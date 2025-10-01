हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात

Gandhi Jayanti 2025: महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किसने 18 साल पहले ही इस घटना की भविष्यवाणी कर दी थी. आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Gandhi Jayanti 2025: 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जाएगी. महात्मा गांधी की जयंती स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सत्य, अहिंसा व उनके सिद्धांतों के सम्मान में मनाया जाता है. इस दौरान स्कूल से लेकर ऑफिसों तक में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. देश को आजाद कराने के बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उस दिन को भी इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रम के रूप में याद किया जाता है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी. चलिए जानें कि आखिर किस शख्स ने यह भविष्यवाणी की.

किसने की थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी?

30 जनवरी 1948 को जब नई दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो पूरा देश शोक में डूब गया था. नाथूराम गोडसे ने गांधीजी के पैर छुए और इसके बाद अपनी बंदूक से उनके सीने में तीन गोलियां मारी थीं. मरने से पहले गांधी जी के अंतिम शब्द थे ‘हे राम’. किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि गांधीजी की हत्या होगी, लेकिन एक शख्स ऐसा था, जिसने यह बात पहले ही कह दी थी कि गांधीजी की हत्या की जाएगी. वो शख्स थे उज्जैन के विख्यात ज्योतिषाचार्य और स्वतंत्रता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास.

इन्होंने ही बनाई थी आजाद भारत की कुंडली

पंडित सूर्य नारायण व्यास का नाम भारत के प्रमुख ज्योतिषियों में गिना जाता है. वे न केवल एक विद्वान थे बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति भी थे. कहा जाता है कि उन्होंने भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 की भी सटीक भविष्यवाणी उन्होंने ही की थी. कहा तो यह भी जाता है कि जब देश को आजादी मिली तो आजाद भारत की कुंडली भी इन्होंने ही बनवाई थी. 

गांधीजी की मृत्यु को लेकर क्या बोले थे पंडित व्यास?

जानकारी के अनुसार, पंडित व्यास ने कहा था कि गांधी जी का जीवन लंबा नहीं रहेगा और उनकी हत्या एक हिंसक घटना में हो सकती है. गांधीजी की मृत्यु से पहले ही इन्होंने कह दिया था कि गांधी मरेंगे नहीं, उनकी हत्या होगी. कहते हैं कि उन्होंने यह भी इशारा किया था कि गांधी जी के विचार और कार्य कुछ उग्र विचारधारा वाले लोगों को असहज करेंगे और इसी कारण से उनकी जान को खतरा रहेगा.

कब हुई थी भविष्यवाणी?

इतिहासकारों की मानें तो पंडित सूर्य नारायण व्यास ने यह भविष्यवाणी करीब 1930 के दशक में की थी. उस समय गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे और पूरा देश उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था. हालांकि, उनके विचारों और नीतियों से सभी लोग सहमत नहीं थे. विभाजन के समय गांधी जी के निर्णयों और नीतियों से कई कट्टरपंथी गुट नाराज थे. यही नाराजगी आगे चलकर नाथूराम गोडसे जैसे लोगों की सोच पर हावी हुई और अंततः गांधी जी की हत्या हुई.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 01 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Mahatma Gandhi Assassination GANDHI JAYANTI Gandhi Jayanti 2025 Rediction About Gandhiji Death
Embed widget