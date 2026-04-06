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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRoti Storage Tips: तवे से उतारकर तुरंत कैसरोल में रख देते हैं रोटी, ऐसे करेंगे स्टोर तो 6 से 8 घंटे तक रहेगी ताजी

Roti Storage Tips: तवे से उतारकर तुरंत कैसरोल में रख देते हैं रोटी, ऐसे करेंगे स्टोर तो 6 से 8 घंटे तक रहेगी ताजी

Kitchen Hacks For Rotis: रोटी की सॉफ्टनेस सिर्फ आटे गूंथने पर ही नहीं, बल्कि उसे रखने के तरीके पर भी निर्भर करती है. चलिए बताते हैं कि कैसे यह 6 से 8 घंटे तक मुलायम और ताजी रह सकती है

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Apr 2026 08:39 AM (IST)
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How To Keep Rotis Soft For 6 To 8 Hours: रोटी बनाते ही सीधे कैसरोल में रख देना ज्यादातर घरों में आम आदत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तरीका रोटी को जल्दी सख्त भी बना सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर रोटी को सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो वह 6 से 8 घंटे तक मुलायम और ताजी रह सकती है. दरअसल, रोटी की सॉफ्टनेस सिर्फ आटे गूंथने पर ही नहीं, बल्कि उसे रखने के तरीके पर भी निर्भर करती है. तवे से उतारते ही रोटी को तुरंत बंद कैसरोल में रखने से उसमें भाप फंस जाती है, जिससे वह या तो ज्यादा गीली हो जाती है या थोड़ी देर बाद सख्त पड़ने लगती है.

क्या है सबसे सही तरीका?

aaraliving की रिपोर्ट के अनुसार,  सबसे सही तरीका यह है कि रोटी को तवे से उतारने के बाद कुछ सेकंड के लिए खुली हवा में रहने दें, इससे अतिरिक्त भाप निकल जाती है और रोटी का टेक्सचर बेहतर बना रहता है. इसके बाद ही उसे साफ कपड़े या किचन टॉवल में लपेटकर कैसरोल में रखना चाहिए. इससे नमी संतुलित रहती है और रोटी ज्यादा देर तक मुलायम रहती है. 

आटा गूंथने का तरीका

रोटी की सॉफ्टनेस का एक बड़ा राज आटा गूंथने में भी छिपा है. हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंथना चाहिए, ताकि ग्लूटेन अच्छे से विकसित हो सके. आटा न ज्यादा सख्त होना चाहिए और न ही ज्यादा ढीला. 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंथा हुआ आटा रोटी को ज्यादा समय तक फ्रेश बनाए रखता है. अगर आप पहले से आटा गूंथकर रखते हैं, तो उसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है. आटे पर हल्का सा तेल या घी लगाकर उसे एयरटाइट डिब्बे में रखना चाहिए, ताकि वह सूखे नहीं और ऑक्सीकरण से बचा रहे. फ्रिज में रखने पर यह आटा 24 से 36 घंटे तक इस्तेमाल के लायक रह सकता है.

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किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

रोटी को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए यह भी ध्यान रखें कि कैसरोल या कंटेनर साफ और सूखा हो. इसके साथ ही बार-बार उसे खोलने से बचें, क्योंकि इससे अंदर की गर्मी और नमी का संतुलन बिगड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि रोटी कई घंटों तक सॉफ्ट बनी रहे, तो एक और आसान तरीका है कि रोटी के बीच में हल्का घी लगाकर उन्हें स्टैक करना. इससे वे एक-दूसरे से चिपकती नहीं हैं और नमी भी बरकरार रहती है. रोटी को तवे से उतारकर तुरंत कैसरोल में डाल देना सही तरीका नहीं है. थोड़ी सी सावधानी और सही स्टोरेज तकनीक अपनाकर आप अपनी रोटी को 6 से 8 घंटे तक ताजा, मुलायम और स्वादिष्ट बनाए रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Homemade Raisins: घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?

Published at : 06 Apr 2026 08:39 AM (IST)
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Roti Storage Tips Keep Chapati Soft How To Store Chapati
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