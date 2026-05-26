हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMoringa Paratha: नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन

Moringa Paratha: नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन

Immunity Boosting Foods: एक्सपर्ट के अनुसार, मोरिंगा की पत्तियां विटामिन ए, सी और बी6 का अच्छा सोर्स हैं. इसके अलावा इनमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 May 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

Benefits Of Eating Moringa Paratha For Breakfast: मोरिंगा की पत्तियां, जिन्हें कई जगहों पर सहजन के पत्ते भी कहा जाता है, आजकल सुपरफूड के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इन्हें रोजाना के खानपान में शामिल किया जाए तो शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व एक साथ मिल सकते हैं. खासकर सुबह के नाश्ते में मोरिंगा के पत्तों का परांठा खाना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

कौन से विटामिन इससे मिलता है?

एक्सपर्ट के अनुसार, मोरिंगा की पत्तियां विटामिन ए, सी और बी6 का अच्छा सोर्स हैं. इसके अलावा इनमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं. यही वजह है कि इसे नेचुरल पोषण का पावरहाउस कहा जाता है. हेल्थ रिसर्च में भी यह सामने आया है कि मोरिंगा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

क्या इससे इम्यून सिस्टम को फायदा होता है?

डॉक्टर्स का कहना है कि मोरिंगा की पत्तियां इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करती हैं. इनमें मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक माना जाता है, जिससे इंफेक्शन से लड़ने की ताकत बेहतर हो सकती है. इसके अलावा ये शरीर में सूजन कम करने में भी मददगार हो सकती हैं. यही कारण है कि जोड़ों के दर्द या सूजन से परेशान लोगों के लिए भी इसे फायदेमंद माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: आम पन्ना में क्यों नहीं मिलानी चाहिए चीनी? जानें यह सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान

आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद

मोरिंगा का असर दिल की सेहत पर भी पॉजिटिव माना जाता है. कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. वहीं इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है. जिन लोगों को कब्ज, गैस या पेट फूलने जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए मोरिंगा फायदेमंद माना जाता है.

कैसे बना सकते हैं आप इसे?

अगर आप इसे स्वादिष्ट तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो मोरिंगा परांठा एक आसान और हेल्दी विकल्प हो सकता है. इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी मोरिंगा की पत्तियां, हरी मिर्च, अजवाइन, हल्दी और स्वादानुसार नमक मिलाया जाता है. इसके बाद फिर इसमें थोड़ा तेल डालकर नरम आटा गूंथ लिया जाता है. इसके बाद छोटी लोइयां बनाकर परांठा बेलें और तवे पर हल्का घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें. यह परांठा दही, अचार या चाय के साथ खाया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुबह के नाश्ते में मोरिंगा परांठा खाने से शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है और दिनभर एक्टिव महसूस करने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: Masala Oats: मसाला ओट्स बनाते वक्त मिला दे ये खास मसाला, उंगली चाटते रह जाएंगे लोग

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 26 May 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Healthy Breakfast Moringa Paratha Moringa Leaves Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Moringa Paratha: नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन
नाश्ते में खाएं मोरिंगा के पत्तों का परांठा, भर-भरकर मिलते हैं इतने सारे विटामिन
फूड
Summer Cooler Mango Mastani: गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी
गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी
फूड
Kesar Mixed Makhana Kheer: जाफरान डालकर ऐसे बनाएं मखाने की खीर, सेहत के साथ मिलेगा जन्नत वाला स्वाद
जाफरान डालकर ऐसे बनाएं मखाने की खीर, सेहत के साथ मिलेगा जन्नत वाला स्वाद
फूड
Bel Ka Sharbat: कम चीनी में घर पर ऐसे बनाएं बेल का मीठा शरबत, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
कम चीनी में घर पर ऐसे बनाएं बेल का मीठा शरबत, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Mahindra XEV 9s Ownership Review (Pack 2) | #mahindra #mahindraxev9s #review #autolive
US Iran Ceasefire Update: होर्मुज के पास विस्फोट या गोलीबारी? | Hormuz Strait | Breaking
Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
स्पोर्ट्स
RCB QUALIFIER-1 IPL 2026: क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
हेल्थ
Ebola Virus: अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरल, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरल, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
शिक्षा
NEET UG Re-Exam 2026 : नीट री एग्जाम के लिए किन किन राज्यों में स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बस, यहां देख लें लिस्ट
नीट री एग्जाम के लिए किन किन राज्यों में स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बस, यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget