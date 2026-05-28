हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडQurbani Meat: भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तुरंत सड़ जाएगा कुर्बानी का मांस

Qurbani Meat: भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तुरंत सड़ जाएगा कुर्बानी का मांस

How To Store Meat: कुर्बानी के तुरंत बाद मांस को पकाना सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है. दरअसल, जानवर के कटने के बाद मांस कुछ समय तक सख्त अवस्था में रहता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 May 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

How To Prevent Qurbani Meat From Spoiling: बकरीद पर कुर्बानी के बाद सबसे बड़ी चिंता मांस को सही तरीके से संभालने की होती है. हर साल लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ताजा मांस कुछ ही घंटों में खराब होने लगता है. कई बार लोग समझ नहीं पाते कि सही तरीके से रखने और पकाने की जानकारी न होने के कारण मांस में बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जो सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. 

किन गलतियां को करने से बचना चाहिए?

Dailysabah की रिपोर्ट के मुताबिक, कुर्बानी के तुरंत बाद मांस को पकाना सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है. दरअसल, जानवर के कटने के बाद मांस कुछ समय तक सख्त अवस्था में रहता है. अगर इसी दौरान उसे पका लिया जाए, तो उसका स्वाद भी सही नहीं आता और पेट से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मांस को कुछ घंटे तक आराम देना चाहिए,  ठंडी और हवादार जगह पर रखना ज्यादा सही माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: आम पन्ना में क्यों नहीं मिलानी चाहिए चीनी? जानें यह सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान

किस  चीज में रखना है इसका रखें ध्यान

कई लोग मांस को कटते ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रख देते हैं.  यही सबसे बड़ी वजह बनती है मांस के जल्दी खराब होने की. बंद प्लास्टिक बैग में नमी जमा होने लगती है और गर्मी के साथ मिलकर यह बैक्टीरिया पनपने के लिए सही माहौल तैयार कर देती है.  ऐसे में मांस से बदबू आने लगती है और वह सड़ सकता है. जानकार बताते हैं कि मांस को पहले खुली हवा में ठंडा होने देना चाहिएय इसके लिए मांस को किसी ट्रे या बड़े बर्तन में फैलाकर रखना बेहतर माना जाता है, ताकि उसमें मौजूद गर्मी धीरे-धीरे निकल जाए. जब मांस सामान्य तापमान पर आ जाए, तभी उसे फ्रिज या फ्रीजर में रखना चाहिए.

फ्रीजर में रखते समय न करें ये गलतियां

फ्रीजर में रखते समय भी लोग कई गलतियां कर देते हैं. बहुत पतले प्लास्टिक या गलत पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करने से मांस पर ग्रे रंग के धब्बे पड़ सकते हैं, जिसे फ्रीजर बर्न कहा जाता है. इससे मांस सूखने लगता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है. इसलिए हमेशा अच्छे क्वालिटी वाले एयरटाइट कंटेनर या मजबूत फ्रीजर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए. एक और बड़ी गलती है जमे हुए मांस को बार-बार फ्रीजर से निकालना और फिर वापस रखना. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक बार मांस पूरी तरह पिघल जाए, तो उसे दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए.

मांस पकाते समय क्या रखें सावधानी

मांस पकाते समय भी सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है. जिस कटिंग बोर्ड पर कच्चा मांस काटा जाए, उसी पर सब्जियां नहीं काटनी चाहिए. इससे क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं बार्बेक्यू करते समय मांस को तेज आग के बहुत करीब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जला हुआ मांस सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: Masala Oats: मसाला ओट्स बनाते वक्त मिला दे ये खास मसाला, उंगली चाटते रह जाएंगे लोग

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 28 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Bakrid 2026 Qurbani Meat Meat Storage Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Qurbani Meat: भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तुरंत सड़ जाएगा कुर्बानी का मांस
भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तुरंत सड़ जाएगा कुर्बानी का मांस
फूड
Top 5 Mutton Dishes: ये हैं मटन की 5 सबसे बेहतरीन रेसिपी! बकरीद पर अपने मेहमानों को खिलाएं और खूब तारीफ पाएं
ये हैं मटन की 5 सबसे बेहतरीन रेसिपी! बकरीद पर अपने मेहमानों को खिलाएं और खूब तारीफ पाएं
फूड
Moringa Paratha: नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन
नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन
फूड
Summer Cooler Mango Mastani: गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी
गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी
Advertisement

वीडियोज

Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
राजस्थान
जयपुर में ईदगाह के बाहर हाइवे जाम, हजारों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे लोग
जयपुर में ईदगाह के बाहर हाइवे जाम, हजारों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे लोग
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
स्पोर्ट्स
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
शिक्षा
Why Nalanda Set On Fire: क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
हेल्थ
Brain Health: B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget