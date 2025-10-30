हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडसर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का रखेंगे ख्याल, इन 3 लड्डुओं की रेसिपी है बेहद आसान

सर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का रखेंगे ख्याल, इन 3 लड्डुओं की रेसिपी है बेहद आसान

क्या आप भी सर्दी में हेल्दी और टेस्टी स्वीट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ? आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे 3 लड्डुओं की रेसिपी, जो सर्दी में टेस्ट के साथ हेल्थ का भी रखेंगे ख्याल.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 30 Oct 2025 09:26 AM (IST)
सर्दियों में खांसी-जुकाम का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसे में सर्दी से बचने के लिए कुछ गरम चीज खाना बेहतर उपाय होता है. इसलिए सर्दियों के समय घर में अक्सर काजू-बादाम के लड्डू बनाए जाते हैं. ये लड्डू टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं. इन्हें खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और कोई नाक-मुंह भी नहीं सिकोड़ता.

इन्हें घर पर बनाने का तरीका बेहद आसान है और मिनटों में हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही 3 तरह के सुपर हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं की रेसिपी, जिन्हें सब बेहद चाव से खाएंगे.

ये हैं 3 हेल्दी और टेस्टी विंटर लड्डू की रेसिपी

गोंद के लड्डू

सर्दियों में घरों में सबसे ज्यादा गोंद के लड्डू ही बनाए जाते हैं. दरअसल, गोंद में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं. गोंद के लड्डू शरीर को गर्माहट देने में काफी फायदेमंद होते हैं और इन्हें खाकर एनर्जी भी आती है. साथ ही, गुड़ या किशमिश के साथ इन्हें खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है.

रेसिपी - इन्हें बनाने के लिए आपको सबसे पहले गोंद खरीदकर लानी है और उसे अच्छे से भून लेना है. फिर इस गोंद में गुड़, किशमिश, बादाम डालकर अच्छे से मिला लेना है. अब इसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर लड्डू बनाकर तैयार कर लें.

तिल के लड्डू

तिल के लड्डू भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. इसमें अच्छा-खासा कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन होता है. ये शरीर को गर्माहट देने के साथ त्वचा को निखारने में भी मदद करते हैं. इसलिए इन्हें सर्दी में जरूर खाना चाहिए. 

रेसिपी - इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसमें तिल को अच्छे से भून लें. फिर एक बरतन में गुड़ को पिघला लें. अब इस पिघले हुए गुड़ में भुने हुए तिल को डालकर अच्छे से मिला लें और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाकर मजे से खाएं. 

मेथी के लड्डू 

सर्दियों में मेथी के लड्डू भी एक बेहतरीन हेल्दी स्वीट ऑप्शन है. ये शरीर को गर्म रखते हैं. कमर का दर्द हो या जोड़ों का, इस लड्डू को खाने पर सभी दर्द से आराम मिलता है. इतना ही नहीं ये वजन घटाने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी ये फायदेमंद हैं. 

रेसिपी - इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के दानें भून लें. फिर गुड़, घी और मेथी मिलाकर अच्छे से पकाएं. फिर गाढ़ा होने पर इसे ठंडा करके इसके लड्डू बना लें.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 30 Oct 2025 09:25 AM (IST)
