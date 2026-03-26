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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHow To Make Dried Dates At Home: खजूर से घर में कैसे बना सकते हैं छुआरा, एक किलो के लिए चाहिए कितने खजूर?

How To Make Dried Dates At Home: खजूर से घर में कैसे बना सकते हैं छुआरा, एक किलो के लिए चाहिए कितने खजूर?

Oven Drying Dates Method: घर पर छुआरा बनाने का सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है धूप में सुखाना. इसके लिए सबसे पहले अच्छे और हल्के सख्त खजूर चुनें. चलिए इसके बाद के स्टेप्स बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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How To Make Dried Dates Step By Step At Home: खजूर सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. यही वजह है कि लोग इन्हें ताजे फल के साथ-साथ सूखे रूप यानी छुआरे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. छुआरा न सिर्फ लंबे समय तक खराब नहीं होता, बल्कि इसकी मिठास और पोषण भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर ही छुआरा बनाना चाहते हैं, तो यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है.

1 किलो छुआरा कैसे बना सकते हैं?

सबसे पहले बात करते हैं कि 1 किलो छुआरा बनाने के लिए कितने खजूर चाहिएय आमतौर पर खजूर सुखाने के बाद उनका वजन करीब 30-40 प्रतिशत तक कम हो जाता है, क्योंकि उनमें मौजूद पानी सूख जाता है. यानी अगर आपको 1 किलो छुआरा बनाना है, तो आपको लगभग 1.5 से 1.7 किलो ताजे खजूर की जरूरत पड़ेगी. यह मात्रा खजूर की किस्म और उसमें मौजूद नमी पर भी निर्भर करती है. 

घर पर छुआरा बनाने का तरीका

होम टिप्स के बारे में जानकारी देने वाली तमाम बेवसाइटों के अनुसार,  घर पर छुआरा बनाने का सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है धूप में सुखाना. इसके लिए सबसे पहले अच्छे और हल्के सख्त खजूर चुनें, क्योंकि ज्यादा नरम खजूर सही से सूख नहीं पाते. खजूर को साफ पानी से धो लें और पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद इन्हें एक ट्रे या जाली पर फैलाकर तेज धूप में रख दें.

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धूप में सुखाते समय ध्यान रखें कि खजूर एक-दूसरे के ऊपर न हों. दिन में 2-3 बार इन्हें पलटते रहें, ताकि हर तरफ से बराबर सूख सकें. इसके साथ ही इन्हें हल्के कपड़े या जाली से ढक दें, ताकि धूल या कीड़े न लगें. मौसम के हिसाब से यह प्रक्रिया 7 से 12 दिन तक चल सकती है. जब खजूर पूरी तरह सख्त और सूखे लगने लगें, तो समझिए आपका छुआरा तैयार है. अगर धूप में सुखाना संभव नहीं है, तो आप ओवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए ओवन को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और खजूर को ट्रे में फैलाकर रखें. ओवन का दरवाजा थोड़ा खुला रखें, ताकि नमी बाहर निकलती रहे. करीब 6 से 8 घंटे में खजूर सूखकर छुआरे में बदल जाते हैं.

स्टोर करने का तरीका जरूरी

छुआरा बनने के बाद इसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है. इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें और नमी से दूर रखें. अगर लंबे समय तक स्टोर करना हो, तो फ्रिज में भी रखा जा सकता है. छुआरा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह ऊर्जा का अच्छा सोर्स भी है. इसमें फाइबर, आयरन, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो पाचन, दिल की सेहत और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
How To Make Dried Dates At Home How To Make Chhuhara From Dates How Many Dates Needed For 1 Kg Dried Dates
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