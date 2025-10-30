हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
What is Chicken 65: क्या है चिकन 65, कैसे बनता है और कहां से मिला इसे यह नाम?

What is Chicken 65: क्या है चिकन 65, कैसे बनता है और कहां से मिला इसे यह नाम?

Chicken 65: भारत में आपको खाने के लिए कई ऐसे डिश मिलते हैं, जिनको देखकर आपके मुंह से पानी निकल जाता है. उन्हीं में से एक है Chicken 65. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Oct 2025 06:48 PM (IST)
History of Chicken 65: भारत में आपको खाने के लिए कई ऐसे डिश मिलते हैं, जिनको देखकर आपके मुंह से पानी निकल जाता है. उन्हीं में से एक है Chicken 65. मसालेदार, कुरकुरी और सुगंध से भरपूर बेहद स्वादिष्ट और यूनिक चिकन रेसिपी अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश और विदेश में पसंद की जाती है. इसके बारे में लोगों की जानने की इच्छा होती है कि आखिर यह इतना यूनिक क्यों है और इसका नाम कैसे पड़ा. चलिए आपको इसकी कहानी बताते हैं कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा और इसको कैसे बनाया जाता है.

कैसे पड़ा उसका नाम?

अब आते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा. इसके पीछे भी एक कहानी है. दरअसल इस डिश की शुरुआत चेन्नई से हुई थी. 1965 में वहां के एक मशहूर होटल Buhari ने इसे पहली बार मेनू पर रखा था. तब से लेकर आज तक इस डिश का नाम ही नहीं बल्कि स्वाद भी चर्चा का विषय रहा है. इसलिए यह नाम पड़ा. दूसरी थ्योरी कहती है कि होटल के मेनू में यह डिश 65 नंबर पर थी, इसलिए इसे Chicken 65 कहा जाने लगा. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसमें 65 तरह के मसाले या 65 मिर्चें डाली जाती थीं, हालांकि यह दावा सही नहीं माना जाता. समय के साथ इस डिश के कई वर्ज़न सामने आए. आज आप रेस्टोरेंट्स में बोनलेस Chicken 65, ग्रेवी वाला Chicken 65 और यहां तक कि पनीर 65 या गोभी 65 भी पाएंगे. यानी चिकन न खाने वालों के लिए भी इसका शाकाहारी विकल्प मौजूद है.

कैसे बनाया जाता है इसे?

इसको बनाने का तरीका भी काफी खास है. इसमें चिकन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दही और मसालों में मैरिनेट किया जाता है. इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, काली मिर्च जैसे मसाले डाले जाते हैं. कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी मिलाते हैं ताकि चिकन फ्राई करने के बाद और ज्यादा कुरकुरा हो जाए. इसके बाद गरम तेल में इन टुकड़ों को डीप फ्राई किया जाता है. जब चिकन सुनहरे रंग का और बाहर से कुरकुरा हो जाए, तो इसमें करी पत्ते, हरी मिर्च और कभी-कभी नींबू का रस डालकर तड़का लगाया जाता है. यही तड़का Chicken 65 को और भी खास बना देता है. खाने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्वाद और टेक्सचर. बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम चिकन की बाइट, मसालों की तीखी खुशबू और ऊपर से नींबू की खटास सब मिलकर इसे किसी भी पार्टी या मौके का स्टार बना देते हैं.

Published at : 30 Oct 2025 06:48 PM (IST)
Chicken 65 What Is Chicken 65 Chicken 65 Recipe
