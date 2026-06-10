How Rajasthan People Beat Extreme Heat Naturally: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं. बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. जहां एक तरफ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी, कूलर और कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, वहीं राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी एक पारंपरिक देसी उपाय बेहद लोकप्रिय है. इसका नाम है 'राबड़ी'. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

क्या है राजस्थानी रबड़ी?

उत्तर भारत में राबड़ी का नाम सुनते ही मीठी मिठाई की तस्वीर सामने आती है, लेकिन राजस्थान की यह राबड़ी उससे बिल्कुल अलग होती है. यह एक नमकीन और पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे बाजरा या ज्वार के आटे और छाछ से तैयार किया जाता है. रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग इसे गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और ऊर्जा बनाए रखने का नेचुरल तरीका मानते हैं.

राजस्थान में लाइफस्टाइल का एक हिस्सा

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में राबड़ी सिर्फ एक भोजन नहीं बल्कि स्थानीय लाइफस्टाइल का हिस्सा है. वर्षों से लोग दोपहर के खाने में इसका सेवन करते आ रहे हैं. माना जाता है कि यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है और तेज गर्मी के असर को कम करने में भी सहायक होती है. बदलते दौर में जहां बाजार में तरह-तरह के एनर्जी ड्रिंक्स और पैकेज्ड पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, वहीं कई परिवार अब भी इस पारंपरिक व्यंजन पर भरोसा करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि राबड़ी पीने या खाने के बाद शरीर में ठंडक महसूस होती है और लंबे समय तक ताजगी बनी रहती है.

कैसे बनती है राजस्थानी रबड़ी?

राबड़ी बनाने की विधि भी बेहद आसान है. इसके लिए दो चम्मच बाजरा या ज्वार का आटा, दो कप छाछ, थोड़ा पानी और स्वादानुसार नमक लिया जाता है. सबसे पहले आटे को पानी में अच्छी तरह घोलकर धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे छाछ मिलाई जाती है और लगातार चलाते हुए पकाया जाता है. जब मिश्रण हल्का गाढ़ा हो जाए तो इसमें नमक डाल दिया जाता है; कुछ लोग स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा या हरी मिर्च भी मिलाते हैं.

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हेल्थ के लिए भी फायदेमंद

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पारंपरिक व्यंजन डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को जरूरी ऊर्जा भी प्रदान करते हैं. यही वजह है कि भीषण गर्मी के दिनों में राबड़ी आज भी राजस्थान के गांवों में सबसे पसंदीदा भोजन में शामिल है.

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