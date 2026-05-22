Bill Gates Favourite Indian Food: बिल गेट्स को दीवाना बना चुकी है ये इंडियन डिश, नाम सुनकर आ जाएगा मुंह में पानी, जानें रेसिपी
History Of Chicken Tikka Masala: जब बिल गेट्स से साल 2024 में IIT दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान उनका पसंदीदा भारतीय खाना पूछा गया, तो उन्होंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया कि चिकन टिक्का मसाला.
Why Bill Gates Loves Chicken Tikka Masala: भारतीय डिशेज दुनियाभर में पसंद की जाती हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि जब बिल गेट्स से साल 2024 में IIT दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान उनका पसंदीदा भारतीय खाना पूछा गया, तो उन्होंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया कि चिकन टिक्का मसाला. उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, क्योंकि यह डिश दुनियाभर में भारतीय खाने की सबसे पहचान वाली डिशों में गिनी जाती है.
क्या होता है चिकन टिक्का मसाला?
कई लोग चिकन टिक्का मसाला को बटर चिकन समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का स्वाद और बनाने का तरीका काफी अलग होता है. चिकन टिक्का मसाला अपनी स्मोकी खुशबू, मसालों के गहरे स्वाद और क्रीमी ग्रेवी की वजह से दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय हो चुका है. लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यह डिश भारतीय रेस्तरां के मेन्यू में आसानी से दिखाई देती है.
IIT दिल्ली में हुए एक रैपिड फायर सेशन के दौरान बिल गेट्स से टेक्नोलॉजी, फिल्मों, ट्रैवल और खाने को लेकर कई सवाल पूछे गए. जब उनसे पसंदीदा भारतीय डिश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पहले मजाक में चाय कहा, लेकिन फिर चिकन टिक्का मसाला का नाम लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस जवाब को लेकर काफी चर्चा की.
क्या है चिकन टिक्का मसाले की कहानी?
चिकन टिक्का मसाला की सबसे दिलचस्प बात इसकी कहानी है. इस डिश की असली शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर आज भी बहस होती है. कुछ लोग इसे भारतीय डिश मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि इसका आधुनिक रूप ब्रिटेन में तैयार हुआ. एक मशहूर कहानी के मुताबिक, ब्रिटेन में काम करने वाले दक्षिण एशियाई शेफ ने पारंपरिक चिकन टिक्का में टमाटर और क्रीम से बनी ग्रेवी जोड़ दी, ताकि स्थानीय लोगों के स्वाद के मुताबिक डिश को थोड़ा ज्यादा क्रीमी बनाया जा सके. यही प्रयोग बाद में इतना पसंद किया गया कि चिकन टिक्का मसाला दुनिया की सबसे लोकप्रिय भारतीय डिशों में शामिल हो गया.
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क्या होती है इसकी खासियत?
आज यह डिश यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों में बड़े चाव से खाई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्रिल्ड चिकन का स्मोकी स्वाद, मसालों की खुशबू और क्रीमी ग्रेवी का ऐसा संतुलन होता है, जो लगभग हर तरह के स्वाद पसंद करने वाले लोगों को पसंद आ जाता है. भारतीय खाना आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली फूड कल्चर में गिना जाता है. बिरयानी, समोसा, डोसा, नान और टिक्का मसाला जैसी डिशें अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं. अलग-अलग देशों में इन्हें स्थानीय स्वाद के हिसाब से बदला जरूर गया, लेकिन भारतीय मसालों की पहचान अब भी बरकरार है.
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