग इच्छाशक्ति से आती है.

गांधी जयंती 2025 की शुभकामनाएं और संदेश

  • गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं! बापू के रास्ते पर चलें और शांति, सच्चाई और अहिंसा को अपनाएं.
  • इस गांधी जयंती पर, आइए बापू की एकता और सादगी की सीख को याद करें. हैप्पी गांधी जयंती 2025!
  • गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है. इस खास दिन पर, आइए उनके रास्ते पर चलें.
  • हैप्पी गांधी जयंती! छोटी-छोटी अच्छाइयों से दुनिया बदल सकती है, बापू की तरह.
  • गांधी जयंती पर आइए प्रण करें कि हम हमेशा सच बोलेंगे और शांति से रहेंगे.
  • बापू का सपना था एक ऐसा भारत, जहां सभी एक साथ मिलकर रहें. इस गांधी जयंती पर उनके सपने को सच करें.
  • हैप्पी गांधी जयंती 2025! सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाएं, यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
  • गांधी जी ने सिखाया कि एक इंसान की हिम्मत पूरी दुनिया बदल सकती है. इस गांधी जयंती पर प्रेरणा लें.
  • शुभ गांधी जयंती! आइए, प्यार, शांति और इंसानियत को हर जगह फैलाएं.
  • गांधी जयंती हमें याद दिलाती है कि सादगी और सच्चाई से जीता हुआ जीवन सबसे खूबसूरत होता है.

गांधी जयंती के खास मैसेज

  • गांधी जयंती पर आइए बापू की शिक्षाओं को अपनाएं और एक बेहतर समाज बनाएं.
  • बापू ने हमें सिखाया कि सच्चाई और प्यार से हर मुश्किल को जीता जा सकता है. हैप्पी गांधी जयंती!
  • इस गांधी जयंती पर, आइए अपने दिल में शांति और दया का दीप जलाएं.
  • गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और सत्य से कोई भी जंग जीती जा सकती है.
  • हैप्पी गांधी जयंती 2025! आइए, बापू के सपनों का भारत बनाएं, जहां सब बराबर हों.
  • गांधी जी ने कहा था, सच्चाई की ताकत से दुनिया जीती जा सकती है. इस गांधी जयंती पर इसे याद करें.
  • इस खास दिन पर आइए बापू की अहिंसा और सादगी को अपने जीवन में उतारें.
  • गांधी जयंती हमें बताती है कि बिना खून-खराबे के भी क्रांति लाई जा सकती है.
  • शुभ गांधी जयंती! बापू के रास्ते पर चलकर एक बेहतर कल बनाएं.
  • गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत आत्म-अनुशासन और दया में है.

गांधी जयंती का वैश्विक महत्व

गांधी जी सिर्फ भारत के हीरो नहीं थे, बल्कि उनकी अहिंसा की बात पूरी दुनिया में गूंजी. उनके विचारों ने दुनियाभर में युद्ध, असमानता और पर्यावरण की तबाही के खिलाफ आंदोलनों को प्रेरित किया. संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाकर उनके योगदान को सम्मान दिया. गांधी जी का कहना था कि स्थायी बदलाव ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, सच्चाई और नैतिक हिम्मत से आता है.

गांधी जयंती कैसे मनाएं?

  • इस गांधी जयंती पर आप ये काम कर सकते हैं.
  • अपने दोस्तों और परिवार के साथ बापू के विचारों को शेयर करें.
  • व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गांधी जी के कोट्स और मैसेज पोस्ट करें.
  • गांधी जी की किताबें, जैसे उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, पढ़ें.
  • अपने आसपास शांति और सादगी को बढ़ावा दें, जैसे साफ-सफाई अभियान में हिस्सा लें.
  • किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि बापू ने हमेशा दूसरों की सेवा को सबसे ऊपर रखा.

ये भी पढ़ें: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 10:18 PM (IST)



Source: IOCL



