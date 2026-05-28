भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तुरंत सड़ जाएगा कुर्बानी का मांस

How To Prevent Qurbani Meat From Spoiling: बकरीद पर कुर्बानी के बाद सबसे बड़ी चिंता मांस को सही तरीके से संभालने की होती है. हर साल लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ताजा मांस कुछ ही घंटों में खराब होने लगता है. कई बार लोग समझ नहीं पाते कि सही तरीके से रखने और पकाने की जानकारी न होने के कारण मांस में बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जो सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

किन गलतियां को करने से बचना चाहिए?

Dailysabah की रिपोर्ट के मुताबिक, कुर्बानी के तुरंत बाद मांस को पकाना सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है. दरअसल, जानवर के कटने के बाद मांस कुछ समय तक सख्त अवस्था में रहता है. अगर इसी दौरान उसे पका लिया जाए, तो उसका स्वाद भी सही नहीं आता और पेट से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मांस को कुछ घंटे तक आराम देना चाहिए, ठंडी और हवादार जगह पर रखना ज्यादा सही माना जाता है.

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किस चीज में रखना है इसका रखें ध्यान

कई लोग मांस को कटते ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रख देते हैं. यही सबसे बड़ी वजह बनती है मांस के जल्दी खराब होने की. बंद प्लास्टिक बैग में नमी जमा होने लगती है और गर्मी के साथ मिलकर यह बैक्टीरिया पनपने के लिए सही माहौल तैयार कर देती है. ऐसे में मांस से बदबू आने लगती है और वह सड़ सकता है. जानकार बताते हैं कि मांस को पहले खुली हवा में ठंडा होने देना चाहिएय इसके लिए मांस को किसी ट्रे या बड़े बर्तन में फैलाकर रखना बेहतर माना जाता है, ताकि उसमें मौजूद गर्मी धीरे-धीरे निकल जाए. जब मांस सामान्य तापमान पर आ जाए, तभी उसे फ्रिज या फ्रीजर में रखना चाहिए.

फ्रीजर में रखते समय न करें ये गलतियां

फ्रीजर में रखते समय भी लोग कई गलतियां कर देते हैं. बहुत पतले प्लास्टिक या गलत पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करने से मांस पर ग्रे रंग के धब्बे पड़ सकते हैं, जिसे फ्रीजर बर्न कहा जाता है. इससे मांस सूखने लगता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है. इसलिए हमेशा अच्छे क्वालिटी वाले एयरटाइट कंटेनर या मजबूत फ्रीजर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए. एक और बड़ी गलती है जमे हुए मांस को बार-बार फ्रीजर से निकालना और फिर वापस रखना. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक बार मांस पूरी तरह पिघल जाए, तो उसे दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए.

मांस पकाते समय क्या रखें सावधानी

मांस पकाते समय भी सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है. जिस कटिंग बोर्ड पर कच्चा मांस काटा जाए, उसी पर सब्जियां नहीं काटनी चाहिए. इससे क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं बार्बेक्यू करते समय मांस को तेज आग के बहुत करीब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जला हुआ मांस सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है.

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